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15 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

Kırmızı kalemle “mavi” yazmak

İbrahim Aktaşcı
15 Eylül 2023, Cuma
Komünist Doğu Almanya’dan Sibirya’daki çalışma kampına sürgün edilen bir Alman işçi, arkadaşlarıyla vedalaşırken onlarla şöyle bir anlaşma yapar:

“Biliyorsunuz hükümet her mektubu okuyor. Yazdığımız mektuplar sansür edilip muhatabına ulaşmayabilir. Ya da insafsız hâkimlerin gadrine uğrayabiliriz. Aramızda bir şifre olsun. Yolladığım mektup mavi mürekkeple yazılmışsa her şey doğrudur. Eğer mektubum kırmızı mürekkeple yazılmışsa bilin ki her satırı yalandır…”

Aradan bir ay geçer, sürgün işçinin ilk mektubu arkadaşlarına ulaşır. Mavi mürekkepli mektupta şöyle yazmaktadır: 

“Sibirya’da her şey yolunda... Kıtlık yok, dükkânlar ağzına kadar gıdayla dolu. Ferah evlerde yaşıyoruz ve evler iyi ısınıyor. Sinemalarda ise Batı Alman filmleri oynuyor. Her şeye sahibiz, bir tek kırmızı mürekkebimiz yok…”

Bahsini ettiğimiz hikâye Filozof Slavoj Zizek’e ait. 

Hükümeti mavi mürekkeple eleştirmenin cezalandırıldığı, kırmızı mürekkeplerin ise siyasî iktidar tarafından piyasadan toplatıldığı bu düzene bugün “sansür” deniliyor.

Halkın haber alma hakkı ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan bu sansür düzeninde, gerçekleri mavi mürekkeple dile getirenler; RTÜK, Basın İlan Kurumu ve yargı eliyle sindiriliyor, cezalandırılıyor.

Zulme, en azından kırmızı mürekkeple karşı çıkayım diyenlerin ise kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir mecra neredeyse yok gibi.

Basın iktidarın propaganda aracı olarak tepe tepe kullanılırken, geçen yıl getirilen sansür yasası da sosyal medyanın tam ortasına adeta bir korkuluk gibi dikildi.

Eskiler “lafın gümrüğü olmaz” demişler. Eskiler dediysek; “tahtın kurusun” olarak anlaşılabilir diye “tahtakurusu” kelimesini, “Abdülhamid=0” olarak okunabilir diye de Kimyadaki “AH=0” eşitliğini yasaklayan 2. Abdülhamid’i kast etmedik.

Çünkü 2. Abdülhamid’i kendisine örnek alan torunları onu çoktan solladılar bile. Bırakın laftan gümrük almayı, bugün her türlü tenkide ambargo uygulayan tek adam rejimi, sansürü bir de hukuk devleti kılıfı altında uyguluyor.

Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı adlî yıl açılış töreninde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan da konuşmacıydı. 

Hukukçuların yeni adlî yılı kutlamak için bir araya geldiği törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması neredeyse bütün te-levizyonlarda canlı yayınlandı. 

Sıra; yargı-siyaset ilişkilerinin eleştirildiği Sağkan’ın konuşmasına gelince, tahmin edileceği üzere televizyon kanalları canlı yayını anında kestiler.

İktidara “yarası olan gocunur” demekle yetinelim ve iktidara sempati duyanlara da şunları hatırlatalım:

Birisi gözlerinizi kapatıyorsa; ya uyumanızı istiyordur ya da biraz sonra kurban edileceksinizdir.

Azınlıkta olan gözü açıklar ise yeise düşmemeli. Çünkü “bütün uyuyanları uyandırmak için bir tek uyanık yeter.”

Sizce bu yazımız mavi mi yoksa kırmızı mürekkeple mi yazıldı, ne dersiniz?

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