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14 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

İkiyüz(lü) Onaltı

İbrahim Aktaşcı
14 Ekim 2022, Cuma
Sadece insanlar şöhret olmaz, bazen kanunlar da şöhret olur. Hatta kanun maddeleri de.

Ülkemizin yakın tarihine baktığımızda, geçirdiğimiz siyasi iklimlerin de etkisiyle bazı kanun maddelerinin yıldızı parladı. Kanunlar eskise de numaraları değişse de bazı madde numaraları hafızalarımıza kazındı. Şöhretli kanun maddelerimize bir yenisi daha eklenmiş gibi görünüyor; Eski TCK’nın meşhur 312. maddesinin yerine geçen TCK. m. 216 (!)

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre TCK. m. 216’da düzenlenen “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan açılan dava sayısı son sekiz yılda yaklaşık on kat artış göstermiş.

2014 yılında bu suçtan yalnızca 260 dava açılmış iken 2021’de açılan dava sayısı 1953’e yükselmiş. Yine 2014 yılında bu suçla ilgili 2298 savcılık soruşturma dosyası bulunuyorken 2021’de TCK. m. 216’dan 23.919 soruşturma açılmış.

Açılan soruşturmaların ceza davasına dönüşme oranını bir kenara bırakıp “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu ne zaman gerçekleşir” sorusuna cevap verelim.

Kanun koyucunun tahrik suçunda aradığı ilk unsur; halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etmek. Madde metninde zikredilen kesimlerin objektif olarak tanımlanabilir ve belirlenebilir olması gerekiyor. 

Suçun diğer maddi unsuru ise tahrikle birlikte kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması. Bu iki unsurun birlikte gerçekleşmesi lazım. 

Halkın bir kesiminin yahut dîni değerlerin yalnızca aşağılanması halinde ise bu kere tahrik değil aşağılama suçu oluşuyor.

Suçun kanuni sınırları bu şekilde çizilmişken, ifade özgürlüğü kapsamında kalması gereken ve eleştiri niteliğinde olan ifadelerin, bu suça konu edilmesi bir takım sonuçları beraberinde getiriyor. 

Evvela dikkat çekici nokta; bu soruşturmaların “hep aynı mahalledeki kişilere” karşı açılıyor oluşu. Benzer ifadeleri kullanan diğer kişilere soruşturma açılmamış olmasına, TCK iki yüz onaltı’nın “iki yüzlülüğü işte” demekle yetiniyoruz.

Suçun maddi unsurlarının oluşmadığının baştan belli olmasına rağmen açılan suni soruşturmaların neticesine gelecek olursak, ortaya ironik bir durum çıkıyor. 

Örnek verelim; bir kimsenin kanunen suç oluşturmayan, belki ağır eleştiri niteliğinde olan incitici ya da kışkırtıcı sözleri hakkında, halkın bir kesimini tahrik etmek suçundan soruşturma açılıyor. Fakat aslında bu soruşturmayı açanlar dahi, bu suçun kanuni unsurlarının oluşmadığını biliyor ve soruşturma gündem olup tepki topluyor. 

Nihayetinde şüphelinin sözleri değil soruşturmanın bizzat kendisi, halkı tahrik ediyor (!) 

Eskilere rahmet, ne güzel söylemişler: “Şüyuu Vukuundan Beter…”

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