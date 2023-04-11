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11 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

Mayıs içeri, pire dışarı, stop!

İbrahim Aktaşcı
11 Nisan 2023, Salı
Stoklarındaki çadırları bedelsiz olarak depremzedelere göndermek yerine, bu çadırları 46 milyon TL’ye, Ahbap Derneği ve Türk Eczacılar Birliğine satan Kızılay, bu günlerde azalan kan stoklarıyla birlikte yeniden gündemde.

Kızılay’a yapılan kan bağışlarının azalması konusu, Tv100’deki canlı yayında, program sunucusu Candaş Tolga Işık tarafından AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a şöyle soruldu:

“Kızılay’ın kan stoklarının azalmasının bir sebebi de, Kızılay Başkanı’nın hâlâ istifa etmemiş olması olabilir mi?” 

Cevaben “Pire için yorgan yakılmaz. Vatandaşımız kan bağışına devam etmeli.” diyen Hamza Dağ, büyük bir pot kırdı.

Kan bağışı hizmetlerini yürüten bir kurum olan Kızılay’ın Başkanı’nı, bir böceğe ve hem de “kan emici” bir böcek türü olan “Pire”ye benzetmek, Hamza Dağ için talihsiz bir açıklama oldu. 

Teşbihte hata olur mu olmaz mı sorusunun cevabını okuyucuya bırakıp, devlet kurum ve kuruluşlarına duyulan güvenin azalması meselesine gelelim.

Kan bağışlamak gibi hayırlı ve insanî bir davranış dahi, siyasilere duyulan güvensizlik yüzünden azalıyorsa, bu oldukça vahim ve toplumsal barış için de tehlikeli. 

Çözümü ise basit: Bu kurumları, güveni zedeleyen sorumlulardan temizlemek…

Günümüzde artık herkesin kabul ettiği bir gerçek var ki; “AKP’nin yorganı pireli.” 

Yıllardır pireli yorganda yatan halk, kurdeşenler dökse de bugüne dek yorgancının hatrına, bu yorganı yakmadı. Muhalefetin, “piresiz yorganlarım var, buyurun” davetine de pek rağbet göstermedi.

“Muhalefetin yorganı ‘murdar’dır, yorganın içindeki yün dahi ‘murdar’dır, yünün sahibi hayvan dahi ‘murdar’dır. Hayvan kesilirken “Bismillah” denilip denilmediği, o dahi şüphelidir.” 

Şimdiye kadar halkı bu tarz-ı siyaset ile “muhalefetin döktüğü yorganda yatılmaz” fikrine ikna eden AKP, bu günlerde ise yorgandan şikâyetçi olan seçmeni “pireyi deve yapmayın” diye geçiştirmeye çalışıyor. 

AKP’nin yorganındaki pireler, son yıllarda öyle semirdiler, öyle semirdiler ki vatandaşın iliğindeki kan stokları da asgari düzeyin altına indi. Yorgancıya istifa diyemeyen vatandaş, pireleri istifaya davet edip, yorganını temizlemeye çalışıyor.

Ancak vatandaş ne bilsin! Bu pireler, yorgancı tarafından ayakları ve kanatları koparılınca, kulağı vatandaşı duymayan cinsten!

Vaktiyle, Karadenizli bir bilim adamı, laboratuvarda pireler üzerinde deney yapıyormuş. 

Pireyi cam gözlem kafesine koyan bilim adamı, “zıpla bakayım” demiş, pire zıplamış. “Hopla bakayım” demiş, pire hoplamış.

Pireyi eline alan bilim adamı, bacaklarını koparıp, bir daha koymuş gözlem kafesine. “Zıpla bakayım” demiş, pire zıplamamış. “Hopla bakayım” demiş, pire hoplamamış.

Deneyi bitiren Karadenizli bilim adamı, deneyin sonuçlarını İstanbul’daki hocasına telgrafla göndermiş; 

“Deneyin neticesidir. Stop! Ayakları ve kanatları kopartılan pirenin kulakları duymuyor. Stop!”

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