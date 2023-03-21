Fırsattan istifa(de)

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Yaklaşan seçimlerle birlikte; milletvekili adayı olmak için görevinden istifa eden devlet memurları ve bürokratların sayısı bir hayli fazla. Böyle olunca yakın siyasi tarihin popüler kelimelerinden birisi olan “İstifa” bu günlerde yine dillerde.

Bilindiği üzere istifa tek taraflı bir müessese olup kabule bağlı değildir.

İstifa hakkı; sahibine tek taraflı bir irade beyanı ile bir hak ya da hukuki ilişkinin sona ermesi yetkisini veren “bozucu yenilik doğuran haklardan” birisi. Hatta “istifayı basmak” gibi deyimlerde, bilhassa “istifanın tek taraflılığı” öne çıkar.

Fakat ne yazık ki ülkemizde son yirmi yılda içi boşaltılan kavramların başında geliyor.

AKP iktidarıyla birlikte; yerine, “görevden af” ve “helalleşme” gibi muadilleri getirilmeye çalışılan istifa müessesesinin arka planında, esasen hürriyet ve liyakat meselesi var.

Bir makam ya da mevki sahibi bir kimse, bulunduğu yere hak ederek gelmiş ise “vazifesinin geleceği” hususunda dilediği gibi tasarruf eder.

Vazifesini layıkıyla ifa etmek noktasında şüpheye düşer yahut hiçbir sebebi olmasa da o vazifesinde devam etmek istemez ise istifa eder ve o makamdan ayrılır. Böylesi bir istifa sahibinin en tabii hakkıdır.

Ancak bulunduğu makama hak ederek değil de birilerinin onlara lutfetmesiyle gelenler ise bu hakkı kendilerinde bulamazlar.

Çünkü bulundukları makam onlara bir başkası tarafından bahşedilmiştir. Eğer istifa ederlerse, “yediği kaba pislemek” minvalinde büyük birer âsi ve günahkâr olacaklardır.

Devlet içerisinde, şeyh-mürid ilişki ile iradesini liderine teslim edenlerin sayısı artıp, kanserli bir hücre gibi yayılınca, bu kere de azınlıkta kalan liyakatli kimseler, korku damarının işletilmesiyle hürriyetleri ellerinden alındıkları için istifa dahi edemeyecek hale gelirler.

Hem, kudretli bir liderin mühim bir memurunun istifası, liderinin acziyetine kadar gider ki katiyen caiz değildir.

İstifanın caiz olduğu tek bir yer var ki bir kampanya gibi beş yılda bir devlet memurlarına sunuluyor.

Milletvekilliği adaylığından doğan istifa kampanyasına bu sene de ilgi büyük. İstifa eden Valiler, Kaymakamlar, Özel Kalem Müdürleri, Bürokratlar ve niceleri. Aralarında pek bir tanıdık isimler var.

Liderine hizmetini başka bir kulvarda sürdürmek isteyenlerden tutun da Milletvekili dokunulmazlık zırhını giymek dileyene kadar fırsattan istifa(de) eden pek çok kişi bu kampanyaya katılmış durumda.

Kimler kimlerle beraber olacak, zaman gösterecek. Acaba Milletvekilliği adaylığı için vazifesinden istifa edenler arasında; vicdan sahibi, liderinden ve icraatlarından rahatsız olan, ancak korktuğu için bugüne dek istifa edemeyen ve Milletvekilliği adaylığı kendisi için hayırlı bir bahane olan kaç kişi vardır?

Doğrusu biz onu merak ediyoruz!