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26 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

Ruhum seni düşününce ışıdı

İbrahim Aktaşcı
26 Eylül 2023, Salı
“Ben sözlerimle Muhammed’i (asm) övmüş olmadım; aslında sözlerimi Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmla övmüş ve güzelleştirmiş oldum.”

Peygamber Efendimiz dünyaya teşrif ettiğinde, Efendimize ne ad verildiğini dedesinden sordular.

Abdulmuttalip; “Muhammed” cevabını verince, ona, “ecdadında olmayan bu ismi koymaktan muradın nedir?” dediler. Abdulmuttalip; “Hakk’ın ve halkın onu övmesini istediğim için bu ismi verdim” dedi.

Öyle de oldu. Peygamberimizin doğumundan beri dünya üzerinde Ondan daha fazla övülen başka kimse olmadı. Ona Naat-ı Şerif yazmamış olanlar kendilerini şairden bile saymadılar.

Yazımızın giriş cümlesinde yer verdiğimiz sözlerin sahibi Hasan bin Sabit gibi şairler Onun ismini anarak kendi şiirlerini güzelleştirdiler. Mevlid-i Şerif vesilesiyle bizler de Onu övebilir kendi sözümüzü/yazımızı güzelleştirebiliriz. 

Peki, Ona uyduk ve davranışlarımızı güzelleştirebildik mi?

Peygamber Efendimizin övgüye layık sıfatlarından kaçına sahibiz? “Peygamberimiz eğer beni tanısaydı şu huyumu takdir ederdi” diyebileceğimiz kaç şey sayabiliriz?

Onun lanetlediği ve men ettiği hangi hallerden halen vazgeçmiş değiliz? 

İçerisinde yaşadığımız toplum; Onun dünyaya teşrifinden evvelki cahiliye dönemine mi yoksa nuruyla aydınlattığı asr-ı saadete mi daha çok benziyor?

Ahiret gününde “ben dünya hayatında Peygamberimiz için şunları feda etmiştim” diyebileceğimiz neyimizi feda ettik?

Her bir Mevlid-i Şerif’te ve diğer kandil gecelerinde; Peygamberimizi tesbih ederken, Ona layık bir ümmet olmak için mi yoksa Onun yüzü suyu hürmetine dünyalık istemek için mi daha çok dua ettik?

Bu ağır ve acımasız soruları, herkesin duyabileceği bir biçimde, dürüstçe ve alenen cevaplamak ister miydik? Cevapların gizli kalmasını tercih ederdik öyle değil mi?

O halde bu Mevlid-i Şerif vesilesiyle bu sorulara hesap günü bihakkın cevap verebilmek için tövbe-i istiğfar edelim.

Bu imtihanda boş kâğıt verirsek ya da yanlışlarımız doğrularımızı götürecek olursa vay halimize!

Biz bu yazımızda Onu zikrederek yazımızı güzelleştirdik. Siz de Onu okudunuz ve diliniz güzelleşti.

Cenab-ı Allah, bu Mevlid-i Şerif vesilesiyle, Onun hatırına tevbelerimizi ve dualarımızı kabul etsin ve kalplerimizi güzelleştirsin inşallah. 

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