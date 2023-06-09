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9 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Titanik’in beka sorunu

İbrahim Aktaşcı
09 Haziran 2023, Cuma
Denizaşırı topraklarda hâkimiyet kurduğu sömürge ülkeler sebebiyle, “üzerinde güneş batmayan imparatorluk” olarak tarif edilen Britanya Krallığı, denizlerdeki gücüyle bilinir.

Sahip olduğu savaş ve ticaret gemileri ile yüzyıllarca denizlerde hâkimiyet kuran İngiltere’nin tersanelerinde üretilen son ihtişamlı gemi ise filmlere dahi konu olan meşhur “Titanik”tir. 

İlk seferi öncesinde ve sırasında, rota üzerinde bulunan buzdağları ile ilgili uyarılara aldırış etmeyen sahipleri, “Titanik”in asla batmayacak bir gemi olduğuna inanıyorlardı.

“Titanik”i batıran aslında bir buzdağı değildi. “Anlamsız özgüven” ve “hatadaki ısrar” bu neticeyi vermişti. İlginç olan ise Titanik batarken, sekiz kişilik bir orkestranın, müzik çalmaya devam etmesiydi.

“İtibarla yolcu gemisi yürütmeye çalışan İngilizlerin gemisi Titanik” ile lafla peynir gemisi yürütmeye çalışan Türklerin gemisi! “AKP”nin ortak noktası “yanlışta ısrar etmek.”

Karakutuyu açıp bir taraftan AKP’nin “manevralarına” şöyle bir göz atarken, bir yandan da gemi batarken “Moğollar Grubu”ndan bir şarkıya kulak verelim:

Mart 2016: Türkiye ile AB arasında mülteci anlaşması yapıldı.

Mayıs 2016: Davutoğlu’nun AKP’den beklenmeyen istifası. (Saray darbesi)

Haziran 2016: Erdoğan’dan Mavi Marmara Çıkışı: “Giderken bana mı sordunuz!”

Temmuz 2016: Darbe girişimi ve OHAL. KHK ile kapatılan medya, vakıf, dernek ve özel eğitim kuruluşları. Terör davaları…

“Derin uykudaydım, sesine uyandım. 

Ter içinde kaldım, uyku tutmadı. 

Yolun ortasında, henüz onaltısında. 

Vuruyorlar, oysa bir şey yapmadı.”

Aralık 2016: Erdoğan’dan “dolarlarınızı bozdurun çağrısı”

Aralık 2016: AKP-MHP Anayasa değişikliği teklifi Meclis’te.

Şubat 2017: Ziraat Bankası, Borsa İstanbul gibi kuruluşlar Varlık Fonuna devredildi.

“Sanki onlar hancı, halkına yabancı. 

Biz ise kiracıyız da evden atmalı.”

Nisan 2017: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yüzde 51,41 oy oranıyla kabul edildi. YSK mühürsüz oyları geçerli saydı.  Wikipedia’ya erişim engeli getirildi.

Eylül 2017: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ayaküstü bir sohbette” “TEOG kalkacak” demesinden 3 gün sonra TEOG kaldırıldı.

Ekim 2017: Melih Gökçek, Kadir Topbaş, Recep Altepe, “bilinmeyen(!) sebeplerle” belediye başkanlığından istifa ettiler.

Kasım 2017: Reza Zerrab, Hakan Atilla ve Zafer Çağlayan’a ABD’de dava açıldı.

“Birisi oy peşinde, öteki rant işinde.

Kıyamet değilse bile, bir şey kopmalı.” 

Mart 2018: Demirören, Doğan Grubu’nun medya şirketlerini satın aldı.

Haziran 2018: Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Ağustos 2018: Rahip Brunson krizi yaşandı.

Mart 2019: Yerel seçimler yapıldı. AKP Ankara ve İstanbul seçimlerini kaybetti. 

Mayıs 2019: YSK İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasına karar verdi.

“Herkesin fikrince, farkımız çok ince. 

Yutmaya gelince, demir lokmayı.” 

Temmuz 2020: Danıştay, davalı Cumhurbaşkanlığının, “Ayasofya müze olarak kalmalı” yönündeki tüm itirazlarını reddetti. Ayasaofya ibadete açıldı.

Kasım 2020: “Damat” Berat Albayrak görevden “affını” istedi.

Ocak 2021: Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesine implant rektör olarak atandı.

Mart 2021: Türkiye İstanbul Sözleşmesinden çekildi.

“Hileli terazi, han hamam arazi. 

Konuşanı asi, deyip içeri tıkmalı.”

Eylül 2021: Merkez Bankası faizleri düşürmeye başladı. 

2022: Taksim saldırısı, Amasra Maden Faciası, İmamoğlu’na hapis cezası, KPSS sınavının iptali, AKP-BİM savaşı…

“Faili meçhuller, çöple beslenenler. 

Çalıp duran ziller, uyandırmalı.”

Tıpkı “Titanik” kazasında olduğu gibi; anlamsız özgüven, ekonomi, hukuk ve demokrasideki yanlış politikalarda ısrar, AKP’yi bir buzdağına çarptırdı. Gemi su alıyor.

“Bir şey yapmalı, hey. Bir şey yapmalı.”

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