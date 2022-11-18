Hitler Almanyası mı, esnaf lokantası mı?

İkinci Dünya Savaşından hemen önce kurulan Alman Gizli Polis Teşkilatı Gestapo; işledikleri cinayetleri ve diğer kanunsuz eylemlerini örtbas etmek için, olay yerine siyah bir zarf bırakır ve zarfı gören savcılar soruşturmayı derhal kapatırmış.

Batı’nın iyi yanlarının(!) örnek alındığı ülkemizde; Gestapo’nun siyah zarfı günümüzde farklı şekillerde tezahür ediyor.

Siyah zarf sahibi bu “hürmetli kimseler” son yıllarda, Türk Yargısında siyasi referans içerikli dilekçeler furyası başlattı.

Dilekçesinde, davaya konu olayları izah etmeden evvel; milletvekili adaylığından, iktidar ile yakın ilişkilerinden, filanca makamın başkanlığını yaptığından uzun uzun bahseden, hatta bir vesileyle Cumhurbaşkanı ile olan fotoğraflarını dava dosyasına sunan “siyah zarf sahipleri”, dosya hâkiminden, kendilerine gerekli hürmeti göstermesini bekliyor.

Esnaf lokantalarında, lokantaya gelen şöhretli kişilere ait fotoğrafların, dükkânın en güzel köşesine asıldığını ve böylece bir nevi reklam yapıldığını bilirdik.

Şimdilerde, hatırlı kişilerin isimleri ve resimleri; dava dilekçelerinden tutun da mahkeme duvarlarına kadar her yerde sergilenir oldu ve esnaf lokantalarını geride bıraktı.

Aslında, davayla ilgisi bulunmayan bilgilerin yer aldığı böyle dilekçeler, hukukumuzda “münasabetsiz evrak” olarak isimlendirilir ve dosya hâkiminin bu “lüzumsuz dilekçe” sahibine, dilekçesini yeniden düzenlemek üzere uygun bir süre vermesi gerekir.

Fakat, dosyasına siyah zarf koyabilen hürmetli kişilerden biri, kendisine süre verecek olan kürsü hâkimine, “ne münasebet!” dediğinde; çatık kaşlı, asık suratlı, “devletlû kişilerin” isimleri ve resimleriyle daha da ağırlaşan mahkeme duvarı, hâkimin üzerine çökebilir.

“Çök-kapan-tutun” hareketlerinden başkaca bir teminatı bulunmayan kürsü hâkimi, duvarın altında kalmamak için elmecbur; “davacının dayısından” bir adet kapalı zarf diyerek, zarfı alıp dosyaya koyuyor.

Ülkemizde Nepotizm’in giremediği tek yer olan takı törenlerini videoya alan, kapalı zarf sahiplerini ağır çekimde birer birer tesbit eden milletimiz, siyah zarf sahiplerini bu anlamda birazcık ürkütüyor.

Gestapo’nun ikinci dünya savaşından sonra yıkılışını ve üyelerinin savaş suçlusu sayılmasını hatırlayan siyah zarf sahipleri; seçimler yaklaştıkça “Almanya kaybedince biz de kaybetmiş sayılıyor muyuz”un hesabını yapmaya başladılar.

Diğer yanda ise rakibin dayısına kaybeden gönlü kırık mazlumlar, bu siyah zarfların yırtılacağı günü bekleyip, Şair Nâbî’nin dizeleriyle teselli buluyorlar:

“Zillet erbâbı olur bâb-i ilâhîde aziz

Halk câmi’de el üzre götürür pâbûşun”

(Bu dünyada ezilen, hor ve hakir görülen gönlü kırık insanlar, Hakk’ın kapısında aziz olurlar. Ne ilginçtir ki akşama kadar ayakaltında ezilen pabuç, camide el üstünde taşınır.)