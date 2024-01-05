Ya çıkarsa?

Sultan Murâd gördüğü bir rüya üzerine, vezir-i âzâmı Siyavuş Paşayı da yanına alarak tebdil-i kıyafetle halkın arasına karışır.

Sultan kendisine rüyada tarif edilen yere varınca, kokmaya yüz tutmuş bir erkek cesedi görürler. Siyavuş Paşa cesedi işaret ederek oradaki esnaftan birine sorar: “Kimdir bu adam, cenazesini niye kimse kaldırmadı?”

Esnaf, “O adam ayyaşın biriydi, elindeki avucundaki parayı içkiye ve fuhuşa harcardı. Bu yüzden kimse cenazesini kaldırmaya yanaşmadı” der.

Sultan ile sadrazam o civarda her kime sordular ise aynı cevabı alırlar. Bu bilgilerden sonra Siyavuş Paşa saraya dönmeyi teklif etse de Sultan Murad, rüyada kendisine verilen vazife gereği adamın cenazesini kendi elleriyle yıkar ve adamı defnederler.

Vazifesini ifâ eden Sultan, işin hikmetini öğrenmeden saraya dönmek istemez ve müteveffanın hanımını bulup işin aslını astarını sorarlar.

Gözü yaşlı hanımı, kapısını çalan bu tanrı misafirlerine şöyle der:

“Rahmetliye Nalıncı Baba derlerdi. Kazandığı üç-beş kuruşla, kimseler bulamasın ve içemesin diye içki satın alırdı. Fuhşu geçim vasıtası yapmış kadınların parasını öder, onların vaktini satın alır, eve getirir ve ben onlara nasihat ederdim. Bu yüzden de hep uzaktaki camilere giderdi. Dolayısıyla bu civardaki herkes beyimi günahkar bilirdi. Bir gün, beyime, ‘olur da ölürsen cenazeni kaldıracak Müslüman bulamayacaksın’ dedim. O da bana şöyle cevap verdi: ‘Allah büyüktür Hanım, hem padişahın işi ne?’”

Başkaları günaha giremesin diye kendini halka günahkar göstermeyi göze alan Nalıncı Baba’nın bu meşhur kıssasını hepiniz bilirsiniz. Bugünkü yazımız, “başkaları haram yemesin” diye haramı kendi midesine indirenler hakkında olacak.

Geçtiğimiz günlerde Milli Piyango yılbaşı çekilişi yapılmıştı. İddiaya göre, dört yüz milyon TL’lik büyük ikramiye, Kolombiya’dan alınan online bir bilete isabet etmiş. Üstelik bu bilet tam biletmiş.

Bu haber üzerine, sosyal medyada Demirören ve Milli Piyango idaresi üzerinden bir tartışma aldı yürüdü. Bilindiği üzere Milli Piyango ve şans oyunları bundan birkaç yıl önce, devlet idaresi(!)nden Demirören idaresi(!)ne geçmişti.

Şans oyunları devlet idaresindeyken de “oynatan kazanır”dı amma arada sırada oynayanların da kazandığı olurdu. Rivayet o ki şans oyunları Demirören idaresine geçince, oynatan daha çok kazanmaya başlamış. Bu Kolombiya’dan alınan online bilet meselesi de oynatana kazandırmak içinmiş.

Şimdilik bu iddia yalanlansa da gerçek talihlinin ikramiyesini alıp almayacağı şüpheli. Çünkü geçtiğimiz yıllarda, yılbaşı ikramiyesini kazanan talihlilerden bazıları tenezzül edip parasını almaya dahi gelmemiş.

Diyanet’in yılbaşından hemen önce Cuma hutbesinde ihtar ettiği üzere, piyango bir tür kumardır ve dinen haramdır.

Anlaşılan o ki Nalıncı Baba’ya özenen birileri, “vatandaş haram yemesin, günaha girmesin” diye kendileri haram yemeyi seçiyorlar!

Onlara, “günaha girmeye değer mi, vatandaşın biletine zaten ikramiye isabet etmez” denildiğinde, “ya çıkarsa!” diyorlar.

Birileri ise onlar için “vatandaşın ahiretini düşünmüş gibi görünüyorlar ama hedefledikleri ya ‘çıkar’sa!” diyorlar.

Biz ise “her ne sebeple olursa olsun haramdan uzak duralım, ahiretimizi feda etmeyelim” diyoruz. Dünyamıza gelince, bizden çıkmaz belki. Ama ya çoluğumuzdan çocuğumuzdan çıkarsa?