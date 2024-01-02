Türkiye sizinle gurur duymuyor!

Vaktiyle, memleketinde birinde, adamın birisi evini satışa çıkarır. Evi için emsallerinden daha düşük bir para isteyen adamın, satış için tek bir şartı vardır: “Evimi satarım ama antredeki çiviyi satmam, çivi benim kalacak.”

Adamın bu tuhaf isteği bazı müşterileri kaçırsa da uygun fiyatlı bu evi kaçırmak istemeyen bir alıcı, “aman, çivi de adamın oluversin” der ve evi satın alır. Kadı huzurunda da satış senedi yapılır.

Ertesi gece, yeni mâlik tam yatmak üzereyken kapısı çalınır. Kapıdaki adam evin eski sahibidir. Başındaki fesi çıkarıp antredeki çiviye asan adam “geceniz hayrolsun” der ve evden ayrılır.

Sinirinden sabaha kadar gözüne uyku girmeyen yeni mâlik tam dalmak üzereyken kapısı tekrar çalınır. Evin eski sahibi gelmiştir yine. “Fesimi almaya geldim, sabahınız hayrolsun” der. Bu durum her gün sabah-akşam tekrarlanır.

Eski mâlikin bu ziyaretlerinden usanan uykusuz mâlik, kadıya gider. Kadı adamı dinledikten sonra satış senedini göstererek, “anlaşmanız böyleydi, elden bir şey gelmez” der. Nihayetinde o adam satın aldığı evi bırakır ve o diyarı terk eder. “Bir çivi bir evi satın almıştır…”

Bilindiği üzere, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa müsabakasının Suudi Arabistan’da oynanması kararlaştırılmıştı.

Maça saatler kalmışken, kadrosundaki oyuncularının yüzde sekseni yabancılardan oluşan Fenerbahçe ile Galatasaray, akıllarına nerden geldiyse(!) sahaya M. Kemal tişörtleriyle çıkmak istediler.

Oysa Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile yapılan protokolde, takımların hangi formayı giyeceği önceden kararlaştırılmıştı ve protokolde tişörtten ya da pankarttan söz edilmiyordu.

Suudi’ler bu haksız isteği reddedince, Fenerbahçe ile Galatasaray işi şova dönüştürdü ve tüm Türkiye’de birden “M.Kemal’i yedirmeyiz, maça çıkmıyoruz” sloganları atılmaya başlandı.

Nihayetinde maç oynanmadı ve Türkiye’ye dönen futbolcular, havaalanında, “Türkiye sizinle gurur duyuyor” tezahüratlarıyla karşılandılar.

Halbuki maç Fenerbahçe ile Galatasaray maça çıkmayı reddettikleri için değil (kuralları uyulmadığı için) Suudi Arabistan Futbol Federasyonu onlara izin vermediği için iptal edildi.

“Sen beni kovamazsın asıl ben istifa ediyorum” avuntusuyla yurda dönen takımlar ise M. Kemal silahını kullandılar ve bir de kahraman ilan edildiler. Kemalistler safları sıklaştırırken, ırkçılık söylemleri ve Arap nefreti de birden artıverdi.

Kıssadan hisseye gelince; 1923 yılında Cumhuriyet ilan edilirken, Kemalizm çivisi ülkenin antresinde çakılı kaldı.

Demokrasi ne zaman az buçuk işlemeye başlasa, Kemalistler kapıyı çaldılar ve “şapkamızı çiviye asmaya geldik” dediler. Türkiye’deki bütün askerî darbeler inkılaplar bahane edilerek yapıldı.

Bu çivi sökülmedikçe Türkiye hiçbir zaman demokrasiyle yönetilen bir ülke olamayacak. Çünkü demokrasilerde devletin resmî bir ideolojisi olmaz. Devlet, kimseyi kimseye zorla sevdirmeye çalışmaz. Devlet, vatandaşının temel hak ve hürriyetlerini, “inkılaplara aykırıdır” diyerek elinden almaz.

Şunu da kabul edelim, bu ülkenin birleştiricisi M. Kemal değildir. Kemalistler, devlet gücünü de kullanarak M. Kemal’i zorla bütün bir ülkeye sevdirmeye çalışıyorlar.

“Vatan sevgisi eşittir M. Kemal sevgisi” denklemi kurulunca, insan haklarını “inkılaplarla çelişiyor” diyerek istediği gibi çiğneyen iktidarlar, yuhalanmak yerine bir de milli kahraman ilan ediliyorlar.

O halde, bir çivi bir ülkeyi satın almadan…