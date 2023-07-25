Mayın tarlasında demokrasi hasadı

Vaktiyle, memleketin birinde, Avrupa’dan gelen bir heyet, mütevazı bir kasabayı teftiş etmektedir. Kasaba meydanından geçen bir karı-koca, heyetin dikkatini çeker.

Adam eşeğin üstünde, karısı ise kucağındaki bebeğiyle eşeğin ardında yayan olarak yolculuk etmektedir.

Gördükleri bu manzarayı tutanak altına alan heyet, durumu hemen teftiş ettikleri memleketin hükümetine bildirir.

“Gelişmekte olan ülkeler” listesinde bulunan bu memlekette, “Batı bizi alışverişte görsün” anlayışı yaygındır ve bu minvalde bazı eğitim ve pozitif ayrımcılık adımları atılır.

Aradan yıllar geçer, aynı heyet teftiş için bir kez daha gelmiştir kasabaya. Yüksek bir tepeden kasabayı izleyen heyet, yine bir karı koca görür ve dikkat kesilir. Bu kere kadın eşeğin üstünde, kocası eşeğin ardında ve yayandır.

Bu manzarayı gururla izleyen heyetin keyfini, onlara eşlik eden bir muhtarın sözleri kaçırır: “O gördüğünüz yer mayın tarlasıdır Beyim.”

Hikâyeyi okurken “gelişmekte olan ülkeyi” Türkiye sandıysanız, ayağınızı kaldırın, tam üstüne bastınız. Ya da kaldırmayın, patlayabilir.

“Gelişmemiş ülke” manasına gelen İngilizce bir kavram, dilimize, bir tür züğürt tesellisi ile “gelişmekte olan ülke” olarak çevrilmiş ve bugün halen koca bir nesil Türkiye’yi böyle tarif ediyor.

Hatta bir adım ileri gidenler var. “Eskiden eşeğin üstündeki devletin arkasında yayandık, şimdi biz eşeğin üstündeyiz” diyen ve “mayınlı arazide ilerlediğinin” farkına varamayan %52’ye göre, Türkiye, gelişmiş ülkelerce kıskanılacak kadar gelişmiş bir ülke.

Gelişmişlik seviyesinin iktisadi ve hukuki parametrelerle ölçüldüğünü düşündüğümüzde, Türkiye, “gelişmekte olan bir ülke” değil, “alışmakta olan bir ülke.”

Demokrasi öyle bir nimet ki; anti-demokratik niyetler taşıyan bir iktidar, direksiyonu bir uçuruma doğru kırıp gaza bassa da anında “çarpışma önleyici” sistem devreye girer ve “otomatik fren” aracı durdurur.

Parlamenter Sistemin bu “çarpışma önleyici” donanımı maalesef devre dışı bırakıldı. Yerine gelen “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”nde ise yalnızca “park sensörleri” mevcut!

“Çevrenizi kontrol edin” diye ötmekle yetinen bu donanım, şoförün işine karışamıyor.

Bu düzene “alışmakta olan” ülkenin “didişmekte olan” vatandaşları da “şoförün ustalığına” güveniyor ve “demokrasinin boş paketi”yle yetiniyorlar.

Haritayı açıp güncele bakalım:

Park sensörlerinin dahi çalışmadığı bu günlerde, tek adam rejimi, “Körfez değnekçilerinin” “gel, gel, hooop” sözlerini dinleyip, ülkeyi ortadoğuya “sıfır olarak” yanaştırdı.

“Yarışmakta olan” muhalefet partileri ise “bir yarışta ikinciyi geçersen kaçıncı olursun” sorusuna “birinci olurum” cevabını verip, ana muhalefeti harcamaya ve yenilgiyi Kemal Kılıçdaroğlu’na yıkmaya çalışıyorlar.

Mayına ha bastık, ha basacağız. Demokrasi ve hukuk dedektörünü bir an evvel elimize almalıyız.

“Gelişmekte olan” bir ülke olmak istiyorsak: önce, “danışmakta olan”, “tanışmakta olan” ve “barışmakta olan” bir ülke olmalıyız…