Togg’unmayın çok fenayım

Antik Yunan’da Epir Kralı Pirus, zamanın en güçlü ordusuna sahip Roma’ya karşı görünüşte büyük bir zafer kazanır.

Savaşı kazanmak için ordusunun neredeyse tamamını feda eden Pirus, zafer gibi görünen bu mağlubiyetin sonrasında tacından olmuştur.

Bizdeki “astarı yüzünden pahalıya gelmek” deyiminin Batıdaki karşılığı olan “Pirus zaferi” tabiri, bu hikâyeden gelmektedir.

Yüz yıl önce Antik Yunan’ın heykelciliğini taklit ile başlayan “Türkiye’nin yüzyılı”, bugün “Pirus yatırımları” ile yine Antik Yunan’ın izinden gidiyor.

Geçiş garantili otoyol ve köprü yapımı, hasta garantili şehir hastaneleri ve sayısız yap-işlet-devret örneği… derken; hükümetin yeni Pirus yatırımı, yerli ve milli otomobilimiz Togg.

Kamu kaynaklarıyla finanse edilen özel bir teşebbüs olan Togg; Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB tarafından ortaklaşa kuruldu ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanının katılımıyla resmî açılış töreni gerçekleştirildi.

Togg’un fiyatı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; fiyata “babayiğitlerle birlikte” karar vereceklerini söyledi. Peki, babayiğitler fiyat için ne diyecek?

Yaklaşan seçimleri düşünürsek; otomobil sektöründeki rakiplere göre düşük bir fiyatlamaya mı gidilecek, yoksa piyasa koşullarına göre mi fiyat belirlenecek?

Birinci durumda babayiğitlerin zarar etmesi, ikincisinde ise yerli ve millî otomobilimizin iç siyasete yeteri kadar malzeme edilememesi ihtimali var. Hükümet, fiyatlama yaparken bu ikisi arasında bir denge kurmak istiyor.

Bu dengeyi kurabilmenin yolu ise; vergi muafiyeti, devlet teşviki ve benzeri yöntemlerle devletin riski babayiğitlerle paylaşması ve bu özel teşebbüsü kamu kaynaklarıyla finanse etmek.

Geçmediği köprünün parasını ödemeye alışkın olan vatandaşımız, binmediği arabanın da parasını öder evelallah.

Ancak, devletin sübvansiyonu Türkiye’de fabrikası bulunan rakipler için haksız rekabet oluşturacağından, bu defa da rakip firmaların Türkiye’deki üretimlerini durdurmaları söz konusu.

Hükümet kendi babayiğitlerinin zararını karşılamayı bıraktığı anda ise, yerli ve millî otomobilimiz Togg’un, cebini düşünen yatırımcıları tarafından yabancı sermayaye satışı gündeme gelebilir.

Arka camında “verme beni ellere, görür dayanamazsın” yazılı, modifiyeli Togg sürücüsü çılgın Türkler, bu satışa biraz içerleyebilirler.

Togg’un otomobil piyasasına girişi, Türk otomobil sektöründeki taşları yerinden oynatacak gibi görünüyor.

Tanıtımlarda öne çıkarılan yerlilik ve millîlik vurgusunun, gerçeklerin konuşulmasını engellemesi, projeyle ilgili; iktisadî yahut mühendislik alanında, işin ehli kişiler tarafından yapılan eleştirilerin dahi yuhalanması ve iç siyasete malzeme yapılması, projenin geleceği hakkında bizi endişelendiriyor.

Peki çözüm ne olmalı? Çözüm Pirus yatırımları değil; siyasi rantların ve menfi millî duyguların Togg’unmadığı, babayiğitlere değil her babanın evladına faydası dokunacak projeler üretmek.

Dileriz mağlub olmaz bu yolda galib…