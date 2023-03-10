İktidarın yoğurdu ekşi mi?

Amerikan insan hakları savunucusu Martin Luther King, tüm dünyada ırkçılığa karşı verdiği mücadele ile tanınır.

1960 yılında King’i yıldırmak maksadıyla açılan ceza davalarına bir yenisi eklenince, New York Times gazetesi; King’in mahkemede hakkıyla savunulması için bir fon oluşturulması maksadıyla bir ilan yayınlar. İlanda, ABD’nin Alabama Eyalatinde, insan hakları ihlallerine karşı yapılan protestolarda, polisin eylemcilere karşı yaptığı hukuksuz müdahalelerden de bahsedilmektedir.

Eyaletin polis şefi L. B. Sullivan; bahse konu gazete ilanında ismi geçmemesine rağmen, kendisine hakaret edildiğini iddia ederek, gazetenin bu ilanı tekzip etmesini ister. New York Times; tekzip yerine bir mektup yayınlar ve “Biz ilandaki ifadelerin sizi nasıl işaret ettiği konusunda kafa karışıklığı içerisindeyiz.” der.

Gazetenin bu mektubu üzerine, New York Times aleyhine hakaret davası açan Sullivan, eyaletteki nüfuzlu kişilerin de arkasında durmasıyla, 500 bin USD tazminat kazanır.

Dönemin ABD şartlarında, ırkçılık fikri rağbet görmektedir. Hükümet adına kılıç sallayan kolluk kuvvetlerine ise adeta bir dokunulmazlık verilmiştir. Böylece her taraftan kıskaca alınan özgür basın, sindirilmek istenir.

Hikâyenin sonunda hukuk mücadelesini New York Times gazetesi kazanır. Yüksek Mahkemeye götürülen Sullivan davasında, mahkeme New York Times lehine karar verir ve tazminatı kaldırır.

Amerika, kendisini güçlü kılan ve hukuk devleti niteliğini pekiştiren bu sancılı süreçten geçerken, bilhassa; basını özgür kılarak ve ırkçılık fikrini terk ederek başarıya ulaştı.

Ülkemiz ise maalesef bu konularda halen yerinde sayıyor.

Geçtiğimiz hafta TFF 2. Lig’de oynanan Bursaspor-Amedspor futbol müsabakasında, Amedspor’lu oyunculara yapılan sözlü ve fizikî saldırılar dikkat çekiciydi.

Bursaspor tribünlerinde; doksanlı yıllarda Güneydoğu illerindeki faili meçhul cinayetlerin simgesi olan “beyaz Toros”un ve “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım’ın fotoğrafını içeren posterler açıldı.

İddiaya göre, soyunma odasında Bursaspor güvenlik görevlileri ile emniyet personeli de Amedspor’lu futbolculara saldırdı.

Haber değeri yüksek bu olay, basında bir iki satırla geçiştirilirken, MHP lideri Devlet Bahçeli, Bursaspor seyircisini selamladı ve TFF’nin Bursaspor’a ceza vermemesi çağrısında bulundu.

İki takım arasında Diyarbakır’da oynanan maçta da seyirci olayları yaşanmıştı. Diyarbakır’da oynanan maçta Amedspor kınanırken, Bursa’daki maç sonrası; devletin ve devlet adamlarının tarafsız kalmak yerine, bu meselede bir tarafın milliyetçilik fikrine taraftar olması ve Bursaspor seyircisini kahraman ilan etmesi büyük bir tehlike.

Bu yanlıştan dönülmesi için kendisine büyük görev düşen basın ise susturulmuş vaziyette. İktidara “yoğurdun ekşi” diyebilen muhalif basın da birer birer sindiriliyor.

Kamu düzenini koruma gerekçesiyle, kafasına çekiç vurulan son muhalif “Ekşi Sözlük” oldu. Basında yer alan iddialara göre; “Ekşi Sözlük”, “iktidarın biriciği” kolluk kuvvetleri hakkındaki paylaşımları sebebiyle kapatıldı.

Ekşi Sözlük, Sulh Ceza Hâkimliğine verdiği itiraz dilekçesinde, ilgili paylaşımların silindiğini belirtmiş ve Ekşi Sözlük’e getirilen engel de kaldırılmıştı.

Fakat BTK’nın itirazı üzerine bu kere yeniden erişim engeli getirildi. Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin gerekçesi ise şöyle: “Her ne kadar iş bu hususların düşünce özgürlüğü kapsamında kaldığı yönünde savunma sunulsa da sitedeki kullanıcıların görüşlerine muhalif paylaşımların, bahsedilen paylaşımlar kadar sitede yer bulmadığı…”

Özetle; Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimi, Ekşi Sözlük’ü açıp şöyle bir göz gezdirmiş. Hata sevap cetvelini çıkarmış. Sitede iktidarı öven paylaşımların, iktidarı eleştiren paylaşımlar kadar yer bulmadığını görünce, “Ekşi Sözlük kapalı kalsın” demiş.

Selam olsun polis şefi Sullivan’a.

Türkiye’de olsa ne de güzel Emniyet Müdürlüğü yapardı…