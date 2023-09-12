Ne sağcıyım ne solcu: Davulcuyum davulcu!

Geçimlerini düğünlerde davul zurna çalarak kazanan Abdallar, İç Anadolu’da yaşayan bir Türkmen boyudur.

Çalgı çalmayı beceremeyen Abdalın biri, vaktiyle, “bu da okusun” denilerek büyük şehre gönderilir, ilim tahsil eder. Büyük bir ilçeye kaymakam olarak atanan Abdal için karşılama töreni hazırlayan o ilçenin ahalisi bir piknik organize eder ve kaymakam için kuzular çevrilir.

Yenir, içilir, ziyafet biter. Bir cevizin gölgesine uzanmış yediklerini sindirmeye çalışan kaymakamın birden Abdallığı tutar ve ceviz ağacını işaret ederek şöyle der:

“Ağalar, şu cevizden de ne güzel davul olur değil mi?”

Abdalın karnı doyunca gözü cevizde olur demişler. Türkiye’de de yolu siyasetten geçen Abdallar, iktidara geldiklerinde evvela ceviz ağacına gözlerini dikiyorlar.

Hukuk ve demokrasiyi heybetli bir ceviz ağacı olarak düşünelim. Cevizin gölgesinde gölgelenip, yemişinden yemek dururken, birileri bu cevize gözünü dikip ondan davul yapmak istiyor.

Çünkü o eli tokmaklıların genlerinde demokrasi bir amaç değil araç olarak kodlanmış.

Ceviz gölgesinde ziyafet çekene dek Abdallığını gizleyen o kimselerden biri de Kenan Evren idi. 12 Eylül darbesini huzur ve güven ortamını sağlamak için yaptıklarını dikte eden, güya hukuk için hukuku askıya alan Evren, müebbet hapis cezası alarak göçmüştü öte tarafa.

Bilindiği üzere Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin askerî darbe sebebiyle ömür boyu yargılanamayacağını düzenleyen Anayasanın geçici maddesi, 2010 refarandumu ile kaldırılmış, Evren hakkında iddianame düzenlenmiş ve Kenan Evren müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dosyası Yargıtay aşamasındayken Evren ölünce, dava da kendiliğinden düşmüştü.

12 Eylül’ün yıldönümünde kafamızı kaldırıp ceviz ağacı bugün ne durumda diye bir bakalım:

Kenan Evren hakkında “darbe soruşturması başlatan” ve iddianame düzenleyen savcı ile ceza veren hâkimler, bugün bir başka darbenin sorumlusu olarak meslekten ihraç edilip hapis cezasına çarptırılmışlar.

Haklarında “...öcü” yakıştırması yapılarak, terör suçu sebebiyle soruşturma açılan ve sakıncalı bulunarak meslekten ihraç edilen kişi sayısı 12 Eylül’de açılan soruşturma sayısını ikiye-üçe katlamış.

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12 Eylül öncesinde, toplu iş sözleşmelerine madde eklenmek suretiyle, işçilerin, istifa etmeleri halinde dahi kıdem tazminatı alma hakları bulunuyordu.

Darbeden hemen sonra bir bildiri yayınlayan Milli Güvenlik Konseyi’nin ilk icraatlarından biri, istifa eden işçilerin kıdem tazminatı alamayacağı yönünde bir düzenleme getirmek olmuştu.

Çünkü Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç, zamanında Evren’e bir mektup yazmış ve “emrinize amadeyim” dedikten sonra kıdem tazminatının kaldırılıp bir fona dönüştürülmesini istemişti.

AKP’nin açıkladığı orta vadeli programa göre ise “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi”ne önümüzdeki yıl geçiliyor. 2024 yılında meclise gelecek TES’e göre, işçilerin kıdem tazminatı için bir fon açılacak ve işçiler tazminatlarını ancak 60 yaşına geldiklerinde bu fondan çekebilecekler. Yani Koç’un hayali gerçek oluyor.

Bu liste uzar gider.

Kuzuyu çeviren sermaye sahipleri memnun, ziyafet çeken Abdal da… Cevizi ise çoktan kesip davul yapmışlar.

12 Eylül sahiden geçti mi?