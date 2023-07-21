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21 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Yine mız mız sıkıntı, yine hep vıdı vıdı!

İbrahim Aktaşcı
21 Temmuz 2023, Cuma
Vaktiyle, doğu illerinden birinde, fırıncının birisi çıraklarını karşısına alır ve “aranızdan birini işten çıkaracağım” der.

Kıdemli çırak ekmekleri vaktinden önce fırından çıkarmakta, pişmemiş ekmekler müşterilerin midesine oturmaktadır. Ama fırıncı, ona “seni işten çıkarırdım ancak sen başkanın akrabasısın” der.

Kıdemli torpillinin arkadaşı çırak da ekmekleri her zaman fırında unutur, müşteriler yanık ekmeğe talim ederler. Fırıncı ona da “seni işten çıkarırdım ama sen de başkanın hatırlısısın” der.

Sıra üçüncü çırağa gelir. Fırıncı, “sen ekmekleri güzel pişiriyorsun, fırından da tam vaktinde çıkarıyorsun ama seni kovuyorum” der ve ekler: “Kolunda Batı icadı bir saat var ve başkan Batıdan hiç hazzetmez.”

Kovulan çırak, kolundaki bu saat sayesinde ekmekleri tam kıvamında pişirebildiğini anlatmaya çalışsa da fayda etmez. Çünkü Doğuda insanlar, daha annelerinin karnındayken Batıya düşman olurlar.

Batı karşıtlığı; zahiren batının menfi kültürüne karşıtlık olarak tezahür etse de esasında meselenin temelinde “Batı karşıtlığının, Doğunun işine gelmesi durumu” vardır.

Tarih boyunca; Doğunun tek adamları, güçlerini başkalarıyla paylaşmak ve hesap vermek istemediklerinden, “üst akıl ve dış güçler” gibi bahanelerle Batıya düşman oldular.  

Ne yazık ki bugün Türkiye de Batıya sırtını tamamen çevirenlerden biri.

Türkiye’yi Batıya küstüren ve Doğuya savuran güç sarhoşluğu, hesap vermekten kaçınma ve hatada ısrar hali; iş bilmeyenlerin iktidarda kalmasına imkân veriyor. 

İş bilmeyenler iktidarında ise vatandaşa ya hamur ekmek ya da yanık ekmek yemek düşüyor.

Hikâyemizin kovulan çırağı konumunda olan Mehmet Şimşek, “midesi giderek kötüleşen vatandaş biraz ekmek yiyebilsin” diye bir kez daha göreve getirildi. 

Ama eskisi gibi güzel ekmekler pişirmesi beklenen Mehmet Şimşek’in kolunda o “Batı icadı” saat artık yok. 

Türkiye bugün IMF’den ve diğer Avrupa Finans Kuruluşlarından değil de Körfez Ülkelerinden para bulmaya çalışıyorsa, sebebi Erdoğan’ın geçmişte IMF’ye söyledikleri değil. 

Erdoğan’ın Suudi Prensine “katil” BAE’ye ise “15 Temmuz’un finansörü” demesi nasıl unutulduysa IMF için söyledikleri de unutulurdu elbet.

Sebebi şu: IMF verdiği ödüncün hesabını izler, sorar, şeffaflık ister.

Körfez ülkelerinden alınacak para için ise karşılığında ne verildiği ve nereye harcandığı bir muammadır.

İşte bu yüzden, kolundaki Batı icadı saati çıkarılan Mehmet Şimşek’ten buna rağmen başarı beklemek, kuru bir iyimserlik sadece.

Şimşek göreve geldiğinden beri, AKP ve MHP içindeki bazı Avrasyacılar, “ya bir de koluna saati de takarsa” diyerek Şimşek’e açıktan cephe alıyorlar.

Şimşek’in kolunda saati olmadan ekmekleri pişiremeyeceğini bilen eski çıraklar ise “dakikaları sayan” ve “dakikaları sayılı” Şimşek’in yerine şimdiden kendilerini hazırlamaya başladılar bile.

Bugünlerde iktidar medyasında sık sık Berat Albayrak’ın gündeme getirilmesi ve AKP’li gazetecilerin sosyal medya hesaplarından Şimşek’in doğrudan eleştirilmesi, bu hazırlığın bir parçası gibi görünüyor. 

Bizlere ise Ortadoğu’nun “yine bezgin sabahlar”ında ve “yine yılgın akşamları”nda, o şiiri okumak düşüyor:

“Yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür…

Kiralar yine azgın, kuyruklar yine dilsiz.

Yine mız mız sıkıntı, yine hep vıdı vıdı.

Yine hep televizyon, yine hep Ortadoğu…”

Şimdilik…

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