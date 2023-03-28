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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MART 2023 SALI - YIL: 54

Hem oyuncu hem hakem, derdimi kime dökem?

İbrahim Aktaşcı
28 Mart 2023, Salı
Doksanlı yıllardaki mahalle maçlarında; FIFA’nın futbol kurallarına, çocuk aklıyla alternatif olarak getirilen “kaleci-oyuncu” kuralını, bir nesil halen gülerek hatırlıyor.

Kural şöyleydi: Kaleye geçecek adam bulunamadığı ya da takımlardan birisinin bir kişi eksik olduğu hallerde, takımın en yetenekli oyuncusu kaleci-oyuncu seçilirdi. 

Kaleci-oyuncu hem kalecilik yaparak takımının gol yemesini önler hem de hücuma çıkarak takımına skor katkısı verirdi. 

Kaleci-oyuncuyu ayrıcalıklı kılan özelliği şuydu: Hücuma çıkıp topu kaptırdığı esnada, kendi kalesi boş kalmış iken, yetkilerini, kaleye en yakın takım arkadaşına o anda devredebiliyordu. Böylece, kendi boş kalesine en yakın takım arkadaşı; “kaleci-oyuncu beniiiim” diye bağırarak topu eline alır, tehlike geçtikten sonra ise kaleci-oyuncu unvanı tekrar takımın yıldız oyuncusuna verilirdi. Maç kazanıldığında ise bütün övgü ve iltifatlar “elbette(!)” takımın yıldız oyuncusuna giderdi.

Peki, bir takım oyuncusu aynı anda, hem hakem, hem topun sahibi, hem de oyuncu olabilir mi? “Olur mu öyle şey” dediğinizi duyar gibiyiz. Bal gibi olur. İsmine de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denir ve ortaya da Hatay’daki gibi görüntüler çıkar.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İskenderun’da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni’nde şunları söyledi:

“Bugüne kadar milletimize verdiğimiz her sözü nasıl tuttuysak, kayıpları telafi ettiysek bu defa da aynısını yapacağız. Burası CHP’li demedik. Bunlar da bizim vatandaşımız dedik. Tek yapamayacağımız şey ölenleri geri getirmektir.”

Yani Erdoğan Hatay halkına diyor ki: “Topun sahibi benim. Maçın hakemi de benim. Görüyorsunuz, buna rağmen size rakip takımın oyuncusudur/taraftarıdır demedim. Sizin lehinize de faul düdüğü çaldım, siz dahi faydalandınız.”

Dahi anlamına gelen –de –da bağlacını ayıramayanların yaptığı imla hatasıdır, caizdir, bir “space tuşuyla” düzeltilir. 

Peki, dahi anlamına gelen –de –da bağlacıyla insan ayıranların yaptıkları hatalar, incittikleri gönüller, girdikleri kul hakkı neyle düzeltilir?

“Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, bir kez daha gösterdi ki parti başkanından Cumhurbaşkanı olmaz. Olursa da böyle olur. 

Çözümü ise evvela; Cumhurbaşkanına verilen bu ayrıcalıklı yetkileri elinden almak ve ona “takımdaki oyunculardan bir farkın yok, sen de herkes gibisin demekten” geçiyor:

“Maziye karıştı sevda yeminim. Bir anda unuttum seni, eminim.

Kalbimde, kalbine yok bile kînim. Bence artık sen de herkes gibisin.”

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