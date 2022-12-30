Mimiklerin gücü adına

Vaktiyle memleketin birinde, ormanlar kralı aslan ile avanesi kurnaz tilki, masum tavşanı yanlarına çağırır, “nerede senin şapkan” diye sorar, sonra bir güzel döverlermiş.

Eğlence arayan ikili, her defasında bu oyunu tekrarlar, “şapka kanununa muhalefet eden” tavşana bir araba dolusu dayak atarlarmış.

Ormanlar kralı aslan bir süre sonra, bu, “mazlumu getirin bana” oyunundan sıkılmış. Kurnaz tilki devreye girmiş ve demiş ki: “Yüce kralım, bu defa tavşanı çağıralım ve bize çay ve simit almasını isteyelim. Çay ve simidi alıp gelirse, ‘koskoca ormanlar kralına çay ve simidi mi layık görüyorsun’ diye dövelim, eğer çay ve simidi almadan gelirse, bu sefer de ‘bir çayla simidi bile bulamadın mı’ diye dövelim.”

Kurnaz tilkinin planı aslanın hoşuna gitmiş ve tavşanı çağırmışlar; “Git bize çay ve simit al…” Masum tavşan aslana hitaben sormuş: “Efendim, almasına alayım da, iktidarda mısınız, muhalefette misiniz bileyim de asgari hesabımı ona göre yapayım.”

Tavşandan bu cevabı beklemeyen ikili, bir an duraksamış ve “nerede senin şapkan” deyip tavşanı yine dövmüşler.

Kıssadan hisseyi okuyucuya bırakıp, hikâyemizin kahramanı olan aslanın, ormanlar kralı bile olsa, vereceği cezaya gerekçe araması ihtiyacından bahsedelim.

Malumdur ki mahkeme kararlarının gerekçeli olması zorunluluğu hukukun temel prensiplerinden birisi olup, Anayasamızda da açıkça yer almaktadır. Hatta bir mahkeme kararı, esası bakımından yüzde yüz doğru bile olsa, kararın gerekçesi bulunmuyor ise bu durum, kanun yollarında kararın bozulması veya kaldırılması için tek başına yeterlidir.

Ne yazık ki cezayı verenler liyakatsiz, verilecek ceza da keyfî olunca, gerekçe şartı, yalnızca şeklen giderilmekle yetinilen bir zorunluluk olarak kalıyor ve aslan ve tilki hikâyesindeki gibi ortaya komik gerekçeler çıkıyor.

Tilki aklı ile verilen son ceza, geçtiğimiz hafta RTÜK’ten geldi.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı’nın iddiasına göre, Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi programında “terörün mimikle övüldüğü” gerekçesiyle kanala ceza verilmiş. İddiaya göre, program sunucusu ve yorumcuları; “Yüzüme karşı ‘söv’ diyorsun amma, sanki gözlerin ‘öv’ der gibi gibi” demek suretiyle, terörü mimikleriyle övmüş, bunun üzerine RTÜK de Halk TV’ye; programın üç kez durdurulması ve ayrıca idari para cezası vermiş.

Her ne kadar bu iddia RTÜK Başkanı tarafından “geçiştirilerek” yalanlansa da ülkemizde hiçbir gerekçe gösterilmeden binlerce kişiye hapis cezası verildiğini düşündüğümüzde, mimik gerekçesi bize hiç de yalan habermiş gibi gelmiyor.

RTÜK’e nazaran kuyruğu daha uzun, kurnazlığı daha keskin olan Türk Yargısı ise verdiği hukuka aykırı kararlara mantıklı gerekçeler bulamayacağını bildiğinden, komik duruma düşmemek için şeklen bile olsa kararlarında gerekçe göstermiyor.

Edebî kişiliğe sahip hâkimlerimiz; olayların ve durumların akışını, okuyucunun hayal gücüne bırakan “Çehov tarzı hikâyeciliği” benimseyip, gerekçe göstermeden ceza veriyor ve gerekçesini sanıkların hayal gücüne bırakıyor.

“Güç bende artık” diyen ve “voltranı oluşturan” bu kişi ve kurumların verdiği kararlar elbet bir gün Bağdat’tan dönecek. Sanıklar; “fazlaya ilişkin ‘âhlarımız’ saklı kalmak kaydı ile” diyerek bu kararları çoktan temyiz ettiler bile.