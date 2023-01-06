‘Getir’oğlu Mustafa Bey!

Bir sipariş aldı geçti; peh, peh, peh, peh.

Getiroğlu Mustafa Bey; hoh, hoh, hoh, hoh.

“Ağam kim, paşam kim …” diye sorduğumuz, acılarımızın restore edildiği bir seneyi daha geride bırakıp, yeni bir yıla girdik. Yeni yılı karşılama kutlamaları birçok ülkede dinî ve örfî temellere dayanıyorken, bizim ülkemizde daha çok ticari kaygı ve eğlence düşkünlüğü ön plandadır.

Devlet ricalinin yılbaşı kutlamasının ise yazılı olmayan kuralları vardır. “Gözünü toprak doyursun” sözünü yanlış yorumlayan vatandaşlarımızın müteaahhitliğe başlaması gibi, “halka inmek” sözünü abartan siyasetçilerimiz de “ya çıkarsa” deyip olmadık yerlerde yeni yıla girme çabasında.

Sağlık Bakanımızın yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret etmesi, Enerji Bakanımızın maden işçileriyle yerin altında yeni yıla girmesi ve İçişleri Bakanının uzak bir karakolda, Cumhurbaşkanını “Mehmetçikle” telefonda görüştürmesi artık eskisi kadar ilgi çekmiyor.

Bu yılın reytingi bol ve talihli ismi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu. Yeni yıla motokuryelik yaparak giren Varank, online market uygulaması Getir’le anlaşarak dağıtıma çıktı ve müşterilere siparişlerini götürdü.

Ortaya çıkan renkli görüntülere ve motokuryelerin sorunlarına vurgu yapılmasına bir itirazımız yok.

Lakin; online market sektöründe belli başlı birkaç şirketin rekabet halinde olduğu bilinmekteyken, Sanayi ve Teknoloji Bakanının, “Getir” kıyafeti giyip kuryelik yapması bir haksız rekabet örneği değil midir?

Bilindiği üzere, “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un” bazı maddeleri 2022 yazında değiştirilmiş ve bu değişiklikler 2023 yılı itibariyle yürürlüğe girmişti.

Bahsedilen Kanunda “adil rekabet ortamını koruma” yetkisi Ticaret Bakanlığına verilmişken, Kanun değişikliklerinin yürürlüğe girdiği gece, Sanayi ve Teknoloji Bakanının “getir forması giymesi” akıllara şu soruyu getiriyor.

Haksız rekabete sebebiyet veren bu eylem, yalnızca “siyasi influencer’lık” ile mi kaldı, yoksa, trendlere aykırı biçimde yapılan Kanun değişikliği ile de sektördeki rakipler aleyhine düzenleme getirilmek suretiyle rekabet düzeni de mi bozuldu?

Normal şartlar altında belki de sempatik bir ziyaret olarak değerlendirilebilecek bu olay, yaşanan kötü tecrübeler sebebiyle, “yandaş” algısının yaygın olduğu zihinlere hiç de masum gelmiyor.

Hükümete “yanlamayan” şirketlerin bu haksız rekabet ortamında ayakta kalamadığı düzende, ekmeğinin peşinde olan vatandaşlar, bırakın ihsan istemeyi, “devlet gölge etmesin yeter” diyorlar.

“Bir ekmek kadar aziz fikirler böyle pişerken, noel ağaçları ve manolyalar kahrolmuyor” ve mazlumlar her yeni yıla “buyurun cenaze namazına” diyerek başlıyorlar.

Yeni yılın ilk bebeği kadar merak edilmeyen yeni yılın ilk cenazesi, her yıl, pek bir sessiz sedasız uğurlanıyor:

“Allah için namâza, meyyît için duâya...

‘Âdil kişi niyetine’, uyun hâzır olan imâma.”