İhlaslı bukalemun!

''Yıllar önce. Aziz Patrick günü. Bir bara girdim. Yeşil bir elbise giymiyordum. Beni elleriyle gösteriyorlardı. Ben de İrlandalı oldum. Saçlarım kızıllaştı, burnum kızarmaya başladı. Büyük patates kıtlığından ve küçük insanlardan konuşmaya başladım.”

Bu sözler Woody Allen’ın 1983 yapımı Zelig isimli filminden. Filmin kahramanı Zelig çocukluğunda aile içi şiddete maruz kalmış bir Yahudi.

1920’lerdeki istibdatın ele alındığı filmde Zelig, hem Yahudiliği hem de çocukluğunda yaşadığı travmalar sebebiyle, kimliğini gizlemek için, girdiği her ortamda bir başkasıymış gibi davranır.

Korku ve kaygıları sebebiyle karşısındaki insana dönüşen Zelig, fiziksel olarak da dönüştüğü insanın birebir aynıdır.

Papanın yanında bir din adamı oluveren Zelig, bir caz orkestrasında siyahî bir müzisyene dönüşür, bir Çinlinin yanında onun da gözleri çekikleşir.

Zaman içerisinde “bukalemunsu” bu yeteneği insanlar tarafından keşfedilen Zelig, basının ve kamuoyunun ilgi odağı olur. Tıp dünyasının meşhur psikiyatristi Dr. Fletcher tarafından gözlem altına alınan Zelig, en iyi bildiği şeyi yapar. Doktorun karşısında bir hasta değil de tıpkı Fletcher’ın bir meslektaşı gibi gibi davranmaktadır.

Pes etmeyen Dr. Fletcher hipnotize yöntemiyle Zelig’in direncini kırar ve “bana neden yanında bulunduğun insana benzediğini söyle” der.

Zelig beklenen cevabı verir: “Çünkü bu güvenli, diğerleri gibi olmak…” Filmin sonunda Zelig’i iyileştiren şey ise bir kadına duyduğu aşk olur…

Woody Allen 1983 yapımlı bu eserinde; istibdatı, taklidi, dışlanma korkusunu ve onaylanma ihtiyacını mizahî bir dille hicvediyor.

Üzülerek ifade edelim ki bugün Türkiye’deki siyasi istibdat, Allen’ın absürd komedisinden farksız değil. Fikir hürriyetinin bulunmadığı, güvende kalmak için haksızlıklara ses çıkarılmadığı bir ülke haline geldik.

Siyasi iktidarın gücünden ve baskısından çekinen milyonlar, iktidara göre kabuk ve renk değiştirir oldu.

Şiddetini artıran siyasi baskı, başka mecralara da sirayet etti. Çocukluğunda aile içi şiddete maruz kalan Zelig gibi, mazide adliye eliyle yargısız infaz edilen dinî cemaatler ve tarikatler de “güvende olmak için” taklid etmeye başladılar.

Dini cemaatler ve tarikatler; bu taklid yetenekleri sayesinde, kudretin hukukçularının karşısında artık hukuka uygun hale geldiler, dönüştüler! Fakat hakkın hatırını yere düşürdüler ve ilmî istibdadın kılıcını salladılar.

Bugün Türkiye’de; “28 Şubat, Ayasofya, Osmanlı, Abdülhamid, Necip Fazıl, şatafat ve gümüş yüzük” üzerinden taklid edilen, içi boş, sığ bir dindarlık yaşanırken, karşısında Ateizm, Deizm ve marjinal ilahiyatçıların fikirleri rağbet görüyor.

Dinî cemaatler ve tarikatler, bugün dinî bir mesele hakkında açıklamada bulunduklarında, onlara verilen ilk tepki şu oluyor: “Kul hakkı yemek, zulmetmek haram değil mi? Niçin onlardan söz etmiyorsunuz?”

Yani din adamlarının iktidarın zulümleri karşısındaki sessizliği, dinin emirleri hakkında verdikleri nasihatleri gölgede bırakıyor. Batıl fikirlerin savunucuları ise tam tersi, evvela revaçta olan içtimai meseleleri nazara verip rağbet gördükten sonra, yanında eşantiyon olarak küfrü ve dalaleti insanlara sunuyorlar. Böylece onlar baskı altındaki dili bağlı ehl-i hak ile mücadelelerine birkaç sıfır önde başlıyorlar.

Zelig’i taklit hastalığından kurtaran, bir kadına duyduğu aşktı. Dinî cemaatleri de ihlas ve muhabbetullah iyileştirecek inşallah…

