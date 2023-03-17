"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Timur’un filleri ve Özelleştirme İdaresi

İbrahim Aktaşcı
17 Mart 2023, Cuma

“Ulu dağlar, Bolu dağlar, Erciyes,

Karı kalkmaz hemi kışın hemi yaz,

Van gölü de para ederse biraz,

Özelleştir özelleştir satalım…”

Merhum halk ozanı Ali Kızıltuğ, bir zamanlar devletin özelleştirme politikalarını böyle eleştirmişti.

21 yıllık AKP iktidarında en fazla mesai yapan kurumlardan birisi olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da bu türkünün hakkını vermek için adeta bir sarı site gibi çalıştı.

“Satıyorsun, satıyorsun bitmiyor. Bu kadar komünist bir ülkeymişiz. Bir berber dükkânları kalmış özel teşebbüsün elinde” diyen AKP’nin ilk Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, keşke bugünleri görebilseydi.

Türk Telekom, TEKEL, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., şeker fabrikaları, kâğıt fabrikaları, hidroelektri santralleri, bankalar, oteller, limanlar, yeşil alanlar ve tarım arazileri… Hepsi birer birer değerinin çok altında özelleştirildi.

Başını acemi berbere teslim eden Türk Milleti de nicedir cebinde pamukla dolaşır oldu.

Özelleştirmelerden elde edilen gelirlerin yatırımlarda kullanılması gerekiyordu. Ama bu gelirler, birileri için “üzerine yatılan” ortopedik geçim kaynaklarına dönüştü.

“Sattık savdık çok şükür” diyen AKP, bir kısım kamu sermayeli işletmeleri özelleştirirken, bir kısım devlet kurumlarını da “kişiye özel” hale getirdi ki bu ilkinden çok daha tehlikeli.

Tek adam rejimiyle birlikte adeta kişiye özel bir hukuk devleti kuruldu. 

Kişiye özel kanun, kişiye özel adalet, kişiye özel kadro ilanı, kişiye özel memur alımı, kişiye özel bütçe… 

Hepsi tek bir adamı “özelleştirmek” ve “ayrıcalıklı kılmak” için. 

Tek bir adama ve tek bir partiye tanınan ayrıcalıklı statü, verildiği gibi derhal alınmaz ise Nasreddin Hoca fıkralarını yaşayacağımız günler yakındır.

Meşhur bir fıkradır ki; Anadolu’ya gelen Hükümdar Timur, fillerini de beraberinde getirir ve erkek bir fili Akşehir ahalisine emanet eder. Fili beslemek için ellerinde ne var ne yok tüketen Akşehir halkı dayanamaz ve Hoca Nasreddin’den yardım ister. Timur’un karargâhına doğru yola çıkan hoca, karargâha yaklaştıkça, arkasında Timur’un huzuruna çıkmaya karar kılan Akşehir halkından kimsenin kalmadığını görür. Bunun üzerine Hoca Nasreddin de Timur’dan, erkek filin yanına bir de dişi fil göndermesini ister. Böylece, Akşehir ahalisinin akılsız başının cezasını, ambarları çeker…

AKP’nin “kişiyi ‘özel’leştirme” politikaları sebebiyle, elinde avucunda bir şey kalmayan Türk halkı büyük bir eşiğin kıyısında. 

Türk halkı; bu imtiyazlı tek adam rejimine son vermek için meydana çıkan günümüz Hoca Nasreddinlerine burun kıvırır, beğenmez ve arkasında durmaz ise Timur’un fillerine yenileri eklenecek; ekonomik kriz, hukuksuzluklar ve yolsuzluklar misliyle artmaya devam edecek.

Böyle giderse de Kızıltuğ’un türküleri daha çok söylenecek:

“Ali Kızıltuğ’um yazı kaderse,

Sen de satılırsın böyle giderse,

Eğer ozanlar da para ederse,

Özelleştir, özelleştir satalım…”

Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ranta göre yapılaşmadan vazgeçilsin

    Rapor var tedbir yok

    Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti

    Mersin Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Ramazan’da Aksa gönüllüleri

    Bu ahlaksızlığı da birlikte yeneceğiz

    Hukuk enkazından böyle çıkılır

    Bürokratlar da görüyor ki, hükümet gidici

    Bu nasıl devlet yönetimi?

    Depremde yıkılan binalarla ilgili 284 kişi tutuklandı

    4,8 büyüklüğünde depremle sallanan Bolu'da son durum?

    Depremden etkilenen çocuklara moral

    Depremzedeler nasıl uyum sağlayacak?

    Adıyaman ve Şanlıurfa'da 14 kişi vefat etti, 5 kişi kayıp durumda

    Fransızlar ülke genelinde sokağa indi

    Yâ Rab, bize merhamet et

    Başakşehir, Gent'e elendi

    AKP’liysen her şeyin geliyor

    Bugün ittifakımız daha güçlü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâlâ mı ibret almayacağız?
    Mikail YAPRAK

    Eğer bir iktidar...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Karalamak marifet mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Deprem enkazından gelen mesaj
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasi yol haritamızı kim çiziyor, kim çizmeli?
    İbrahim ERSOYLU

    Hilmi Uran’a yazılan mektup
    İbrahim Yasir Teğiş

    Yanlış anılar ve tebliğ metodu
    Genel

    Rapor var tedbir yok

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.