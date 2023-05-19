Kızılelma “kurt”lanırsa…

Devlet kurma ideali, cihan hâkimiyeti ve dünyadaki bütün Türkleri bir araya getirme arzusu gibi anlamlar taşıyan Kızılelma kavramı, Türk Milliyetçileri arasında yaygın kullanılan bir söylem.

Diğer milletlerin aksine, dünyanın neresinde olursa olsun, bütün Türklerin aynı zamanda birer Müslüman olması, aslında doğru okunduğunda, Kızılelma’nın, İslam Birliği’nin bir basamağı olduğu anlamına da gelebilir.

Ancak ne yazık ki “gizli bir el” elmayı kurtlandırıp, bu kurdun, elmanın içindeki Müslümanlığı kemirip bitirmesini arzu ediyor. Bu arzunun milliyetçilerde tezahür etmeye başlaması çok eski değil.

Geçtiğimiz yüzyılda bütün dünyayı etkisi altına alan Bolşevizm ve Komünizm rüzgârı ülkemizde de esmiş ve bu fikir hem milletimiz hem de dinimiz için bir tehdit unsuru olmuştu.

Bu tehdite karşı, milliyetçiliğin verdiği dünyevi lezzet ve kahramanlık duygusuyla da olsa hem milliyetlerini hem de İslam’ı muhafaza eden Türk Milliyetçileri, Sovyetler’in yıkılmasıyla adeta “düşmansız ve rakipsiz” kaldı ve dindarlarla dava arkadaşlıkları sona erdi.

Devlet düzleminde komünizm adıyla bilinen gücünü zahiren kaybetmiş gibi görünen materyalizm, aksine güçlenmiş, Sovyet devletinin yıkılmasıyla perde arkasına geçmiş ve İslam diniyle olan mücadelesine devam etmişti.

Bu süreçte, bilhassa AKP iktidarı eliyle dinin siyasete alet edilmesi ve “toplumun dinden soğuması” sonrası, dinle arasına mesafe koyanlardan birisi de Türk Milliyetçileri oldu.

Böylece, “mazideki iftiharları ve başarıları İslamiyet defterine geçen” ve son yüzyılda Bolşevizm ve Komünizm fikri karşısında devleti korurken “İslam’ı da muhafaza eden” Türk Milliyetçileri 2000’li yılların başından itibaren “dindarlarla” arasına mesafe koydu ve kendisine ayrı yol çizdi.

Kızılelma’ya giren “kurt” böylece icraatına başladı. 2011 yılında AKP’nin yanlış dış politikaları sebebiyle, Suriye’de başlayan iç savaş ve ülkemizdeki göçmen meselesinin AKP tarafından doğru yönetilememesi, Kızılelma’daki kurdun icraatlarını da hızlandırdı.

Son on yılda, ülkemizde göçmenlere duyulan nefret, Arap’lara duyulan nefrete dönüştü. Bu nefretin pompalanması ve devletin de göçmen meselesinde izlediği yanlış politikalar, Türk Milliyetçilerini, “Türklüğü Araplıktan arındırmak” gibi yanlış fikirlere itti.

Bu fikrin bir adım ötesi ise Türklüğü İslamiyet’ten arındırmak ve dinsiz bir Türk Milliyetçiliği inşa etmek.

Son yıllarda artan İslamiyet öncesi Türklerin kahramanlıklarının anlatıldığı diziler ve filmler bu inşaya zemin hazırlıyor gibi.

Yine son dönemde; “çocuklarınıza Arap isimleri değil Türk isimleri koymalısınız” söylemi ve yenidoğan bebeklerde Türk isimlerinin artması dikkat çekici.

14 Mayıs seçimlerinde yaklaşık %25 oy alan “Türk Milliyetçileri” arasında, meclise giremeyen tek grup, kendilerini “dindar milliyetçi” olarak tanımlayan Büyük Birlik Partisi oldu. BBP’nin meclis dışında kalması, gelecek Türkiyesi’nde istenmediğini gösteriyor.

Son seçimlerde milliyetçilerin aldığı oy oranı ve seçim propagandalarının eskiye nazaran “dinden ziyade milliyetçilik” üzerinden yürütülmesi gösteriyor ki eğer Erdoğan’dan sonra Erdoğan’ın partisi AKP’nin oylarını da alabilirlerse geleceğin Türkiyesinde Türk milliyetçileri iktidar olacak.

Şunu hatırlatarak yazımızı bitirelim: “Nerede Türk taifesi varsa Müslümandır. Müslümanlıktan çıkan veya Müslüman olmayan Türkler, Türklükten dahi çıkmışlardır.”

Örneğin, günümüzde Müslüman olmayan Bulgarlar ve Macarlar, kendilerini Türk olarak değil “Bulgar” ve “Macar” olarak tanımlıyorlar.

Kızılelma’nın içerisine girip Müslümanlığını kemiren kurt, elmayı tamamen çürütecektir.

Sepetteki elmaları ayıklamak ve tüm elmaların çürümesini engellemek için demokratlara büyük görev düşüyor. Elma ağaçtan uzağa düşmemeli!