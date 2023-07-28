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28 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Öğrenciye, bekâra, çocukluya…

İbrahim Aktaşcı
28 Temmuz 2023, Cuma
Vaktiyle, kurak memleketin birinde, bir yaz günü tebdil-i kıyafetle dolaşmaya çıkan bir hâkim, yoksul bir haneye misafir olur.

Tanımadığı bu tanrı misafirine ikram edecek bir şeyi olmayan hane sahibi, halini misafirine arz eder, af diler ve ekler: “Çocuklarım bile üç gecedir aç uyuyor.”

Çocukların haline acıyan hâkim, hava kararınca o köyün zenginlerinden olan bir adamın ağılından bir koyun çalar ve evdekilerle birlikte afiyetle yerler.

Günler sonra midelerine birkaç lokma giren çocuklar uyuyunca, hâkim çocukların odasına girer ve üzerlerine biraz su serper.

Çalınan koyununu arayan zengin adam, birkaç gün sonra, evlerinin önünde oynayan çocukların yanına gelir ve sorar: “Söyleyin bakalım çocuklar, et yediniz mi?”

Çocuklar “evet yedik” derler. Zengin adam şüphelenir ve yine sorar: “Peki ne zaman yediniz? Çocuklar bir ağızdan cevap verir: “Yağmurun yağdığı gece yemiştik…”

Aradığını bulamayan zengin adam, evine doğru yürürken kendi kendine konuşur: “Bunlar galiba ilkbaharda yedikleri eti hatırlıyorlar!”

Tenceresi kaynamayan fakirin yılda bir defa karnını doyurduğu böylesi memleketlerde; “zenginden alayım, fakire biraz vereyim, ama benim cebimden çıkmasın” anlayışı hâkimdir ve hukuk fakiri koruyor“muş gibi” yapar, sahte yağmur yağdırır.

Hükümetin “ahmak ıslatan” yağmuru bu günlerde kiracıların başına yağıyor. Konut kiralarında yıllık kira artışını %25’le sınırlayan düzenleme ikinci yılına girdi. Koyunu çalınan ev sahipleri de hırsızın peşinde.

Bahsi geçen düzenleme sonrası, ülkemizde kira davalarında rekor bir artış var. İş yükü artan mahkemeler, ilk duruşma gününü, ortalama 8-10 ay sonrasına veriyorlar.

Mahkemelerden aradığını bulamayan tarafların şiddete başvurması da cabası.

Peki kim haklı? Evvela kira sözleşmeleriyle ilgili bazı kısa bilgiler verelim:

Bir kira sözleşmesinde, “kira süresi şu kadar yıldır” yazılmışsa sözleşme belirli sürelidir ve kiracı sona erdirmedikçe, sözleşme kendiliğinden aynı koşullarda “birer yıl, birer yıl” on yıla kadar uzar. Kiracının her yıl artış yaparak kirayı ödemesi sözleşmenin devamı için yeterlidir.

Kira sözleşmesinin imzalanmasının üzerinden beş yıl geçmişse, kira tesbiti davası açılabilir. %25’lik artış kuralı dikkate alınmaksınız rayiç kira bedeli tesbit edilir ve sözleşme bu kira bedeli üzerinden sürer.

Peki kiraya veren, kiracıyı hangi hallerde tahliye edebilir?

-Kira sözleşmesi on yılı aşmış ise,

-Kiracı kirasını ödememiş ya da bir kira yılı içerisinde iki kez temerrüde düşmüş ve kirayı ödemesi kendisine ihtar edilmiş ise,

-Kiraya verenin ya da kanunda sayılan diğer yakınların kiralanana ihtiyacı var ise,

-Kiralananın yeniden inşası ya da imarı gerekiyor ve bu işler sırasında kullanımı imkansız ise,

-Kiracı kiralananı belirli bir tarihte tahliye etmeyi yazılı olarak taahhüt etmişse,

-Kiralananın maliki değişmiş ve yeni malikin ya da kanunda sayılan diğer yakınlarının kiralanana ihtiyacı var ise…

Eylül 2023’den itibaren ise kira davalarından önce arabulucuya gitmek zorunlu hale geldi.

Sonuç olarak yıllık kira artışını %25’le sınırlayan bu düzenleme, toplumsal barışı bozduğu gibi barınma problemerini de giderek artıracak gibi.

Haklı kim bilemeyiz ama haksızı çok iyi biliyoruz.

Kira öder gibi ev sahibi değil kira öder gibi dert sahibi…

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