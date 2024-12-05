ŞİİR

Aldanmayın şu dünyaya, Bir gün olur kovar bizi, Zengini de fakiri de, Topraklara sarar bizi. Fânîdir bu dünya fânî, Ayırır canından canı, Var mı dünyada kalanı? Gidenler uyarır bizi. Korkma, ebedî dünya var, Her oraya sevkiyat var, İyi kul olursak eğer, Cennetler bekliyor bizi. Ölmekle yok olmuyorsun, Sen bekaya yürüyorsun, Rabbine kavuşuyorsun, Kur’ân haber verir bize.

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