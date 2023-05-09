"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Yazması oyalı, prompter’ı foyalı…

İbrahim Aktaşcı
09 Mayıs 2023, Salı
İnsan seslerinin uzayda kaybolmadığını biliyor muydunuz? Bir teoriye göre; dalgalar halinde ilerleyen ve bir tür enerji olan sesler, asla kaybolmuyor.

Ses dalgaları, adeta birer ses dosyası misali, uzayda bir yerlerde durmaya devam ediyor. Eğer bu “ses dosyaları” ayrıştırılabilirse, dünyadaki gelmiş geçmiş tüm sesleri dinleyebilmek mümkün. 

Bilim adamları bu konuda çabalayadursun, Türk Mühendisler; “dilimi eşek arısı soksaydı da söylemeseydim” diyeceğiniz türden sözlerin imhası üzerine çalışıyor.

Çam devirmek, pot kırmak ve dil sürçmesi gibi konuşma hatalarını bitirecek projenin adı: “Gaf Savan-216”

“Gaf Savan-216” sayesinde, ağızdan çıkan “istenmeyen bir söz”, daha atmosfere yükselemeden imha ediliyor.

Henüz piyasaya sürülmeyen bu proje, şimdilik sadece “Türk Siyasetçileri” tarafından kullanılıyor. “Gaf Savan-216” geçtiğimiz günlerde, Devlet Bahçeli’nin Balıkesir mitinginde denendi.

Bahçeli, bir Balıkesir türküsü olan “iki keklik bir kayada ötüyor” türküsünün hikâyesini anlatırken, türkünün sözlerini karıştırmış, adeta bir potpori yapmış ve o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

“Gaf Savan-216”, Bahçeli’nin bu gafını, atmosfere yükselemeden imha etti ve tam not aldı!

Bülbülün sermayesi diliymiş derler. Siyasetçinin sermayesi de öyle elbette. Kabul etmek gerekir ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sermayeyi en iyi kullananlardan. 

İyi bir hatip olması, prompter kullanması ve kendisine sorulacak soruları önceden bilmesi(!) gibi faktörler onu başarılı kılsa da aslında Erdoğan’ın hitabet başarısındaki en büyük pay “Gaf Savan-216”nın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dili sürçtüğünde, televizyon kanallarında bu konuşmayı asla göremezsiniz. İnternette videolarını gördüğünüz Erdoğan gaflarını ikinci kez izlemek istediğinizde, o videoları bulamayabilirsiniz. Ola ki bu videolardan birini paylaştınız, hakkınızda soruşturma açılabilir.

Dolayısıyla “Gaf Savan-216” sayesinde, bugün hiçbir seçmen Erdoğan’ın bir gafını dinleyip, “bu adama oy verilir mi” d(iy)emiyor. 

Günümüzde; “Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermem” diyen seçmenin önemli bir kısmı ise, sebebi sorulduğunda şöyle diyor: “Bu adama oy verilir mi, daha konuşmayı bilmiyor!”

Kılıçdaroğlu’nun dil sürçmelerinden oluşan videoların, elbette “editlenerek” sosyal medyada ve televizyon kanallarında, “yirmidört saat” servis edilmesi, onu vatandaşın gözünde “beceriksiz bir siyasetçi” olarak göstermek için.

Erdoğan’ın coşkulu konuşmalarını vitrine çıkaran ama gaflarını halının altına saklayan böylesi bir güç, son yirmi yılda Erdoğan’ın değil de Kılıçdaroğlu’nun elinde olsa idi, belki de bugün Kılıçdaroğlu’nun değil, Erdoğan’ın gaflarını ve Kılıçdaroğlu’nun coşkulu konuşmalarını dinliyor olabilirdik.

Bu gücün büyüklüğünü “Bahçeli” örneği üzerinden anlayabiliriz. Bir zamanlar Bahçeli ismini internete yazdığımızda; “püskevit, kırk yapar, ocak dışısın, bölücü kebapçılar” gibi konuşmalarını (gaflarını) görürdük.

Dünün “konuşmasını bilmeyen(!)” ve “oy verilmeyecek” siyasetçisi Devlet Bahçeli, AKP-MHP ortaklığından sonra bugün iyi bir hatip oluverdi!

İşte, ismine “Gaf Savan-216” dediğimiz bu güç; siyasetçiler ne isterse, seçmene onu düşündürebiliyor. 

Seçmen bu güce karşı uyanık olmalı ve coşkulu konuşmalara aldanıp, “hakikati” göz ardı etmemeli. Aksi halde siyasetçinin çantasında keklik olabilir.

Miting meydanları, siyasetçilerin düz ovalarıdır. Ve unutulmamalı ki: “Kekliği düz ovada avlarlar.”

Okunma Sayısı: 66
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan’daki çatışmalar durmuyor

    BM: Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği konvoyuna yönelik saldırıyı kınıyoruz

    Twitter'daki aktif olmayan hesaplar kaldırılacak

    Galatasaray'dan çok önemli Başakşehir galibiyeti

    Şehit Uzman Çavuş Mehmet Sevim dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda

    Yurt dışı oy verme işlemlerinde son gün yarın

    Kanada'daki orman yangınları 108 noktaya yayıldı

    6 adımda oy kullanma rehberi

    TÜİK, ''Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri''ni açıkladı

    Dolandırıcıların yeni tuzaklarına dikkat!

    Vucic: Yasa dışı silah bulunduranlara "gönüllü" olarak teslim etme çağrısı

    Kudüs'ün kuzeydoğusunda bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi daha kuruldu

    Dini değerleri siyasete alet etmek çok yanlış

    AKP Demokrat mı ki öyle gösterilmeye çalışılıyor?

    Türkiye için tarihi fırsat

    Telefonla konuşmak yüksek tansiyon riskini artırıyor

    Yeni bir afet modeli gerekiyor

    Bahar Kalkanı bölgesinde silah kazası sonucu Uzman Çavuş Mehmet Sevim şehit oldu

    Fenerbahçe Giresun'da 2 puan bıraktı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Provokasyonları boşa çıkarmak için
    M. Latif SALİHOĞLU

    12 Eylül nasıl bir projeydi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Emine Karahan

    Onlarla dostuz, fakat...
    Nejat EREN

    Manevî makamların yeri ve önemi
    Osman ZENGİN

    Mustafa Canan ağabeyim
    Muhammet ÖRTLEK

    Yenİ bölgesel düzen, Arap Baharı/ Uyanışı/İntibahı
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Sıddık Süleyman...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Onların tevbesini niçin kabul etmiyorsunuz!?!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.