Müdür Bey’in “Yeşil Kürkü”

''Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler…”

İnsanlar da renkler gibidir. “Hatasız kul olmaz” kaidesince her insan bir miktar kirlenir. Ancak “beyazın üzerindeki kirler” daha çok göze çarpar.

“Birazcık kirli beyaz”lardan çok daha fazla kirlenen bazıları var ki onların kirleri bu dünyaya dikkatli bakmayanların pek gözüne batmaz. Çünkü onlar “kir göstermeyen renkler ve kisveler”de kamufle olurlar.

“Kirlenen birileri” için, Türkiye’nin son yirmi yılında, kir göstermeyen “en cezbedici renk” yeşil oldu.

Yeşil renk; sağlığı, tabiatı, dinî ve mukaddes değerleri temsil eder. Bununla birlikte doların rengi de yeşildir.

İşte dolar yeşilinin peşine düşenler; sağlığın, tabiatın ve dinin yeşilinde gizlendiler ve bu yüzden kimse onlara “siz kirlisiniz” diyemedi.

Malumunuz, Türkiye’nin gündeminde son günlerde Akbelen Ormanında süren ağaç katliamı var.

Limak Holding; Muğla’nın Milas İlçesinde bulunan Akbelen Ormanında maden sahasını genişletmek için çalışma başlattı ve birkaç günde binlerce ağaç kesildi.

Orman Genel Müdürlüğü “Limak için” ağaçları keserken, Jandarma ise ağaçların kesilmesine direnen köylülere ve eylemcilere orantısız müdahalede bulundu.

Doların yeşilinden nasiplenecek olan Limak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı ise Doğal Hayatı Koruma Vakfının bir üyesi ve bir yeşilsever!

Orman Genel Müdürlüğü bir yandan ağaç keserken bir yandan da bu günlerde orman yangınlarıyla mücadele için Bayraktarlardan beş adet İHA kiraladı. Bu beş İHA’ya devletin ödeyeceği bir günlük kira, 6 Milyon TL.

Uçuşlarında çevreci yakıtların kullanıldığı İstanbul Havalimanını işleten Kalyon ve Cengiz İnşaatın 1 Milyar 195 Milyon Euro’luk kira borcu ise 2043 yılına kadar ertelendi.

Olsun, her şey “yeşil” için…

Sağlık sektörüne gelince; vatandaşı alkol ve sigara kullanmasın diye “Tekel Ürünlerine” vergi üstüne vergi getiren hükümet, elbette bu zamları “Yeşilay’a bir faydam olsun” diye yapıyor, yoksa doların yeşili için değil!

Devletten aldığı kamu ihaleleriyle hasta garantili şehir hastaneleri inşa eden ve oturdukları yerden para kazanan “yeşil ve steril” şirketlerin de doların yeşiliyle bir ilgileri yok!

Fakirin nasibine düşen tek yeşil ise -o da alabilirse- “yeşil kart”.

Dünya ülkelerindeki en zengin şirketlere baktığımızda; çoğu, çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren, kuruldukları ülkelerin hükümetlerinden beslenmeyen, sivil ve dünyaya açılan şirketler.

Ülkemizdeki en zengin şirketlere baktığımızda ise gelir kaynağı kamu ihaleleri olan ve ekserisi inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketler...

Peki, iktidarın bu şirketlere “yeşil ışık” yakmasının sebebi ne?

Cevabı basit: Müdür familyasından birileri bu şirketlerin kulağına; “gözlerin kimseye ümit vermesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil” şarkısını mırıldanıyor.

“Müdür Bey’in Yeşil Kürkü” türküsünü ise “Müdür Bey basına izin vermediği için” kimsecikler söyleyemiyor.

Bizler yine de temiz ile kirlinin bu dünyada hukuk ve demokrasi eliyle ayrışmasını umuyor ve bunun için gayret ediyoruz.

Şayet bu dünyada hak yerini tam bulmaz ise de hiç endişe etmiyoruz. “Demek bir Mahkeme-i Kübraya bırakılıyor” deyip tevekkül ediyoruz.

Elindeki yeşil sermaye ile “dini siyasete alet eden” ve bu sayede iktidarını sürdüren muktedirlerin devrindeki “yeşil gözlüler”e gelince. “Onların bu dünyada günahları beyazken, ahirette ise tevbeleri kara olacak…”