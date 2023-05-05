Tek dostumuz kaldı: Şirinlerin Gargamel’i

Günlerden bir gün; Hoca Nasreddin’in hanımı, hocanın kaftanını yıkar, kurusun diye de bahçeye asar.

Kaftanın yıkandığından haberi olmayan hoca, gece karanlığında bir sağa bir sola sallanan kaftanı görünce, bahçede hırsız var zanneder ve davranır oku ile yayına.

Kaftanı delik deşik eden hoca, sabahleyin hanımının çığlıklarıyla uyanır. Feryad eden hanımına teselli veren hoca şöyle der: “Üzülme hatun, üzülme. Allah’a şükürler olsun ki kaftanın içinde ben yoktum.”

“Ya tutarsa” diyen Nasreddin Hoca’nın uyanık torunları, günümüzde; halka “ya yutarsa” deyip, renk renk, çeşit çeşit, hayalî düşmanlar servis ediyor.

Gece karanlığında kendi kaftanını delik deşik eden iktidar, sabahleyin vatandaşa; “düşmanın okunu takip edin, bakın bize değdi, biz hak ehliyiz” diyor ve ekliyor: “Allah’a şükürler olsun ki o kaftanın içinde biz yoktuk.”

Rakibi; hayalî düşmanların suç ortağı yapmak ve bu sayede yok etmek tarzı siyasetin bolca ekmeğini yiyen iktidarın hayalî düşmanları, böylece hiç eksik olmuyor.

Terör örgütleri, ABD, İsrail, cemaatler, filanca birlikler, faiz lobisi, soğan fobisi… 21 yıllık AKP iktidarında Erdoğan’a düşmanlık etmeyen, bir tek “Şirinlerdeki Gargamel” kaldı.

Seçime sayılı günler kala, hayalî düşmanların sayısı ve iktidarın kullandığı nefret dili giderek artıyor.

“Kılıçdaroğlu kazanırsa ülke bölünecek”, “Kılıçdaroğlu kazanırsa Öcalan hapisten çıkacak”, “Kılıçdaroğlu’na oy verenler dinsiz ve bayraksız…” ve daha niceleri…

Önceki seçimlerle kıyaslandığında, iktidarın bu düşmanca söylemlerinin artış göstermesinin bir sebebi de artık halka verecek bir şeylerinin kalmamış olması.

İktidarının ilk yıllarında; “kazan doğurdu” diyerek, vatandaşın refah seviyesini bir derece artıran AKP, bugün “kazan öldü” diyerek kaşıkla verdiğini kepçeyle geri aldı.

AKP’nin var ettiği hayalî düşmanlara inanan ve “Erdoğan giderse ülke bölünür, İslam’a ise büyük zararlar gelir” diye düşünen seçmen, esasında bu düşüncesiyle bir çelişkiye düşüyor ve kutsal saydığı değerleri önce kendisi hakir görüyor.

Binlerce yıldır devletler yıkıp, devletler kuran bir milletin büyüklüğünü “tek bir adama” vermek ve “Erdoğan giderse ülke bölünür” demek, aslında bu devleti ve milleti küçük görmek değil midir?

Türkiye Devleti, bir adam ve bir parti gidip yerine bir başkası geldiğinde, kolayca yıkılabilecek kadar küçük bir devlet midir?

Yine; Allah katında hak din olan İslam’ın kaderini tek bir adama bağlamak ve bu yüce dinin geleceğini, kusurlu bir beşerin ellerine vermek, -hâşâ- bu yüce dine bir hakaret değil midir?

Tuttuğu bir takımın yıldız bir futbolcusu; “ben bu takımdan büyüğüm, ben olmasam bu kulüp küme düşer” dese, taraftarı “hiçbir oyuncu kulüpten büyük değildir, bu takımdan ne yıldız oyuncular geldi geçti, ama bu takım halen yerinde duruyor” diyebiliyorken, niçin vatandaş kendisini devletten daha büyük gören siyasetçilere gereken cevabı veremiyor.

Peki, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, yönettiği ülke bölünsün ya da karışsın ister mi?

AKP’nin bu iftiralarına inanan seçmen, çevresinde Erdoğan’a değil de Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verecek aile bireylerine, arkadaş ve dostlarına, “dinsiz ve bayraksız” denilmesine hiç gücenmiyor mu?

Bu soruların cevabını seçmene bırakıyoruz. Anlaşılan o ki eğer bir “dur” diyen olmazsa, şiir okumasını iyi bilen iktidardakiler, aşağıdaki dizeleri kendilerine düstur etmeye devam edecekler:

“Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın,

Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın.”