Yere tebeşirle çizilmiş sek sek karelerine benzeyen, birbirine bitişik sıralanmış minderlerden oluşan basit bir platformdasınız.

Minderlerden kurulu bu yolda yürümeniz isteniyor. İlk dört minderden sonra bir minder boşluk bırakılmış, bu boşluktan sonra bir minder daha var ve yol orada bitiyor.

Fakat bu yürüyüşü gözünüzdeki sanal gerçeklik gözlüğü ile yapmak zorundasınız.

Gözlüğü taktınız, şimdi bir asansörün içerisindesiniz. Asansör 57. kata kadar çıktı ve kapılar açıldı.

Dışarıya adım attınız. Önünüzde müthiş bir manzara var. Bir gökdelenin tepesinde, adeta bulutların arasında aşağıyı seyrederken, birden, “yürü” komutu geliyor.

Aslında biraz evvel yerde duran minderlerin üzerinde olduğunuzun farkındasınız. Ancak ayağınızın altındaki minderler, o sanal manzarada, size, yalnızca ayaklarınızın sığabildiği dar bir yoldaymışsınız hissi veriyor.

Sanki her an uçurumdan düşecekmiş gibi kalbiniz sıkışıyor, bacaklarınız titriyor. Ağır ağır ve dikkatle yürüyüp dördüncü mindere kadar geliyorsunuz.

İki minder arasındaki boşluktan büyük bir adım atarak karşıya geçmeniz lazım. Fakat hiç de kolay değil. Çünkü ayağınızın altı uçurum, yol bitmiş ve siz karşıdaki kayaya zıplamalısınız. Bu yolun bir de dönüşü var…

Yazımıza ilham veren “sanal gerçeklik gözlüğü” bir parça tefekkür etmemize vesile oldu ve “dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir” ayetini hatıra getirdi.

Doğrusu biz kendimize ne kadar da zulmediyoruz. Vazifemizi ve kulluğumuzu unuttuk, geçici zevkler için gözümüze nefis ve şeytanın gözlüğünü taktık ve bulutların üzerinde dünyevi manzaraları seyre daldık.

Sonra yürümemiz icab etti. Bu yolculukta korku ile öyle belalar çektik ki her an düşme tehlikesi içinde daima titredik ve dilencilik ettik.

Bizler gözümüzdeki sanal gerçeklik gözlüğü ile yerdeki minderler üzerinde düşe kalka yürürken, çığlıklar atıp tuhaf hareketler yaparken, bizi dışarıdan izleyenler, bu komik hallerimizi kahkaha atarak izlediler.

İçerisinde bulunduğumuz bu zelil ve rezil halden kurtulmak için, hak vaki olmadan çıkarıp atmalıyız gözümüzdeki o şeytanî gözlüğü. Ya da en azından gözümüzü yummalıyız o manzaraya.

Aksi halde hem bu dünyada şeytanın oyuncağı olup şeytanı kendimize güldüreceğiz. Hem de manzaramız sanal da olsa ahirette yere çakılışımız sahici olacak.

Allah muhafaza…