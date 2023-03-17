Timur’un filleri ve Özelleştirme İdaresi

“Ulu dağlar, Bolu dağlar, Erciyes,

Karı kalkmaz hemi kışın hemi yaz,

Van gölü de para ederse biraz,

Özelleştir özelleştir satalım…”

Merhum halk ozanı Ali Kızıltuğ, bir zamanlar devletin özelleştirme politikalarını böyle eleştirmişti.

21 yıllık AKP iktidarında en fazla mesai yapan kurumlardan birisi olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da bu türkünün hakkını vermek için adeta bir sarı site gibi çalıştı.

“Satıyorsun, satıyorsun bitmiyor. Bu kadar komünist bir ülkeymişiz. Bir berber dükkânları kalmış özel teşebbüsün elinde” diyen AKP’nin ilk Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, keşke bugünleri görebilseydi.

Türk Telekom, TEKEL, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., şeker fabrikaları, kâğıt fabrikaları, hidroelektri santralleri, bankalar, oteller, limanlar, yeşil alanlar ve tarım arazileri… Hepsi birer birer değerinin çok altında özelleştirildi.

Başını acemi berbere teslim eden Türk Milleti de nicedir cebinde pamukla dolaşır oldu.

Özelleştirmelerden elde edilen gelirlerin yatırımlarda kullanılması gerekiyordu. Ama bu gelirler, birileri için “üzerine yatılan” ortopedik geçim kaynaklarına dönüştü.

“Sattık savdık çok şükür” diyen AKP, bir kısım kamu sermayeli işletmeleri özelleştirirken, bir kısım devlet kurumlarını da “kişiye özel” hale getirdi ki bu ilkinden çok daha tehlikeli.

Tek adam rejimiyle birlikte adeta kişiye özel bir hukuk devleti kuruldu.

Kişiye özel kanun, kişiye özel adalet, kişiye özel kadro ilanı, kişiye özel memur alımı, kişiye özel bütçe…

Hepsi tek bir adamı “özelleştirmek” ve “ayrıcalıklı kılmak” için.

Tek bir adama ve tek bir partiye tanınan ayrıcalıklı statü, verildiği gibi derhal alınmaz ise Nasreddin Hoca fıkralarını yaşayacağımız günler yakındır.

Meşhur bir fıkradır ki; Anadolu’ya gelen Hükümdar Timur, fillerini de beraberinde getirir ve erkek bir fili Akşehir ahalisine emanet eder. Fili beslemek için ellerinde ne var ne yok tüketen Akşehir halkı dayanamaz ve Hoca Nasreddin’den yardım ister. Timur’un karargâhına doğru yola çıkan hoca, karargâha yaklaştıkça, arkasında Timur’un huzuruna çıkmaya karar kılan Akşehir halkından kimsenin kalmadığını görür. Bunun üzerine Hoca Nasreddin de Timur’dan, erkek filin yanına bir de dişi fil göndermesini ister. Böylece, Akşehir ahalisinin akılsız başının cezasını, ambarları çeker…

AKP’nin “kişiyi ‘özel’leştirme” politikaları sebebiyle, elinde avucunda bir şey kalmayan Türk halkı büyük bir eşiğin kıyısında.

Türk halkı; bu imtiyazlı tek adam rejimine son vermek için meydana çıkan günümüz Hoca Nasreddinlerine burun kıvırır, beğenmez ve arkasında durmaz ise Timur’un fillerine yenileri eklenecek; ekonomik kriz, hukuksuzluklar ve yolsuzluklar misliyle artmaya devam edecek.

Böyle giderse de Kızıltuğ’un türküleri daha çok söylenecek:

“Ali Kızıltuğ’um yazı kaderse,

Sen de satılırsın böyle giderse,

Eğer ozanlar da para ederse,

Özelleştir, özelleştir satalım…”