“Gaçak” kreşler kapatılsın!

Vaktiyle, memleketin birinde, okula yeni atanan bir Türkçe öğretmeni, okul müdürü ile sohbet etmektedir.

Müdür Bey, genç meslektaşına şöyle der: “Sizden evvelki meslektaşınız K’leri G diye telâffuz ederdi. ‘Kaçak’ diyemez ‘gaçak’ derdi. Çocuklar da onunla alay ederdi. En son dayanamadı, istifa etti gitti.”

Çiçeği burnunda öğretmen, Müdür Beyin yüreğine su serpecek(!) şu cevabı verir: “Aman müdürüm, siz hiç merak etmeyin. O başga, ben başga…”

Bugünkü köşe yazımız “belediyelerin gaçak kreşleri” hakkında olacak.

Millî Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Belediyeleri muhatap alan resmî bir yazı yayınladı.

“Belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerler” diye başlayan ilgili yazıda; Belediyelerin okul öncesi eğitim kurumu açmaya yetkili olmadığı, bu yetkiyi veren kanun hükmünün AYM tarafından 2007 yılında iptal edildiği, buna rağmen belediyelerin bu gibi yerlerde faaliyetlerini sürdürdüğü hatta yeni yerler açtığı belirtildi.

Yazının son kısmında ise “yeni yerler açılmasının engellenmesi ve mevcut olan yerler hakkında da ilgili kanun hükümlerinin uygulanacağı” hatırlatıldı.

Yazının muhataplarından biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yazı üzerine iktidara, “Sen kalkmışsın ‘kreşleri kapatacağım’ diye yazı yolluyorsun. Senin yazın var ya vız gelir, tırıs gider…” dedi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise konuyla ilgili olarak “gönderdiğimiz yazı kreşlerle ilgili değil. Bahsettikleri yazı anaokulu ve anasınıfları ile ilgili” dedi ve ekledi: “Sayın İmamoğlu, Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. İyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim.”

Pekâlâ; MEB’in yazısında açıkça “kreş adı altında açılan yerler” cümlesi geçmesine rağmen “İmamoğlu bilmiyor, kreş başga, anaokulu başga” diyen Bakan Tekin haklı mı?

Kararı hikâyemizdeki o okula yeni atanan Türkçe öğretmeni versin. Biz meseleye başka bir yönden bakalım:

Yazıda kreş kelimesi geçiyor. Bu açık. Ama bir an için Bakan Tekin’in doğru söylediğini varsayalım. Yani diyelim ki yazı sahiden kreşlerle ilgili olmasın ve Belediyelerin kreş açması değil anaokulu açması yasak olsun. Bakan Tekin meseleye böyle bakıyor.

Peki Rektör Tekin ne diyor? Buyurun, onu da yazalım. Yusuf Tekin Millî Eğitim Bakanı olmadan evvel, yani bir sene öncesine kadar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi kurucu rektörü idi. “Hatta hatırı için Külliyeden(!) geceyarısı kanunu çıktı” diye dedikodular duyulmuştu.

Üniversitenin kendi internet sitesinde, Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri bölümü tanıtılırken şöyle deniyor:

“Çocuk Gelişimi Programından mezun olan öğrenciler; ‘MEB ve Belediyelerde Okul Öncesi Eğitim Elemanı’ olarak iş imkânları bulabilmektedir.”1

Bakan Tekin, “Belediye Kanunu’ndaki ‘belediyeler okul öncesi eğitim kurumları açabilir’ hükmü AYM kararı ile iptal edilmiştir, belediyeler okul öncesi eğitim kurumları açamazlar” derken, Rektör Tekin, “mezunlarımız Belediyelerde Okul Öncesi Eğitim Elemanı olarak çalışabilir” diyor.

Siz kimin Türkçe kursuna ihtiyacı var diye düşüne durun, Yusuf Tekin’i de biz savunalım:

“Yahu sizinki de laf mı? Bakan Tekin başgaa, Rektör Tekin başgaa…”

Dipnot:

1- https://hacibayram.edu.tr/polatli-myo/ cocuk-bakimi-ve-genclik-hizmetleri-bolumu