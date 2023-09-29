Üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi?

Vaktiyle memleketin birinde ulu bir padişah ferman eder: “Memleketin bekâsı için, kazanlar kurulup pekmezler kaynatıla…” Hemen bağcıya giderler. Bağcı; bağdaki üzümlerin pekmeze uygun olmadığını, pekmezlik üzümlerin ise istenen miktarda pekmeze yetmeyeceğini söyler.

Padişahın imdadına “Siyah Giyen Adamlar Teşkilatı” yetişir. İstihbaratı güçlü bu teşkilat, ormanın derinliklerindeki yabanî üzümlerin yerini “teşkilata özgü yöntemler” ile bulup, padişaha getirirler. Elleri tokmaklı, cübbeli pekmezciler, bu zehirli üzümlerden pekmez kaynatırlar. Nihayetinde tüm memleketin karnı ağrır.

Yaklaşık bir yıl evvel bu hikâyeyi anlatmış ve “zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir” diye tabir ettiğimiz, “hukuka uygun olmayan yollarla elde edilen deliller yargılamada kullanılamaz ve hükme esas alınamaz” kuralını köşemize taşımıştık.

Bilindiği üzere geçtiğimiz Salı günü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yüksel Yalçınkaya başvurusunu karara bağladı. AİHM’in “FETÖ davaları”nda ilk kez esasa girdiği yargılamada, başvurucunun adil yargılanma hakkının, kanunsuz ceza olmaz ilkesinin ve toplantı ve dernek kurma özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verildi.

Biz de bu karar üzerine hikâyemizi yeniden şerh ve izah etmek istedik:

Hikâyemizin eli tokmaklı pekmezcisini ceza hâkimi, kaynatılan pekmezi de mahkeme kararı olarak düşünelim. Üzümleri ise pekmezci hâkimin karara katıp karıştırdığı “hukukî delil” varsayalım.

Türkiye’de 15 Temmuz sonrası görülen davalarda, Türk Mahkemeleri şu ikileme düştüler: “Tamam, ceza vermesine verelim, fakat elimizdeki üzümler pekmez kaynatmaya yetmez, bu üzümlerle ancak 300-500 kişiye pekmez yedirebiliriz (ceza verebiliriz).”

Hikâyemizin siyah giyinen adamları olan “güvenlik bürokrasisi” bu aşamada devreye girdi ve Bylock, ankesörlü telefon ve buna benzer birçok delili mahkemelere yetiştirdi.

Güvenlik bürokrasisi, yabanî üzüm hükmünde olan bu delillere nasıl ulaşıldığını ise mahkemelerle paylaşmadı ve “teşkilata özgü yöntemlerle” bulduk demekle yetindi.

Bylock ve benzeri delillere karşı itiraz etme hakkına sahip olmayan binlerce sanık, tartışılmadan ve yazışma içeriklerinde suç olup olmadığına bakılmadan kabul edilen bu delillerle mahkûm edildiler.

Yabanî üzümden kaynatılan pekmezden karınları ağrıyan onbinlerin gözü kulağı, doktor hükmünde olan AİHM’de idi. “Yabanî üzümlerden pekmez yapılamaz” diyen AİHM, bununla da kalmadı ve son sözü söyledi:

Özetle: “Bylock, Bankasya ve cemaate mensubiyeti gösterir diğer deliller yabanî üzümdür ve pekmeze katılamaz. Çünkü kanunsuz suç ve ceza olmaz.“

Yani demek istiyor ki; “Eğer bir memlekette pekmez yapılacaksa, Meclis o pekmezin tarifini yazmalı, her pekmez o tarife göre yapılmalı, hatta pekmez şişesinin üzerine içinde ne olduğu da yazılmalıdır. On sene evvel helal olarak bildiği pekmezden yiyen bir adama bugün ‘haram yedin’ diye ceza vermeyin. Yalnızca ‘bile isteye’ yiyenlerin karınları ağrısın.”

Yalçınkaya kararı diğer “FETÖ davaları” için de emsal teşkil ediyor ve Türk Mahkemeleri için bağlayıcı. Ancak üzülerek ifade ediyoruz ki Türkiye’nin bu zehri bir defada kusmasını şimdilik beklemiyoruz. Midesi bulanmaya devam edecek gibi duruyor.

Çünkü Türk yargısı halen bağcıyı dövmenin derdinde…

Yanılmış olmayı ümit ederiz.

