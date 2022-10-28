Vaktiyle memleketin birinde ulu bir padişah ferman etmiş:

“Memleketin bekâsı için, kazanlar kurulup pekmezler kaynatıla…” Hemen bağcıya gitmişler. Bağcı; bağdaki üzümlerin pekmeze uygun olmadığını, pekmezlik üzümlerin ise istenen pekmeze yetmeyeceğini söylemiş.

Padişahın imdadına “Siyah Giyen Adamlar Teşkilatı” yetişmiş. İstihbaratı güçlü bu teşkilat, ormanın derinliklerindeki yabani üzümlerin yerini “teşkilata özgü yöntemler” ile bulup, padişaha getirmişler. Elleri tokmaklı, cübbeli pekmezciler, bu zehirli üzümlerden pekmez kaynatmışlar. Nihayetinde tüm memleketin karnı ağrımış.

Siz bağcının dayak yiyip yemediğini merak ederken, biz temel bir hukuk prensibinden bahsedelim. Bilhassa ceza yargılamasında; hukuka uygun olmayan yollarla elde edilen deliller, yargılamada kullanılamaz ve hükme esas alınamaz. Hukukta “Zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir” diye tabir ettiğimiz bu ilke, ilk kez bir Amerikan Yüksek Hâkimi tarafından dile getirildi.

Son yıllarda ülkemizdeki ve dünyadaki bazı meşhur ceza davalarında bu ilke sıkça tartışıldı.

Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte, kullanıcılar arasında şifreli mesajlaşmaya imkân sağlayan bazı iletişim programları suça konu edilince, savcılar ve polisler bu programları ele geçirmek istedi.

Fransa, Hollanda ve Belçika polisinin ortaklaşa yürüttüğü soruşturmada polis; “Sky ECC” ve “EncroChat” isimli uygulamaların ağına sızdı ve veriler tüm AB ülkeleriyle paylaşıldı. Yetkililer sızmanın nasıl gerçekleştiğini ise açıklamadı.

Verilerin paylaşılmasıyla birlikte uygulamayı kullanan çok sayıda kişi hakkında soruşturma başlatıldı ve mahkûmiyet hükümleri verildi.

Mahkûmiyet kararlarıyla ilgili son sözü ise Yüksek Mahkemeler söyledi. Önce Fransız Yüksek Mahkemesi, ardından İtalyan Yüksek Mahkemesi; delillerin elde edilme biçiminin hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle mahkûmiyet kararlarını bozdu.

Yüksek Mahkemelerin kararlarında; “Savcının ve polislerin mesajları nasıl elde ettiğinin açıklanmadığı, sanıkların delillere ulaşamadığı, delillerin güvenilirliğinin ve hukuka uygunluğunun denetlenemediği, ‘hack’ ve sızma yöntemiyle elde edilen delillerin hukuka uygun olmadığı…” belirtildi.

Yüksek Mahkeme kararlarının tüm Avrupa çapında bir emsal oluşturması bekleniyor.

AİHM’de görülen Akgün/Türkiye davasında da, Türk Hükümeti, “EncroChat” isimli uygulama sebebiyle, Avrupa çapında yürütülen soruşturmayı emsal göstermiş ve Bylock’un yasal bir delil olduğunu savunmuştu.

Gelinen noktada, Türk Hükümetinin savunmasında dayandığı “EncroChat” isimli uygulama sebebiyle verilen mahkûmiyet kararları bozulunca, gözler “Bylock davalarına” çevrildi.

İtalya ve Fransa Yüksek Mahkemesi kararlarının, ülkemizdeki “Bylock” davaları için emsal olup olmayacağı merakla bekleniyor.

Görünen o ki kamuoyu Türk Yargısının kısa vadede o emsal kararlara uymasını beklemiyor. Yine de Avrupa’da verilen emsal kararlar umut verici ve sabretmek gerek.

Ne demişler: “Sabırla koruk üzüm olur.”