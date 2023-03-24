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24 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Ne eşeğin gölgesi ne saltanat kavgası!

İbrahim Aktaşcı
24 Mart 2023, Cuma
Vaktiyle, memleketin birinde; genç bir diş hekimi elinde çantası ile seyahatlere çıkar, hastalara evlerinde tedavi hizmeti verirmiş.

Bir gün uzak bir kasabaya doğru yola çıkmaya hazırlanan genç dişçinin eşeği hasta olunca hemen bir eşek kiralar. Ama kiralık eşeğin sahibinin de dişçiyle birlikte gelmesine karar kılınır. 

Yakıcı bir yaz mevsiminde çıktıkları yolda sıcaktan bunalan dişçi, tek bir ağaç gölgesi dahi bulamayınca eşekten iner ve eşeğin gölgesinde nefeslenir. 

Eşeğin sahibi itiraz eder: “Efendim, ben size yalnızca eşeğimi kiraladım, gölgesini değil. Eğer eşeğin gölgesinde nefeslenmek istiyorsanız, gölgesi için ayrıca kira ödemelisiniz.”

Bu itiraza şaşıran dişçi öfkelenir: “Eşek, gölgesinden ayrı mıdır ki bir de gölgesi için benden para istersin.”

Bir uzlaşma sağlayamayan ikili hâkimin huzuruna varırlar. Her ikisini de dinleyen hâkim, daha evvel böyle bir uyuşmazlık ile karşılaşmadığından, -bu tür işlerde aslında her zaman yaptığı gibi- duruşmayı erteler ve eşeğe el koyar.

Olayın duyulmasıyla, ülkenin yarısı genç dişçiyi, diğer yarısı da eşeğin sahibini desteklemeye başlar. Böylece, bu ikili arasındaki “eşeğin gölgesi davası”, bir anda tüm ülkenin davası haline gelir. 

Halk iki zıt kutup şeklinde ayrılınca, onların haklarını savunmak için kollarını sıvayan siyasetçiler de “Eşek Partisi” ve “Gölge Partisi” olmak üzere iki ayrı siyasi parti kurarlar ve halktan büyük destek toplayarak kısa sürede güçlenirler.

“Eşeğin gölgesi davası” siyasi bir dava haline dönüşünce, uyuşmazlık da mahkemeden Meclise taşınır. 

Kararın verileceği gün, meclisin önünde toplanan halk, eşeğin meclise getirilişi esnasında, “bütün bu işleri başımıza sen açtın” diyerek eşeğe saldırır ve parçalarlar.

Eşek ölünce Mecliste görülecek dava da konusuz kalır ama bu mücadelenin bir sembolü olarak eşeğin anıtı dikilir. Uyuşmazlığın sebebi olan eşek ölse de “eşeğin gölgesi davası” sürecinde kurulan siyasi partiler de varlıklarını sürdürürler ve sırası geldikçe halkı yönetmeye devam ederler.

Bir eşeğin gölgesi için dahi ikiye bölünen ve neredeyse birbirlerini öldürecek seviyeye gelen halk, o günden sonra hep bir bahane ile siyasiler tarafından zıt kutuplarda tutulur.

Bahsettiğimiz bu hikâye, Christoph Martin Wieland’ın kitabında geçer. Wieland, hikâyesinde, siyasilerin; şahsi çıkarlarını ve davalarını nasıl bütün bir ülkenin davası haline getirebildiklerini mizahî bir dille eleştirir. 

Bu hikâyeden bahisle biz de şunları söyleyelim:

Dünya tarihinde, halkları zıt kutuplarda tutmak için onlara anlatılan yalan hikâyelerin ve bahanelerin sayısı oldukça fazladır. 

Önceleri, “eşeğin gölgesi davası”nda olduğu gibi, kutuplaştırma malzemeleri, eşeğin ölmesi gibi nedenlerle kısa sürede tükeniyordu. Siyasetçiler de halkı kutuplaştıracak yeni şeyler üretmek zorunda kalıyorlardı.

Sürekli malzeme üretmekten yorulan ve ölmeyecek kutuplaştırma bahaneleri arayan uyanık siyasetçiler, zamanla, ideolojileri ve “-izm”leri icad ettiler. Böylece halk birbirini yerken onlar halkı yönetmeye devam ettiler. 

Bu kıssadan payımıza düşen hisseye gelelim. Önümüzdeki seçimlerde oy kullanacak uyanık seçmen kendi kendisine şu soruları sormalı: 

Acaba bir ideoloji sebebiyle oy verdiğim parti, en az benim kadar bu ideolojiyi önemsiyor mu? İdeolojisine oy verdiğim parti, bugün bir şey söyleyip ertesi gün tam tersini söylüyorken, nasıl oluyor da benim siyasi görüşümü benim için değişmez bir dinî inanç haline getirebiliyor? 

Peki, niçin bu ideolojilerden ve “-izm”lerden temizlenmiş, hem dişçilere hem de eşek sahiplerine eşit ve adil davranacak ve bizi birbirimize parçalatmayacak demokratlara oy vermeyelim?

O halde diyelim ki:

Ne eşeğin gölgesi ne saltanat kavgası.

İkisinin ortası, yaşasın demokrasi!

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