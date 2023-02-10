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10 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 53

“Vur emri” değil “Nur emri”

İbrahim Aktaşcı
10 Şubat 2023, Cuma
Bu harâbı niceler çalışdı ma’mûr etmeğe Bir yanın ta’mîr ederken bir yanı oldu harâb…”

17. yy. şairi Niyazî-i Mısrî, dünyayı böyle tasvir eder. Önceki günlerde yaşanan deprem hadisesiyle, televizyonlarda gördüğümüz “harâbe” manzaraları herkesi üzdü ve Mısrî’nin beytini hatıra getirdi.

İnsanlar en ince kıyafetleriyle, uykularının en tatlı anındayken, yaşadıkları binalar birden çöküverdi üzerlerine. Gece karanlık, hava soğuk ve “her taraftan ümit kesik bir vaziyette” kurtulmak için dua edip yardım beklediler. 

Gecenin karanlığı, havanın soğuğu, enkazın ağırlığı, açlık ve susuzluk… Hepsi birden “enkaz altındaki insanların aleyhinde ittifak etti.” Bütün halk, enkaz altındakilerin “hizmetkârı ve yardımcısı olsalar dahi”, bu vaziyette sıkışıp kalanlara “beş para faydası olmadı.” 

“O halde onlara kurtuluş verecek öyle bir Zât lâzımdı ki, hükmü; hem gecenin karanlığına, hem havanın soğuğuna, hem enkazın ağırlığına geçebilsin ve hepsini birden emrine itaat ettirsin.” 

Depremden saatler sonra enkaz altından sağ çıkarılan ve mucizevari şekilde mazhar olduğu haber verilen kişiler; işte öyle bir Zâtın hükmüyle kurtuldular. 

Depremde vefat edenlere gelince; eğer yaşasalar idi en fazla yüz sene yaşayacaklardı. Şimdiyse, inanır ve iman ederiz ki yine öyle bir Zât; bu musibette vefat edenlerin yüz senelik hayatlarına bedel, onları yüz milyon seneler hayatlar ile mükâfatlandıracak. 

O halde en az depremzedeler kadar kendimiz için de üzülmeli ve endişe etmeliyiz. Çünkü “onların vaziyetinden yüz derece daha müthiş bir vaziyetteyiz.”

İstikbalimiz karanlık, derin bir uykudayız ve ölüm bizi en hazırlıksız anımızda, en ince kıyafetlerimizle yakalayacak. Heva-yı nefsimiz bizi sıkıp, mahvımıza çalışıyor. Ahlaki değerlerimiz, insaniyetimiz ve kulluğumuz enkaz altında. 

O halde “keşke” dememek ve bu manevi enkazdan kurtulmak için de gerekli hazırlıkları yapmalıyız.

Yıllar öncesinden depremi bilen ve haber veren bilim adamlarının videoları sosyal medyada dolaşıyor. Vaktiyle bu bilim adamları, felaket tellallığı yapmakla suçlandı. 

Geçmişte depremi “inkâr edip inanmayanlar”; bugün deprem gerçeği karşısında “keşke gerekli tedbirler alınsaydı da yüz senelik hayatımız mahvolmasaydı” diye yakınıyorlar. 

İşte, vakit gelip ölüm gerçeği ile karşılaştığımızda da; “keşke yüz milyon seneler sürecek ahiretimiz mahvolmasaydı” dememek için, bir deprem çantası hükmünde olan kulluğumuzu yerine getirmeli ve kul hakkına riayet ederek davranışlarımızı sağlam değerler üzerine inşa etmeliyiz.  

Ölümün vefasız sevgilileri olan bizler şunu unutmamalıyız: 

Bir gün karşımıza çıkıp, “beni hatırladın mı?” diyecek…

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