"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

Mayın tarlasında demokrasi hasadı

İbrahim Aktaşcı
25 Temmuz 2023, Salı
Vaktiyle, memleketin birinde, Avrupa’dan gelen bir heyet, mütevazı bir kasabayı teftiş etmektedir. Kasaba meydanından geçen bir karı-koca, heyetin dikkatini çeker.

Adam eşeğin üstünde, karısı ise kucağındaki bebeğiyle eşeğin ardında yayan olarak yolculuk etmektedir. 

Gördükleri bu manzarayı tutanak altına alan heyet, durumu hemen teftiş ettikleri memleketin hükümetine bildirir. 

“Gelişmekte olan ülkeler” listesinde bulunan bu memlekette, “Batı bizi alışverişte görsün” anlayışı yaygındır ve bu minvalde bazı eğitim ve pozitif ayrımcılık adımları atılır. 

Aradan yıllar geçer, aynı heyet teftiş için bir kez daha gelmiştir kasabaya. Yüksek bir tepeden kasabayı izleyen heyet, yine bir karı koca görür ve dikkat kesilir. Bu kere kadın eşeğin üstünde, kocası eşeğin ardında ve yayandır.

Bu manzarayı gururla izleyen heyetin keyfini, onlara eşlik eden bir muhtarın sözleri kaçırır: “O gördüğünüz yer mayın tarlasıdır Beyim.”

Hikâyeyi okurken “gelişmekte olan ülkeyi” Türkiye sandıysanız, ayağınızı kaldırın, tam üstüne bastınız. Ya da kaldırmayın, patlayabilir.

“Gelişmemiş ülke” manasına gelen İngilizce bir kavram, dilimize, bir tür züğürt tesellisi ile “gelişmekte olan ülke” olarak çevrilmiş ve bugün halen koca bir nesil Türkiye’yi böyle tarif ediyor.

Hatta bir adım ileri gidenler var. “Eskiden eşeğin üstündeki devletin arkasında yayandık, şimdi biz eşeğin üstündeyiz” diyen ve “mayınlı arazide ilerlediğinin” farkına varamayan %52’ye göre, Türkiye, gelişmiş ülkelerce kıskanılacak kadar gelişmiş bir ülke.

Gelişmişlik seviyesinin iktisadi ve hukuki parametrelerle ölçüldüğünü düşündüğümüzde, Türkiye, “gelişmekte olan bir ülke” değil, “alışmakta olan bir ülke.” 

Demokrasi öyle bir nimet ki; anti-demokratik niyetler taşıyan bir iktidar, direksiyonu bir uçuruma doğru kırıp gaza bassa da anında “çarpışma önleyici” sistem devreye girer ve “otomatik fren” aracı durdurur. 

Parlamenter Sistemin bu “çarpışma önleyici” donanımı maalesef devre dışı bırakıldı. Yerine gelen “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”nde ise yalnızca “park sensörleri” mevcut!

“Çevrenizi kontrol edin” diye ötmekle yetinen bu donanım, şoförün işine karışamıyor. 

Bu düzene “alışmakta olan” ülkenin “didişmekte olan” vatandaşları da “şoförün ustalığına” güveniyor ve “demokrasinin boş paketi”yle yetiniyorlar.

Haritayı açıp güncele bakalım:

Park sensörlerinin dahi çalışmadığı bu günlerde, tek adam rejimi, “Körfez değnekçilerinin” “gel, gel, hooop” sözlerini dinleyip, ülkeyi ortadoğuya “sıfır olarak” yanaştırdı. 

“Yarışmakta olan” muhalefet partileri ise “bir yarışta ikinciyi geçersen kaçıncı olursun” sorusuna “birinci olurum” cevabını verip, ana muhalefeti harcamaya ve yenilgiyi Kemal Kılıçdaroğlu’na yıkmaya çalışıyorlar.

Mayına ha bastık, ha basacağız. Demokrasi ve hukuk dedektörünü bir an evvel elimize almalıyız. 

“Gelişmekte olan” bir ülke olmak istiyorsak: önce, “danışmakta olan”, “tanışmakta olan” ve “barışmakta olan” bir ülke olmalıyız…

Okunma Sayısı: 321
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • OsmanDemirel

    25.7.2023 02:35:47

    Sonuç olarak kesinlikle katılıyorum

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Bankaların faiz vurgunu

İnternete yüzde 70 zam

Sıcaklıklar 40-45 derece arasında seyredecek, hafta sonu 10 derece düşecek

Manisa - Saruhanlı'da da orman yangını çıktı

Twitter’ın logosu değişti

Miçotakis: Savaştayız

Fransızca Mali'de 'resmi dil' olmaktan çıktı

Biden'dan Netanyahu'ya: Meclis oylamasını durdur

Bir Çinli daha Türkiye’de

Nakit akışı büyüme trendini yavaşlatıyor

Yunanistan'da Korfu Adası'nda da yangını çıktı

Zam sağanağı

Kemalizm düşman ilan ettiği için Nurculuk ilgimi çekti

Muğla'daki yangın söndürüldü - 1 kişi gözaltına alındı

Moskova'ya İHA saldırısı

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Cezayir de kırmızı alarma geçti

Afganistan'daki selde 30 kişi öldü

İlaçta pahalılık ve yokluk kıskacı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Seçim fırsattı, ama...
Genel

İnternete yüzde 70 zam
Ali FERŞADOĞLU

Müstebitlerden nasıl kurtulacağız?
Genel

Bankaların faiz vurgunu
Mehmet Kenar

Kendinin veli olduğunu bilmeyen evliya: Ali Kemal Yavuzsoy
Risale-i Nur'dan

Lozan’ın içyüzü
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
M. Latif SALİHOĞLU

Âhirete imanın dünyadaki faydaları
İbrahim Aktaşcı

Mayın tarlasında demokrasi hasadı
Cevher İLHAN

Son “Körfez turu” övgüleri

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.