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26 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu?

İbrahim Aktaşcı
26 Aralık 2023, Salı
Vaktiyle, memleketin birinde, sert mizacı ile tanınan ve oldukça asabî bir adam olan bir müftü, sabah namazı kıldırmaktadır.

Zâmm-ı sureyi okurken takılan müftü, sûrenin devamını getiremez. Müftü sûreyi birkaç kez baştan alsa da yok, sûre aklına gelmez. Asabî müftüden çekinen arkasındaki cemaat ise sureyi hatırlatmaya cesaret gösteremez.

Müftü bakar ki sûrenin devamını getiremeyecek, Hûd suresinden şu ayeti okur ve rükuya eğilir: “E leyse minküm raculun reşid: İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu?”

Bugünkü yazımız, “varsın namazımız kabul olmasın, yeter ki imamdan fırça yemeyelim” diyen cemaat için gelecek.

İfade hürriyeti; kişilerin görüşlerini, ceza korkusu, sansür, tehdit ve başkaca korkular olmadan ifade etme hakkıdır. İfade hürriyetini “yanlışa yanlış diyebilmek” yönünden inceleyeceğiz: 

Sıradan bir vatandaşın ifade hürriyeti, yukarıda sayılan korkulardan herhangi biri eliyle kolayca ihlal edilebilir. Basın sansürle, yargı mensupları ceza korkusuyla, muhalif siyasetçiler tehditle susturulabilir. 

Peki, gücü elinde bulunduran ve başkalarını susturma kudretine sahip olan reisin hemen arkasındaki cemaat niçin susar? Hangi korku ve hangi saik ile sessizliğe bürünmüşlerdir?

Sebep ceza korkusu değildir. Reisin bazı sırlarına o cemaat de vakıftır ve mahkemeden korkuları yoktur. Hem, hemen arkasında saf tutmuş cemaatin yargılanması, o reisin de itibarını zedeleyeceği için evvela reis bunu istemez.

Tehdit ya da sansür de değildir. Çünkü açığı ya da zaafı olan biri, başkaları tarafından da kolayca kullanılabilen biridir. 

Peki, o reisin arkasında saf tutmuş cemaat, niçin yanlışa yanlış diyemez? 

Reisine “yanlış yapıyorsun” diyen kişi, reisinden fırça yer ve bir daha o reisin arkasında saf tutamaz da ondan.

Demek “yanlışa yanlış diyebilenler” sıradan insanlarsa; hürriyetlerini, onur ve şereflerini, paralarını hatta hayatlarını bile kaybedebilir.

Ancak yanlışa “yanlış” diyen, o reisin arkasında saf tutmuş cemaatten birisi ise, olsa olsa makam ve mevkisini kaybeder. Reis, yanlışını duymaya tahammül edemez hale gelip, “tek adama” dönüştüğünde, reisine “yanlış yapıyorsun” diyen her kişi cemaatten birer birer kovulur. 

Hal böyle olunca; tıpkı hikayemizdeki gibi, o reis bir sûrede takılıp devamını getiremediğinde, arkasında saf tutan cemaatten beklediği yardımı göremez. Çünkü yanı ve yöresi, “koltuktan kalkmayayım da, namazım kabul olmasa da olur” diyen işe yaramazlarla dolmuştur. 

Yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde, iktidarın muhtemel belediye başkan adayları için AKP seçmeni dahi “Erdoğan eskisi kadar güçlü adaylar” çıkaramıyor görüşünde. Yine kabinedeki bakanlar eski bakanlarla kıyaslandığında, marifetli ve mâhir siyasetçiler olarak görülmüyor. 

Demek yanlışa yanlış diyenler kovulduğunda ve iktidar tek adamlaştığında, kalite de kendiliğinden düşüyor. 

İşler iyi giderken, reisin gözü, arkasında saf tutan cemaati görür mü? Mesele, hikayemizde olduğu gibi, sureyi okurken takılırsa ne olacağında. 

O reis; cemaatine, “içinizde hiç aklı başında bir adam yok mu” dese beis yok. Çünkü, bu sorunun sonu meşverete çıkar.  

O cemaat sustuğunda, ya o reisin kulağına şeytanlar fısıldıyorsa?

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