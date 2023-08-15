Lahana yetiştiren Diocletianus

Roma İmparatorluğu’nu Batı ve Doğu olmak üzere ikiye taksim eden İmparator Diocletianus, tarihte enflasyonla mücadele eden ilk devlet adamı olarak tanınır.

Diocletianus tahta oturduğunda, Roma bir iç savaş halindedir. Her iki üç yılda bir yeni bir İmparatorun tahta çıktığı o yıllarda Diocletianus, tahtını ve iktidarı sağlamlaştırmak ister.

Askerlerin sadakatini kazanmak için ordu mensuplarına fahiş miktarlarda maaşlar veren İmparator, hazinede para kalmayınca; bir ferman yayınlayarak, “madeni paraların üzerlerinde yazan değerlerin iki katına çıktığını” ilan eder.

Görünüşteki bu katlanma, aslında paranın değerinin düşmesi anlamına gelir ve enflasyon yükselmeye başlar. Bu kere enflasyonla mücadele için de fermanlar yayınlayan imparator, ülkedeki ürünlerin fiyatlarının ve ücretlerin arttırılmasını yasaklar. Ama bu yasaklar enflasyonu önlemediği gibi Roma’da karaborsa, kıtlık ve ayaklanmalar baş gösterir.

Ekonomik krize çözüm bulamayan Diocletianus, ahirömründe yakalandığı bir hastalık sebebiyle gönüllü olarak görevinden ayrılır ve Split sarayında lahana yetiştiriciliğine başlar…

Diocletianus’un “bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu” dedirten icraatlarını, bugünkü iktisadî literatürle; “devaülasyon”, “karşılıksız para basma” ve devletin ekonomiye doğrudan müdahalesi anlamına gelen “regülasyon” kavramları ile tarif edebiliriz.

Bu üç iktisadî kavram, tarih boyunca farklı şekillerde tezahür etse de aslında hep birbirinden sonra uygulanagelmiştir.

Osmanlı Devletinin tedavüldeki parası olan “akçe” gümüş bir para idi. Osmanlı Devleti hükümeti, ekonomik yönden dar boğaza girdiğinde, maaşları ödeyebilmek ve kamu hizmetlerini finanse edebilmek için kimi zamanlarda “devaülasyon” yolunu seçerdi.

Devaülasyon ile tedavülde bulunan akçenin içeriğindeki gümüş madeni azaltılır, ayarı düşürülen akçe yeniden basılırdı. Böylece hükümet, elinde bulunan aynı miktardaki gümüş madeni ile eskiye nazaran daha çok “akçe” basabiliyordu. “Gümüşünden çalınan” Osmanlı Akçesi değer kaybederken, alışverişlerde yabancı devletlerin gümüş sikkeleri ve altın itibar görüyordu. Ayarı düşürülmüş akçe ile alışveriş yapan halkın ise alım gücü azalıyor, ürünlerin fiyatı giderek yükseliyordu.

“Narh sistemi” ile birlikte çarşı pazarlarda denetim yapılır, o yerin kadısı taban ve tavan fiyatları belirlerdi. Hükümet zaman zaman tedavüldeki ayarı düşük akçeleri toplatıp, değerini birazcık yükseltip yeniden basardı. Böyle zamanlarda paranın kıymeti biraz artıp, kadılar ürün fiyatlarını düşürse de ucuzluk çok uzun sürmezdi.

Kadılar, önceleri yalnızca temel zaruri ürünler için narh kesseler de akçenin değeri düştükçe ikinci ve üçüncü seviye ihtiyaçlar için de fiyat sabitlemesine gidilmeye başlandı. Böylece karaborsa ve kıtlık baş gösterir oldu. Ticarette hile artmaya başladı. Vatandaşa “narh koyan” iktidarın kadıları, hükümetin ve çevresindekilerin ihtiyaç ve harcamalarını “sabitle(ye)mediğinden, enflasyonun hızı kesilmedi.

Özetle Osmanlı hükümetinin enflasyonla mücadele yöntemi de Diocletianus’unkinden farklı değildi.

Bugün ülkemiz aynı kısır döngüyü yaşamaya devam ediyor.

Ekmeğin ve buğdayın fiyatından tutun da ikinci el araba ve kira fiyatlarını dahi “emirle” kontrol altında tutmaya çalışan iktidar, kendi kendisini “narh konulamaz kutsallıkta” gördüğü sürece, ne yaparsa yapsın, enflasyonla mücadele için kullandığı enstrümanlardan asla ses çıkaramayacak.

“Krala, Split sarayında lahana turşusu,

Fakire, torba yasa ile perhiz koşusu…”