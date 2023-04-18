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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

Onun arabası var, tüzel mi tüzel!

İbrahim Aktaşcı
18 Nisan 2023, Salı

“Hangi rüzgâr attı sizi, ‘Uzaylılar’ hoş geldiniz.
Kurcalardı zihnimizi, ‘Uzaylılar’ hoş geldiniz.”

Yazımızın konusu, “ışıltılı Bakan Nebati’nin” Togg deneyimi. 

Videolardan gördüğümüz kadarıyla, Togg’un direksiyonuna geçen devlet ricali, radyoyu açmakta ve “müziği devreye sokmakta” zorlanıyorlar. 

Müzik de bizden olsun. Bakan Nebati’nin “gidiş” yolculuğunu, merhum halk ozanı Şemsi Yastıman’ın “Uzaylılar” türküsü eşliğinde yorumlayalım.

AKP Mersin milletvekili adayı Nurettin Nebati, seçim çalışmalarını “yerli ve milli” otomobilimiz Togg ile yürütüyor. Bakan Nebati kendisine sorulan; “Togg’u ilk kullanan kişilerden biri de sizsiniz, neler hissettiniz” sorusuna şu cevabı verdi:

“Çok havalı. Sanki ‘uzaydan gelmişim’ gibi millet bana bir bakıyordu…”

Sizde kalp kırmak var mıdır, adam kayırmak var mıdır?

Sağ sol ayırmak var mıdır, ‘Uzaylılar’ hoş geldiniz.” 

Keyfi yerinde görünen Nebati sözlerine şöyle devam etti: “Bir de bir tane Porsche kullanan vardı. Porsche kullanana döndüm, camı indirdim. ‘Senin araban mı havalı, benimki mi havalı’ dedim. Şöyle bir baktı; ‘Bakan Bey, galiba sizin arabanız’ dedi.” 

“Sizin orda nasıl geçim, demokrasiniz ne biçim?

Var mıdır kavgalı seçim, ‘Uzaylılar’ hoş geldiniz.”

Bilindiği üzere; ilk aşamada yalnızca 20 bin adet üretilecek yerli otomobil Togg’un alıcıları kura ile belirlenmiş, ilan edilen teslimat tarihi ise ileri bir tarihe ertelenmişti.

Ancak bu süre zarfında; Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı hükümet üyeleri ve birkaç komşu ülke Cumhurbaşkanı, kendilerine önden dağıtılan Togg’ların direksiyonuna geçip, test sürüşü yaptılar.

“Yapalım bir konsültasyon, ne yanda sizin istasyon?

Sizde de var mı enflasyon, ‘Uzaylılar’ hoş geldiniz.”

Millet İttifakının Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın, görevlerinden istifa etmeden seçim propagandası yapmasının anayasaya aykırı olduğunu iddia eden iktidar kanadı, bu iki isim nezdinde Millet İttifakını çok ağır eleştiriyordu.

Bir “tüzel kişilik” olan devletin kaynaklarıyla finanse edilen Togg ile seçim kampanyası yürüten ve bakanlıktan istifa etmeyen AKP’li kabine üyeleri ise “geçiş üstünlüğüne” sahipler ve bu eleştirilerden muaflar!

Anlaşılan o ki o haksız imtiyazlılar, bu seçim trafiğinde “hukuk çevirmesine” takılmadan “makas atmaya” devam edecekler. 

“Ayda var mıdır boş arsa, rüşvet ile karaborsa.

Biz de gelek beleş varsa, ‘Uzaylılar’ hoş geldiniz.”

Devletin imkânlarını sonuna kadar kendi menfaati için kullanan ve bu imkânların sadece çok azıyla, “göstermelik yatırımlar” yapan iktidar, seçmene “biz gidersek muhalefet bu projeleri çöpe atacak, bizim yaptığımız her şeyi yıkacak” mesajı veriyor.

Bilhassa savunma sanayiinde yapılan yatırımların, muhalefet tarafından istenmediğini, muhalefetin bu üretimleri durduracağını düşünen seçmen, AKP’nin “oyu”nuna geliyor. 

Şimdi “dostça öğüt vermek vazifemizin” bir gereği olarak soralım: 

Su küpündeki sızıntı –hatta son yıllarda çatlak- olmasa, tam dolu bir küp bulunsa, bu yatırımlar azalır mı yoksa aksine daha mı çok artar? 

Der Şemsi Yastıman size, dostça öğüt görev bize.

Hemen dönün ülkenize, ‘Uzaylılar’ hoş geldiniz.”

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