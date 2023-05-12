14 Mayıs 2023 seçimi

Millet olarak iki gün sonra inşallah Türkiye siyasî tarihinin en önemli seçimini yapacağız.

Seçmenlerin önünde iki yol vardır. Biri; iktidardaki tek adam rejiminin açtığı ve ülkeyi demokrasi, hukuk ve hürriyetlerden uzaklaştıran, tarihinin en derin ahlâkî ve ekonomik kriz bataklığına saplayan Cumhur İttifakı’nın yoludur. Diğeri; tek adam rejimine son verip çoğulcu, demokratik parlamenter sisteme geçmeyi vaad eden Millet İttifakı’nın yoludur.

Toplum çoğunluğu seçimde birinci yolu seçerse ülkemiz, demokrasi ve hukuktan daha çok uzaklaşacak, kanunların, hak ve hürriyetlerin çiğnendiği, toplumsal ahlâk, huzur ve güvenliğin yok olduğu, daha çok derinleşen ekonomik krizin insanları bunalttığı daha karanlık bir döneme milletçe sürükleneceğiz demektir.

İkinci yolun tercih edilmesi durumunda, Türkiye’nin içine sokulduğu darboğazdan çıkışı için bir ümit ışığı yanacaktır. Tek adam rejiminin devlet kurumlarında yol açtığı tahribat, toplumu “Biz ve onlar” tarzında kamplaştırarak ayrıştırmasıyla sosyal bünyede yaptığı yıkım, yanlış politikalarla ülkeyi sürüklediği ekonomik kriz masaya yatırılarak, meşveret ve dayanışma ile tedavisinin çareleri aranacaktır.

Bu dönemde demokrasinin devreye girmesiyle yasama, yargı ve yürütme tek adamın kontrolünden kurtulup bağımsız olacak, hukukun üstünlüğü prensibi işleyecek, hür ve tarafsız yargı nezdinde hak arama imkânı doğacaktır. Hükümetin ve Bürokrasinin muhtemel yanlış icraatını sorgulayıp frenleyecek hür ve etkin bir Meclis oluşacaktır.

Diğer yandan hükümet, Meclisin denetimine tabi olarak şeffaf ve hesap verebilir olacak, kamu kaynaklarını ve toplanan vergileri ölü yatırım olan lüks bina inşaatlarına değil, tarım ve sanayi gibi geri getirisi olan alanlara harcamaya öncelik verecek, Bürokraside atamalarda torpil ve yandaşlığı değil, hak ve liyakatı esas alacaktır.

Ayrıca toplumda özellikle yıllardan beri baskıya maruz kalan yargı, basın ve üniversiteler gibi kurumlar, serbest kalıp işlerini kanunlar çerçevesinde özgürce yapmalarına zemin açılacaktır.

Diğer taraftan dinin siyasete, siyasetin dinsizliğe alet edilmediği, dinî cemaat ve yapıların üzerinden siyaset baskısının kalktığı, din hizmetlerinin bütün toplumu kucaklayan özerk, tarafsız, hasbî, uhrevî hedeflere yönelik olarak yapıldığı demokratik bir dönem açılacaktır.

Hak ve hürriyetleri gasp edilen önemli bir mazlum kitlenin, mağduriyetlerinin telafi yoluna gidildiği bir devir açılacaktır.

Son söz: Keyfî bir idarenin hüküm sürdüğü uzun bir dönemin sonunda gecelerimiz çok karardı. Çok kararan gecelerin sabahı yakın olur. Allah’ın rahmetinden ümit ediyoruz ki, nasıl ülkemiz 14 Mayıs 1950’de tek parti rejiminden ve istibdadın kurtulup demokrasi ve hürriyete kavuştuysa, milletçe inşallah 14 Mayıs 2023’te de, tek adam rejiminden ve istibdadından kurtulup demokrasi, adalet ve hürriyetlere kavuşacağımız yeni bir dönemin kapısı açılacaktır.