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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

Mendilimde zâm sesleri

İbrahim Aktaşcı
19 Aralık 2023, Salı
Vaktiyle, memleketinde birinde, kocasından dayak yiyen Hoca Nasreddin’in kızı, babaevine döner ve başlar kocasından şikayet etmeye.

Kızı konuşmasını bitirince, hoca kızını bir güzel pataklar.

Dayaktan sonra kızını kocasının evine yollayan Hoca, arkasından da şöyle seslenir: “O kocana selamımı söyle, bilsin ki Hocayla başa çıkılmaz. O her kızımı dövdüğünde, ben de onun karısını pataklayacağım…”

Akşehirli Hoca Nasreddin’in Konyalı torunlarının da içinde yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin, bugün enflasyonla mücadele etme usulü, kıssadakinden farksız.

Hayat pahalılığı ve fahiş fiyatlar tarafından pataklanan dar gelirli, Mehmet Şimşek ekonominin başına geçince, “acaba enflasyon düşer mi” diye beklemeye başlamıştı.

Ancak üst üste gelen; ek vergiler, seyyanen zam oyunu, KKM ve sermayeyi korkutup kaçıran anti-demokratik hamleler, enflasyonun ateşini daha da yükseltti.

Enflasyon zulmü karşısında hükümetten medet uman vatandaşları, böylece bir de devlet pataklamış oldu. “Kavgada yumruk sayılmaz” derler. Bu kavgada ise vatandaşın yediği yumrukları sayan birileri vardı. 

Halk hayat pahalılığı karşısında dayak yerken gözünü yuman TÜİK, vatandaşın yediği üç yumruktan yalnızca birini kayda geçirdi. 

Enflasyonu gerçeğe daha yakın ölçen ENAG ise vatandaşlara, “siz aslında sandığınızdan daha çok yumruk yediniz” dese de çoklarını inandıramadı. 

TÜİK mi, ENAG mı tartışmaları yapılırken, anlaşıldı ki kavgada yumruk sayan üçüncü bir kişi daha var: Sâdık Abi(!) 

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, Ahmet Hakan’a verdiği röportaj sosyal medyanın gündemindeydi. 

Ekonomiyi değerlendiren Gaye Erkan şunları söyledi: “Apartman görevlimiz olan Sadık Abi’ye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben ‘indi’ diyorum. O, ‘inmedi istersen git şu soğanın fiyatına bir bak’ diyor. İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Annemlere yerleştik.”

Biz bu röportaj ile anlıyoruz ki Merkez Bankası Başkanı bile, apartman görevlisi Sadık Abi’sine, TÜİK’ten daha fazla güveniyor. 

Gaye Erkan’ın İstanbul’da ev bulamamış olmasına gelince: Türkiye’de Merkez Bankası Başkanı çok sık değiştiğinden, uzun süreli oturacak kiracı arayan ev sahipleri, Erkan’a ev vermemiş olabilirler(!) 

İşin mizahî yönü bir yana, ekonomiyi düzeltmekle vazifeli zâtlar dahi ekonomiden ve pahalılıktan şikayet ediyorsa, dar gelirli vatandaş ne yapsın, kime gitsin? Uluslararası piyasalar bunların nesine güvensin de yatırım yapsın? 

Yazımızı Sâdık Abi’ye ithafen yazdığımız kısa bir şiirle bitirelim:

Sâdık abi, güzelim, bir soğan niye artar?

Et değil, tavuk değil, bir soğan niye artar?

Bu kadar cep yakmıyor; ne Manhattan, ne Katar.

Faizi de artırdık, azalmadı bir miktar.

Şaştı hakkın ibresi, ayarı bozuk kantar.

Öyle bir gün gelir ki; kantar, sahibin tartar.

Sâdık abi, güzelim, bir soğan niye artar?

(NOT: Akıl Misafiri köşesindeki yüzüncü köşe yazımız. Nice yüzler’e inşallah…)

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