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4 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Zeytin çekirdeğinden tesbihler yapmak

İbrahim Aktaşcı
04 Ağustos 2023, Cuma
Vaktiyle, memleketin birinde, hocaefendinin birisi bir meclise misafir olur. Hocanın giyim kuşamı ahalinin dikkatini çeker. Ömrünü yırtık bir cübbeyle geçiren hoca, eldeki bu tek cübbesine çeşitli zamanlarda yamalar yapmıştır.

Misafirlerden biri, yamalardan tanınmayacak hale gelen cübbeyi işaret ederek, alaylı bir biçimde hocaya sorar: “Hocam cübbeniz pek bir güzelmiş, ne zaman dikildi?”

Hoca gücenmeden cevaplar: “Bu cübbenin beş yıl önce dikilen yeri de var, on yıl önce dikilen yeri de. Siz en iyisi cübbenin bir yerinden tutun ve burası ne zaman dikildi diye sorun…”

O halde biz soralım. Yamalı kıyafet caizdir. Yamalı bohça (torba) da caizdir. Peki, ayrı ayrı kanunları, tek bir seferde yamalayan torba kanun caiz midir?

Üzülerek ifade ediyoruz ki kanunlarımız bilhassa son onbeş yılda, hikâyedeki hocaefendinin cübbesinden daha fazla kez “yama”ndı.

Meclisin işlevsiz hale gelmesi ve iktidarın kanun yapma sürecini “yalnızca gereksiz bir prosedürden ibaret” olarak görmesi, yamalı torba kanunların sayısını arttırdı.

Günümüzde basit bir tasnifle kanun yapma sürecini “temel kanun” ve “özel yasama yöntemi(!)” olarak ikiye ayırabiliriz.

Temel kanunlar önce ilgili komisyonlarda görüşülür. Bu görüşmeler esnasında uzmanlardan ve sivil toplum kuruluşlarından görüş alınır ve sonra teklif (eskiden tasarı) Genel Kurul’a gider. 

Genellikle geceyarısından sonra devreye giren özel bir yasama yöntemi olan “Torba Kanun”la ise tek bir seferde birden fazla kanunu etkileyecek değişiklik yapılır. Neyin ne olduğunu da Mecliste pek kimse anlamaz! 

Ayrı ayrı uzmanlık gerektiren ve diğer komisyonların görev alanına giren işler, bu usulle zorunlu olarak tek bir komisyona gönderiliyor ve “uzmanlığını konuşturacak komisyonlar” devre dışı bırakılıyor.

Önü-sonu düşünülmeden çıkarılan kanunlar ise; gerekçesizlik, anlatım bozukluğu ve imla hataları gibi sebeplerle, kanun koyucunun iradesini, okuyanların hayal gücüne bırakıyor.  

 “Torba kanun”ların bu saydığımız defoları, yapım sürecindeki “hız ve özensizlik”ten kaynaklanıyor. 

 “Torba Kanunlar”ın iktidara sunduğu bu imkân sayesinde, AKP “boş torbayla çok at tuttu.” Azıksız yola çıkan ve gözü el torbasında olanlar da bir güzel nasiplendiler.

Bugünlerde ise birileri, torbalarındaki azığın “zeytin olmasının” peşinde…

Geçtiğimiz yıl; önce zeytin sahalarında madencilik faaliyeti yapılmasını öngören bir yönetmelik çıkarılmış, bu yönetmelik Danıştay tarafından kanuna aykırı bulunup iptal edilince bu kere de Meclis alet edilerek bir torba kanunla, aynı konuyla ilgili “Danıştay’a nanik yapan” bir kanun hükmü yürürlüğe konulmuş ve Danıştay aşılmıştı. 

Meclisin Danıştay’ı aşması elbette normlar hiyerarşisinin gereği ve normal. Ama anormal olan bu kanun değişikliğinin Meclisin geceyarısı iradesiyle yapılmış olması.

Meclisten geçen son torba kanunda ise deprem bölgelerindeki ormanlar ve zeytinliklerin imara açılması öngörülüyor.

İşin ilgiç tarafı; iktidar bir yandan kanun çıkarıp zeytin ağacı kestiriyor, bir yandan da zeytinyağı fiyatları artmasın diye zeytinyağı ihracatını yasaklayor. Yasağın sebebi de bir o kadar ilginç:

Ekonomi Gazetesi’nden Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi marketlerindeki zeytinyağı fiyatını görünce tepki göstererek halkın daha pahalı yağ tüketmemesi için ihracatın durdurulması talimatını vermiş(!)

Bu gelişmeleri izleyen bizlere de “zeytin çekirdeğinden tesbihler yapmak” ve “ya sabır” çekmek düşüyor.

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