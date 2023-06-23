Sakalları sertleştiren demokrasi!

Üçüncü dünya ülkelerinden birinde ordu darbeyle yönetime el koyar.

Kaos bitmiş, askerî rejim asayişi temin etmiştir. Herkes siyasi yasakların kalkmasını ve demokrasiye geçilmesini beklemektedir.

Cuntanın başındaki paşa tıraş olmak için bir berbere gelir. Saç tıraşı biter, sakal tıraşı başlar. Berber sorar: “Paşam demokrasiye ne zaman geçeceğiz?”

Paşa berberi “geçiştirir.” Berber yine sorar: “ Geçecek miyiz, geçmeyecek miyiz?” Paşa bu kere “geçeceğiz merak etme” der.

Uyanık berber sormaya devam eder: “Geçeceğiz geçeceğiz ama ne zaman?”

Paşa öfkelenir ve berberi azarlar: “Geçeceğiz dedik ya be adam, ne diye sorup duruyorsun?”

Berber gülümser: “Paşam ben demokrasi dedikçe, sizin tüyleriniz diken diken oluyor. Sakallarınız sertleşiyor. Ben de kolayca sizi tıraş ediyorum…”

Türkiye’de; demokrasi lafından hiç hazzetmeyen ve bu kelimeyi duyduğu vakit tüyleri diken diken olan askerlerin açık vesayet yönetimleri şimdilik geride kalmış gibi.

Şimdilerde, berberlikteki bilgi ve tecrübelerini siyasete aktaran ve “demokrasi” diyerek “gel gel” yaptığı milleti bir güzel tıraş eden “berberler” devrindeyiz.

“Berber-müşteri” ilişkisi ile “siyasetçi-seçmen” ilişkisi arasındaki benzerlikler dikkat çekici.

1. Sadakat: Ülkemizde “berber sadakati” denilen bir tür sadakat var.

Evini uzağa taşısa bile eski berberine gidip tıraş olmaya devam eden “fanatik müşteriler” bir hayli fazla.

Oy verdiği siyasi partiyle arasında bir alışkanlık meydana gelen seçmen de, berber sadakatine benzeyen “parti sadakati” sebebiyle kayıtsız şartsız aynı partiye oy vermeye devam ediyor.

2. Pahalılık: Birinci maddedeki sadakat ve alışkanlığın bir sonucu olarak; daha ucuz hizmet alabileceği başka berberler yerine daimi berberine daha pahalıya tıraş olan müşteri; başka siyasi partileri tercih etmediğinden, zamlara sesini çıkarmıyor ve pahalı bir hayata rıza gösteriyor.

3. Eleştiri yapmaktan çekinme: Berberi onu kötü tıraş ettiğinde maziden gelen samimiyet ve yakınlık sebebiyle “kötü olmuş” diyemeyen müşteri, oy verdiği partiyle arasındaki gönül bağı sebebiyle de partisinin hatalarını ve yanlışlarını görmezden geliyor, eleştiri yapmaktan çekiniyor.

4. Paşa koltuğu: Berberlik kariyerinde paşaları da tıraş eden siyasi berberler, iktidara geldiklerinde eskinin verdiği bir alışkanlıkla, kabinede de paşalara bir-iki koltuk ayırmayı ihmal etmiyor.

5. Çırak seyretmesi: Tıraş süresince bir yandan berberin elindeki usturadan çekinen, bir yandan da “iş öğreneyim” diye gözlerini kendisinin üzerine diken çırağın bakışlarından rahatsız olan müşteri, berbere nasıl sesini çıkarabilsin?

İktidara gelen berberlerin siyasi çırakları da İçişleri Bakanı olup gözünü vatandaşın üzerinden ayırmıyor.

6. Seçimden önce, tıraştan sonra: Akıllı berber, müşterisine; tıraştan önce değil de tıraş bitince “bir şey içer misin” diye sorar ve genellikle müşterinin işi acele olduğundan “kalsın” der ve ikramı reddeder. Akıllı siyasetçi de vatandaşa verdiği vaadleri her zaman seçim sonrasına bırakır.

Özet olarak; Siyasetçinin tatlı diline kanıp, icraatına bakmayan ve bir süre sonra liderine bağımlı hale gelen seçmen, sakalını siyasetçiye kaptırıp iş işten geçtikten sonra; “sakalımız yok ki sözümüz dinlensin” dese de bir faydası olmuyor.

“Eli usturalı berberler iktidarı” altındaki Türkiye ise “kösenin sakalı” gibi olduğu yerde saymaya devam ediyor.