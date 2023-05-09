Yazması oyalı, prompter’ı foyalı…

İnsan seslerinin uzayda kaybolmadığını biliyor muydunuz? Bir teoriye göre; dalgalar halinde ilerleyen ve bir tür enerji olan sesler, asla kaybolmuyor.

Ses dalgaları, adeta birer ses dosyası misali, uzayda bir yerlerde durmaya devam ediyor. Eğer bu “ses dosyaları” ayrıştırılabilirse, dünyadaki gelmiş geçmiş tüm sesleri dinleyebilmek mümkün.

Bilim adamları bu konuda çabalayadursun, Türk Mühendisler; “dilimi eşek arısı soksaydı da söylemeseydim” diyeceğiniz türden sözlerin imhası üzerine çalışıyor.

Çam devirmek, pot kırmak ve dil sürçmesi gibi konuşma hatalarını bitirecek projenin adı: “Gaf Savan-216”

“Gaf Savan-216” sayesinde, ağızdan çıkan “istenmeyen bir söz”, daha atmosfere yükselemeden imha ediliyor.

Henüz piyasaya sürülmeyen bu proje, şimdilik sadece “Türk Siyasetçileri” tarafından kullanılıyor. “Gaf Savan-216” geçtiğimiz günlerde, Devlet Bahçeli’nin Balıkesir mitinginde denendi.

Bahçeli, bir Balıkesir türküsü olan “iki keklik bir kayada ötüyor” türküsünün hikâyesini anlatırken, türkünün sözlerini karıştırmış, adeta bir potpori yapmış ve o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

“Gaf Savan-216”, Bahçeli’nin bu gafını, atmosfere yükselemeden imha etti ve tam not aldı!

Bülbülün sermayesi diliymiş derler. Siyasetçinin sermayesi de öyle elbette. Kabul etmek gerekir ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sermayeyi en iyi kullananlardan.

İyi bir hatip olması, prompter kullanması ve kendisine sorulacak soruları önceden bilmesi(!) gibi faktörler onu başarılı kılsa da aslında Erdoğan’ın hitabet başarısındaki en büyük pay “Gaf Savan-216”nın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dili sürçtüğünde, televizyon kanallarında bu konuşmayı asla göremezsiniz. İnternette videolarını gördüğünüz Erdoğan gaflarını ikinci kez izlemek istediğinizde, o videoları bulamayabilirsiniz. Ola ki bu videolardan birini paylaştınız, hakkınızda soruşturma açılabilir.

Dolayısıyla “Gaf Savan-216” sayesinde, bugün hiçbir seçmen Erdoğan’ın bir gafını dinleyip, “bu adama oy verilir mi” d(iy)emiyor.

Günümüzde; “Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermem” diyen seçmenin önemli bir kısmı ise, sebebi sorulduğunda şöyle diyor: “Bu adama oy verilir mi, daha konuşmayı bilmiyor!”

Kılıçdaroğlu’nun dil sürçmelerinden oluşan videoların, elbette “editlenerek” sosyal medyada ve televizyon kanallarında, “yirmidört saat” servis edilmesi, onu vatandaşın gözünde “beceriksiz bir siyasetçi” olarak göstermek için.

Erdoğan’ın coşkulu konuşmalarını vitrine çıkaran ama gaflarını halının altına saklayan böylesi bir güç, son yirmi yılda Erdoğan’ın değil de Kılıçdaroğlu’nun elinde olsa idi, belki de bugün Kılıçdaroğlu’nun değil, Erdoğan’ın gaflarını ve Kılıçdaroğlu’nun coşkulu konuşmalarını dinliyor olabilirdik.

Bu gücün büyüklüğünü “Bahçeli” örneği üzerinden anlayabiliriz. Bir zamanlar Bahçeli ismini internete yazdığımızda; “püskevit, kırk yapar, ocak dışısın, bölücü kebapçılar” gibi konuşmalarını (gaflarını) görürdük.

Dünün “konuşmasını bilmeyen(!)” ve “oy verilmeyecek” siyasetçisi Devlet Bahçeli, AKP-MHP ortaklığından sonra bugün iyi bir hatip oluverdi!

İşte, ismine “Gaf Savan-216” dediğimiz bu güç; siyasetçiler ne isterse, seçmene onu düşündürebiliyor.

Seçmen bu güce karşı uyanık olmalı ve coşkulu konuşmalara aldanıp, “hakikati” göz ardı etmemeli. Aksi halde siyasetçinin çantasında keklik olabilir.

Miting meydanları, siyasetçilerin düz ovalarıdır. Ve unutulmamalı ki: “Kekliği düz ovada avlarlar.”