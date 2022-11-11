2023 seçiminde istibdatla demokrasi oylanacak

Önümüzdeki seçim, Millet İttifakıyla Cumhur İttifakı arasında yapılacak gibi görünse de, hakikatte istibdat ile demokrasi arasında halkın yapacağı kritik bir tercih olacaktır.

Bu tercih Cumhur İttifakından yana olursa Türkiye’yi daha karanlık, yıkıcı ve yakıcı bir dönem bekliyor demektir. Eğer tercih Millet İttifakından yana olursa, Türkiye’nin demokrasiye giden yolu açılacak demektir.

Zira dünyada Almanya, İspanya gibi tek adam rejimlerinin istibdat zincirlerini kırıp demokrasiyi tesis eden hiçbir ülke pişman olmamıştır; bilakis daha güzel, daha aydınlık, daha müreffeh bir hayata kavuşmuştur. Vatan ve millet menfaati, dinin istismardan kurtarılması için önümüzdeki seçimde Millet İttifakına kuvvetli bir destek vermek lazımdır. İttifak içinde CHP’nin bulunması bazılarının kafasını karıştırmaktadır.

Üstadımız Bediüzzaman, meşrutiyet döneminde veli bir padişah olarak kabul ettiği Sultan Abdulhamid’in uyguladığı istibdada, meşrutiyet (demokrasi) ve hürriyeti ikame etmeyi vaat eden o zamanın İttihat ve Terakki Partisi mensuplarıyla beraber hareket ederek karşı çıktığı bilinmektedir.(Münazarat, Sünühat, Divan-ı Harbi Örfi)

Günümüzde Ahrar/demokratların tek başlarına yapacakları demokratik mücadele, istibdada son vermeye yetmeyeceği açıktır. Geçmişte Adnan Menderes ve Süleyman Demirel liderliğindeki Ahrar/ demokratlar, Türkiye’de demokrasinin tesis edilmesi yolunda önemli mesafeler aldıkları halde, CHP’nin başını çektiği solun engellemesiyle karşılaşmışlardır.

Bu durumun farkına varan Süleyman Demirel, 1991’de o günün sosyal demokratlarıyla koalisyon kurmuş ve onlarla demokratikleşme yolunda önemli adımlar atmıştı. O koalisyonun Kültür Bakanı sosyal demokrat olan Fikri Sağlar, Risale-i Nur’u devlet kütüphanelerine koydurmuş, bakanlık adına şehirlerin ana caddelerindeki Billboardlarda “ Bediüzzaman Said Nursi sizi kütüphanelerde bekliyor” ilanını vermiştir.

Kaldık ki günümüz CHP’si, eskisinin aksine, dindar kimlikli hâkim siyasîlerin kendilerine örnek aldıkları 1930’ların tek adam rejimini kabul etmediğini, demokrasiyi, adaleti, insan hak ve hürriyetlerinin ülkede tesisini hedeflediğini, dinî değerlere ve dindarlara yönelik bakışını müsbet yönde değiştirdiğini ilan ederek ve bunu pratik hayata yansıtarak demokratik bir yapıya evirildiğini göstermiştir.

CHP lideri, hâkim siyasîlerin, Risale-i Nur’u devlet tekeline alarak serbestçe basımına getirdikleri yasağı, AYM’ye taşıyarak iptal etme işini demokrasi namına yaptığını ifade etmiştir. Üstadın Hilmi Uran’a gönderdiği; CHP’lilerin İslâmî değerlerle ve Müslümanlarla barışmalarını ve onlara sahip çıkmalarını istediği bir mektupta yapılan tavsiyeleri yerine getiren günümüz CHP idaresini eski CHP’nin hata ve kusurlarıyla suçlamak adilane değildir. Bu suçlama “ Bir adam veya grup başkasının işlediği suç ve günahla mesul olmaz” (İsra Suresi, 15) Kur’anî prensibe aykırıdır.

Üstad Bediüzzaman, Nur Talebelerine verdiği en son derste, eski CHP yöneticilerinin ona yaptıkları işkence ve zulümleri affettiğini, bu işin mesuliyetini o zamanki CHP’nin %5’ine verdiğini, % 95’nin onlarla alakalı olmadığını ifade etmektedir.(Emirdağ L.,s.579.)

Elhasıl: Biz Yeni Asya Nur Talebeleri, herhalukârda Ahararların temsilcisi DP’ye ve onun içinde bulunduğu Millet İttifakına Umumî Meşveret kararı gereğince destek vermeye devam edeceğiz.

Ve CHP’nin müsbet manada yaşadığı değişimi görmezden gelerek ona bugünkü iktidar siyasetçilerinin bakış açısıyla bakmanın doğru olmadığını, bu bakış tarzının Millet ittifakını zayıflatarak istibdadı sembolize eden Cumhur İttifakına bilerek veya bilmeyerek güç katacağını düşünüyoruz.