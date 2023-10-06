Kel düştü şapka göründü

Vaktiyle, memleketin birinde, şapka satarak geçimini sağlayan bir adam, bir panayıra doğru yola çıkar.

Kestirmeden gitmek ve böylece zabıtaların denetiminden kurtulmak isteyen aceleci adam, güvenilir olan ticaret yolunda değil de ormanda seyahat etmeyi tercih eder.

Mola verdiği sırada uyuyakalan adam, gözlerini açtığında bir de ne görsün: Başucunda yerliler, her birinin kafasında birer şapka…

Şapkacı, “sermayeyi nasıl kurtarırım” diye kara kara düşünürken, yerlilerin kendisinin hareketlerini taklit ettiğini fark eder. Adam kafasını kaşıyınca yerliler de kafasını kaşımaktadır, o el çırptıkça yerliler de el çırpmaktadır….

Kurnaz şapkacı bu durumu fırsata çevirir ve kafasındaki şapkayı yerlilere doğru fırlatıp atar. Yerliler de karşılık verir ve şapkalarını adama doğru fırlatırlar. Böylece şapkalarını kurtaran adam yoluna devam eder.

Aradan seneler geçer. Şapkacılık mesleği dededen toruna geçmiştir. Torun şapkacı da ormandaki bir seyahatinde uyuyakalır ve tıpkı dedesi gibi şapkalarını yerlilere kaptırır. Aklına dedesinin anlattığı hikâye gelen torun, sırasıyla kafasını kaşır ve el çırpar.

Yerlilerin aynısını yaptığını gören torun en sonunda şapkasını fırlatıp atar. Fakat bir aksilik vardır. Yerliler şapkalarını atmazlar. İçlerinden iri yarı olan bir yerli, torun şapkacının fırlattığı şapkayı yerden alır, ona doğru yaklaşır ve okkalı bir tokat patlatarak şöyle der: “Sadece senin mi deden var?”

Kıssayı okuduk. Şapkalarımızı önümüze koyalım ve düşünelim.

Hikâyemizdeki ticaret yolu demokrasiyi, ticaret yolundaki zabıta denetimi ise kanunları temsil ediyor.

Türkiye’de siyasî iktidarların hukuk denetiminden kurtulmak için ormana saptığı olmuştur. Bunun doğal sonucu ise iktidarın, mafyaya, suç örgütlerine ve istihbarat teşkilatlarına şapkasını kaptırmasıdır.

Şapkasını kaptıran liderlerden biri de bilhassa Perinçek ekibini ve 28 Şubat dönemi kadrosunu devlette yeniden söz sahibi haline getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan.

14 Mayıs seçimlerinden sonra kabinede ve devlet kadrolarında değişikliğe giden Erdoğan, şapkayı kurtarmak istese de bu artık eskisi kadar kolay değil.

Son günlerde yaşanan Yerlikaya-Soylu gerginliği aslında bunun bir tezahürü ve bir şapka mücadelesi. Bilindiği üzere, yeni İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan başta olmak üzere suç örgütlerine yönelik bazı operasyonlar başlatmış ve Emniyet’te Soylu’ya yakın isimleri görevden almıştı.

Geçen hafta Ankara’da meydana gelen terör saldırısı sonrası, “Soylu destekçisi” olarak bilinen “Ebabil harekâtı”ndan bazı isimler Yerlikaya’yı sosyal medya üzerinden ağır eleştirmişti.

Görevden alındığı günden beri Erdoğan’dan randevu alamadığı iddia edilen Soylu, Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin’in haberine göre patlama sonrası Erdoğan’la iki saate yakın bir görüşme gerçekleştirmiş.

Öyle görünüyor ki, bu görüşmenin gerçekleşmesinde Bahçeli’nin Soylu’ya şefaatçı olmasının katkısı büyük.

Peki, TBMM’de İçişleri Komisyonu Başkanı görevine getirdiği Soylu’ya randevu dahi vermeyen ve yeni Bakan Yerlikaya’nın operasyonlarına “Yerlikaya görevini yapıyor” diye açıktan destek çıkan Erdoğan, Soylu’yu niçin doğrudan tasfiye edemiyor?

Çünkü Erdoğan’ın şapkasını kapan ve hikâyemizin yerlileri hükmünde olan isimler artık akıllandılar ve Erdoğan’a “sadece senin mi deden” var diyorlar.

Artık hukuk ve siyaset kılıfı altında kamufle olan “yerlileri” ve “yeraltındakileri” tasfiye etmek için geriye tek bir çare kalıyor:

Zabıtanın ceza kesmesini göze alarak yeniden demokrasi anayoluna çıkmak…