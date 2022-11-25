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25 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş!

İbrahim Aktaşcı
25 Kasım 2022, Cuma
Seçimler yaklaştıkça siyasetteki trafik yoğunluğu kırmızıya döndü.

Yolcu seçmeni rakiplerine kaptırmak istemeyen AKP, bugünlerde daha gür bir sesle; “Ak Saray, Ak Saray, Ak Saraaayy…” diye bağırmaya başladı. Vites artıran AKP’nin seçim hamleleri de arka arkaya geliyor.

AKP’nin bu süreçteki ilk ve asıl hedefi kurultay sürecine giren İYİ Parti.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “masayı terk et” çağrısında bulundu. “Sanki gelmesi beklenenin, gelmemesi daha çok bekleniyor gibiydi” türünden bu davetin maksadı, esasında İYİ Parti üzerinden Altılı Masayı dağıtmak…

Eski MHP’lilerin kurduğu bir parti olan İYİ Parti, bu imajı yıkmak istiyor. En büyük avantajı ise AKP ile “aynı güzergâhta” direksiyon sallaması. 

Sermaye sahibi “arka ‘beşlideki’ yolcular” ve AKP tabanı, uzun yıllardır şoför koltuğuna oturmayan CHP’nin; “rahmetli de sollardı” sözünü değil, İYİ Parti’nin “miras değil alınteri” söylemini kendine daha yakın buluyor.  

Devletteki devamlılığın İYİ Parti eliyle sağlanacağını düşünen AKP tabanı, “İYİ Parti öne çıkarsa iktidar yine bizim mahallede kalır mı acaba” demeye başladı. İkna olanlar, birer ikişer AKP’ye “müsait bir yerde inecek var” demekteler.

Kısa vadeci düşünen tabanının kısmen İYİ Partiye kaydığını gören AKP ise; kurultay sürecinde aradığını bulamayan İYİ Partili bazı isimleri kendi safına çekmek ve küskün İYİ Parti’liler üzerinden partide ve Altılı Masada huzursuzluk çıkarmak istiyor. 

AKP aynı zamanda, İYİ Partinin Altılı Masadaki varlığını da kullanarak, İYİ Parti “değnekçilerinin” HDP’yi Altılı Masaya yanaştırmamasını hedefliyor. Böylece Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP’ye oy vermese de, HDP seçmeninin, en azından tarafsız kalmasını ve böylece HDP’nin seçimlerde kontak kapatmasını umuyor.

AKP’nin bu kapsamda ikincil ve tamamlayıcı hamlesi ise HDP’ye yönelik. Bugüne dek korsan taksicilik yapmakla suçlanan ve “araman için illa hata mı yapmam gerekir” diyen HDP, artık siyaset caddelerinde daha sık görünür oldu.

AKP’nin HDP Meclis grubunu ziyareti ve ardından da eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın bulunduğu ceza evinden alınıp, kalp krizi geçiren babasını görmesi için uçakla Diyarbakır’a götürülmesinden anlaşılıyor ki AKP’nin HDP ile dirsek teması sürecek.

Kısa mesafeye yolcu taşımak istemeyen HDP; geçmişte yolcularına çok kere “çök kalk” yaptıran ve kendisine trafik cezası kestiren AKP’ye, şimdilik, “ben karşının taksisiyim” dedi ve muhalefete selektör yaptı.

Diyarbakır’a götürülmesinin ardından konuşan Demirtaş, “AKP’nin Kürt oyları olmadan seçimde başarılı olamayacağını herkes biliyor. Bu nedenle bazı hamleler yapması normal. Asıl anormal olan, hiçbir hamle yapmaya cesareti olmayanların tutumudur” diyerek muhalefetten bir aksiyon beklediğini dile getirdi. 

AKP’nin seçim hamleleri daha çok su kaldıracağa benziyor. 

Aklı başında seçmenin ise bu yollarda oy vereceği partiye sorması gereken soru; “demokrasiden geçer mi?” değil, “demokrasiye gider mi?” olmalı. 

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