Kafamın içindeki tilkiyi vurdular: Kürke hayır!

Bir yaz akşamında, kalabalık bir parkta, boş bir bank bulmak mı daha olasıdır yoksa içi dolu bir çanta mı?

“Genç adam o akşam evden dışarı adım attığında, hayatının bir daha eskisi gibi olamayacağını tahmin bile edemezdi. Ayak basılmadık yer bırakılmayan bir parkta, el değmemiş bir çanta bulmak, galiba bir tek onun başına gelebilirdi…”

Doksanlı yıllarda okula başlamış bir sınıf dolusu ortaokul öğrencisi Türkçe dersindelerdi ve öğretmenleri onlardan yukarıdaki hikâyenin devamını yazmalarını istedi.

Dönemin ekonomik şartlarından olmalı ki birçok öğrencinin hikâyesinde, çantanın içinden deste deste para çıktı. Bununla birlikte, kayıp çantanın içinde sevgilisinin günlüğünü ya da dünyayı değiştirecek bir icadın formüllerini bulanlar da yok değildi.

Bu kompozisyonu yazan öğrencilerden birisi yıllar sonra, “laf olsun” diye, aynı hikâyeyi; aileden yaşları 8 ila 14 arasında değişen çocuklara anlatıp devamını yazmalarını istedi.

Ne mi oldu? Hikâyelerin hepsinde çantanın içinden bir bomba çıktı…

Sekiz yaşındaki bir çocuğun sâfi zihninde, bir bombanın ne işi olabilir? Demek “bâtıl şeyleri iyice tasvir eden” birileri var.

Evet; bugün ne yazık ki başta televizyon, telefon ve internet gibi mecralarda, planlı bir “bâtıl”ı tasvir hali var ve genç yaşlı demeden herkesi ağına düşürmek istiyor.

Hipnotize için artık sallanan bir saate ya da bir parmak şıkırtısına ihtiyaç yok. Sessiz ve dokunmatik hipnoz çağında, kitle iletişim araçlarını elinde tutan şeytanî güç, insanların kulaklarına fısıldayarak iş görüyor.

Ahlaksızlık, şiddet ve türlü türlü marjinal hayat biçimleri; hedef kitlenin nabzına göre şerbet veriyor ve televizyon dizileri, bilgisayar oyunları ve sosyal medya gibi çeşitli mecralara ayrı ayrı oltalar atılıyor.

Peki, bu kaçak “beyin avına” devletin dur demesi ve bu mecralardaki içerikleri makul biçimde denetlemesi gerekmiyor mu?

Seçmeni; “Ay’a dört şeritli yol yapacağız desek inanacaklar” kıvamına getirmeye çalışan iktidarın böyle bir derdi hiç olmadı. Aksine böylesi bir şeytanî güçten gayet memnunlar.

Düşünmesinler diye “kafalarımızın içindeki tilkiyi vurmak” isteyenler, bir de tilkinin kürkünün peşindeler.

“İnsanlar günümüzde bir ürünü ya da hizmeti yalnızca o ürüne ihtiyaç duymaları sebebiyle değil; belirli bir kültüre ya da sosyal gruba ait olma düşüncesi, bir imaja sahip olma arzusu, yaşam tarzı edinme ve gösteriş yapma gibi maksatlarla satın almaya başlar hâle geldiler.

Bireylere imaj, prestij vb. hislerle tüketme davranışının kazandırılmasında da kitle iletişim araçlarının rolü çok büyük.”

Selçuklu Dönemini anlatan bir televizyon dizisi yayınlanıyor ve bu dizinin etkisiyle; ülkede o yıl doğan erkek çocuklarına en çok Alparslan ismi veriliyorsa, bu gücün büyüklüğünün farkına varmalıyız ve devletten beklemek yerine vazifemize sıkı sarılmalıyız.

Bugünün bebek Alparslan’ları yarın kendi torunlarına “iman, ilim ve ahlak” kapılarını açsın istiyorsak, onların kulaklarını şeytanî fısıltılara tıkayıp, İslam’ın gür sadasıyla donatalım.