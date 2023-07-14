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14 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Siyasal İslamcı helvası

İbrahim Aktaşcı
14 Temmuz 2023, Cuma
Vaktiyle, memleketin birinde, uzak yollardan gelen üç seyyah, tam akşam olmak üzereyken bir tipiye yakalanır. Hava soğuk, kar yağışı amansızdır.

Uzaktan ışıkları görünen bir köye varan yolcular, kalın sesli köpeklerin karşıladığı bir evin kapısını çalarlar. Kapıyı nur yüzlü bir nine açar ve onlar “biz Tanrı misafiriyiz…” diyemeden içeri buyur eder, sobayı yakar, yataklarını yapar ve şöyle der: “Yavrum, hele siz bir ısının, yatın, dinlenin. Beyim şehre gitti, dolabımda bir parça helva var. Helvanın yarısı gelecek günler için benimdir, diğer yarısıyla da siz kahvaltınızı edersiniz.”

Sabah olur. Karnı acıkan yolcular helva hakkında konuşurlar. Bu üç yolcudan demokrat olanı, “helvayı üçe pay edelim” der.  

Dünyası için yaşayan uyanık yolcu bu teklife itiraz eder ve şöyle der: “Bu helva üçümüze birden yetmez, nineyi kim ikna ederse ve nine hangimizi daha çok severse helvayı o yesin.”

Daha dindar olan üçüncü yolcu “şimdi bunlar bu helvayı yeseler şükretmezler, helvayı yiyecekse dindar birisi yesin” diye düşünür ve reyini uyanık yolcunun teklifinden yana kullanır.

Bunun üzerine nineyi ikna turları başlar. İlk sözü alan demokrat yolcu; eğer helva kendisine verilirse adil olacağını, helvayı eşit üçe pay edeceğini ve tıka basa doymasalar da kimsenin aç kalmayacağını söyler.

Söz sırası dindar olandadır. “Size gördüğüm bir rüyadan bahsedeyim nineciğim” diyerek başlar. 

“Rüyamda mescitte namaz kılıyorum, selam verdim, bir baktım ki Hz. Ebubekir Efendimiz yanımda. Bana gülümsedi ve kayboldu. Ayağa kalktım, bu kere de Hazreti Ömer Efendimiz mescide girdi. Hemen eline su döktüm, abdestini aldırdım. Bana döndü ve ‘berhudar ol yavrum’ dedi.”

“Dindarlığın” yaşlı ninede karşılık bulduğunu gören uyanık yolcu son sözü alır ve şöyle der:

“Ben de dün gece bir rüya gördüm. Tam uykuya yeni dalmıştım ki Hazreti Ali Efendimiz rüyama girdi. Öyle heybetliydi ki ben dondum kaldım, oturduğum yerden kalkamadım. Zülfikarını çekti, beni dürttü ve şöyle dedi. ‘Kalk, aç karna yatılmaz. Şu helvayı ye de yat.’ Ben de uyandım, kalktım, emre uydum, dolaptaki helvanızın hepsini yedim…”

“Kıssa” uzundu. Hisseyi “kısa” tutalım:

Ne acıdır ki Türkiye’de halka demokrasi ve hukuk vadedenler hiçbir zaman yeterince kabul görmediler. “Demokrasi kimsenin karnını doyurmaz” denilerek geçiştirildiler.

Ülkeyi dindarlar yönetmeli fikrini savunan ve siyasete ve devlete talip olan dindarlar ise “bazı uyanıkların” oyununa geldiler ve savruldular. 

“Bu adamlar Müslüman” diyerek oy veren ve dindarları iktidara getiren seçmen ise yalnızca dolabındaki helvayı kaptırsa yine iyi!

Dini istismar ve siyasete alet ile seçmenden oy alan AKP iktidarında, ne yazık ki bugün en çok zarar gören dinin ta kendisi.

Bugün insanlar; “helva yemek için dindar taklidi” yapıyorsa ya da sırf Allah rızası için İslam’ı anlatan ve tebliğ eden bir avuç insana, “bunlar kesin bizim helvamızı yiyecek” gözüyle ve önyargıyla bakılıp, söylediklerine itibar edilmiyorsa, müsebbibi AKP’nin din üzerinden yaptığı siyaset.

Demokrasi, hukuk ve samimi dindarlık neredeyse öldü. Öldürdük sananlar helvasını yemeye çağırıyor! 

Biz ise ümidimizi muhafaza ediyor ve samimiyeti diriltmeye çalışıyoruz, çalışacağız… 

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