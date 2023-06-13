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14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

“Olası Cast”

İbrahim Aktaşcı
13 Haziran 2023, Salı
“Unutma bu ocağın bir adı asiyaptır, Sen de bir dolap çevir, apartmanını yaptır,

Hakikata ne gerek, bu memnu bir kitaptır,

Sana lazım olan şey sallamaktır başını,

El ovuşturup, bel büküp almaktır maaşını.”

“Memur andı” isimli bu şiir, Şair Abdullah Çağlayan tarafından kaleme alınmış, şair hakkında bu şiir sebebiyle 1941 yılında “memurları fena yola sevk ve hükümet aleyhine tahrik” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Şiirde hicvedilen “salla başını al maaşını” zihniyeti, “iradelerini” amirlerinin cebine koyan memur ve bürokratları, adeta birer figüran konumuna düşürüyor.

Bilerek ve isteyerek bir hedefi amaçlamak, gaye etmek anlamına gelen “kast” kelimesi; şiirde hicvedilen, iradeleri ellerinden alınmış türden memurlar için oldukça yabancı.

Tiyatro, sinema ya da televizyon sektöründe, belirli roller için oyuncuların seçildiği, rollerin dağıtıldığı yapım aşamasını ifade eden “cast” “casting” kelimesi, onlara daha uygun düşüyor.

Peki, hukuk “K” harfini “C” ile değiştiren ve kurtulacaklarını sanan böylesi memurlar için ne diyor? İşte bir adet “kast” da burada çıkıyor memurların karşısına.

Ceza hukukunda suçlar, taksirle ya da kastla işlenebilen suçlar olarak ikiye ayrılır.

Failin; sonucunu öngöremediği, kusuruyla işlediği suç “basit taksir”li suç, sonucunu öngördüğü fakat bilgi ve tecrübesiyle menfi neticenin meydana gelmeyeceği inancıyla işlediği suç ise “bilinçli taksir”li suç olarak isimlendirilir.

Fakat fail, kusurlu davranışıyla, sonucu öngörüp menfi neticenin meydana geleceğini biliyor, bir de sonucu baştan kabul ediyor ve umursamıyorsa, işte bu “olası kastla” işlenmiş suç kabul edilir.

Suçun işleniş biçimi “kusurdan kasta” doğru gittikçe verilecek ceza miktarı da artar.

“Kast” “Casting” “Olası Kast” düzleminde, söylediklerimizi aşağıdaki örnekle izah edelim:

Malatya Yeşilyurt Belediyesinin AKP’li Başkanı Mehmet Çınar, geçtiğimiz günlerde, deprem sonrasında yapımına başlanan toplu konutlar için eleştiri getiren muhalif belediye meclisi üyelerine karşı, kendisini skandal sözlerle savundu.

Belediyenin depremden 10 ay önce “Topsöğüt bölgesinde” yaptığı konutlar depremde büyük hasar almıştı.

Yine aynı bölgeye, herhangi bir zemin etüdü yapılmadan konut projesine başlanması, muhalif belediye meclisi üyeleri tarafından eleştirildi.

Başkan Çınar bu eleştirilere şöyle cevap verdi: “Kaza yapacağız diye, trafiğe çıkmayalım mı yani?”

Başkan Çınar, bu sözleriyle neticeyi öngörüyor mu? Evet. 

Peki, menfi neticeyi baştan kabul ediyor mu? Ona da evet.

Peki, Malatya’da yine bir deprem olsa, bu yapılan yeni konutlar da tıpkı öncekiler gibi maddi hasar alsa, hatta birileri vefat etse, Başkan Çınar’ı yargılayan mahkeme, Çınar’a; kasttan mı, olası kasttan mı taksirden mi ceza verir?

Cevap belli. Tek adam rejiminden kurtulamadığımız sürece, “olası cast”ın “iyi rol kesen” hakimleri, gözlerini kapayıp vazifelerini yapmaya devam edecekler.

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  • galip

    13.6.2023 09:55:17

    yazılarınızı keyfle okuyor ve merakla bekliyorum. tebrikler, dualar,selamlar.

Risale-i Nur Külliyatı

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