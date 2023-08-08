“Terziye göç demişler, iğnem başımda demiş!” 

Vaktiyle, memleketin birinde, dolandırıcılık suçundan yargılanan sanığın biri, mahkemede ateşli bir savunma yapar.

Savunmasını bitiren sanık, hâkimlerde iyi bir izlenim bırakmak için heyete bir de şöyle der: “Efendim, istesem yurtdışına da kaçabilirdim ama gelin görün ki kaçmadım.”

Mahkeme Başkanı hemen sanığa sorar: “Niye kaçmadın peki?”

Sanık memnuniyetle cevaplar: “Sonra televizyonlarda haber yapıyorlar, yok efendim neden beyin göçü veriyoruz?”

Birileri, hikâyemizdeki sanığa ve onunla aynı cemaatten olanlara “giderlerse gitsinler” demiş midir, bilmiyoruz.

Gidenlere gelince: “Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti; dönen yok seferinden.” dizeleri sanki onlar için yazılmış.

Ülkemizde 1960’lı yıllarda başlayan ve sayısı giderek artan beyin göçünün birincil sebebi; önceleri yüksek gelir ve daha kaliteli bir hayat standardı arayışı idi.

Şimdilerde ise yüksek standartlar bir yana, yalnızca “işşizlikten kurtulmak isteği” dahi bir beyin göçü sebebi.

TÜİK verilerine göre son beş yılda bir milyonun üzerinde Türk vatandaşı yurtdışına göç etti. Göç edenlerin çoğunluğunu ise genç nüfus oluşturuyor.

Rıhtımda kalanlar ise sıradaki ilk gemiye binmenin derdindeler. Çünkü biliyorlar ki bu memlekette, ekmeğin dahi kimin midesine gireceği henüz daha pişmeden iktidar tarafından belirlenmek isteniyor.

Fırıncının hikâyesini beraber okuyalım:

Adnan Menderes Üniversitesi; geçtiğimiz Eylül ayında bir akademik kadro ilanı yayınladı ve Üniversitenin Tıp Fakültesi ve İletişim Fakültelerine birer doçent öğretim üyesi alınacağını duyurdu.

Bahsi geçen ilanda, adaylarda aranan özellikler öyle bir tarif edildi ki “birileri” ilgili kadroya atanacak kişilerin adeta robot resimlerini çizdi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de bu öğretim üyelerini robot resimlerinden tanıdı, henüz sonuçlar belli olmadan notere gitti ve bir tutanak tuttu.

Tutanakta; Tıp Fakültesine atanacak kişinin, üniversite senato üyesi Prof. Dr. Hulki Başaloğlu’nun eşi Kübra Başaloğlu ve İletişim Fakültesine atanacak ismin de türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu Umut Tuncer (AKP Milletvekili Adayı) olacağı yazıyordu.

Ne tesadüftür ki öyle de oldu(!)

Vaziyet böyleyken beyin göçününün önüne geçmek, bir de tersine beyin göçü hayalleri kurmak hiç inandırıcı değil.

Üstelik beyin göçü yalnızca maddi sebeplere de dayanmıyor. Yurtdışında araştırma imkânlarının fazla olması, düşünce özgürlüğünün kısıtlanmaması ve bürokrasinin ayakbağı olmaması gibi sebepler de göçü cazip hale getiriyor.

Yani göçenler yalnızca ekonomik sebeplerle değil mesleklerinde maddi-manevi tatmin için göçüyorlar.

Ana sermayesi beyni olan ve onu gittiği her yere kolayca taşıyabilen masumlara ve elbette onlar nezdinde ilme kıymet vermek vaktidir.

Çünkü onların yetişmeleri zahmetli, göç etmeleri ise bir o kadar kolay oluyor:

“Terziye göç demişler, iğnem başımda demiş!”