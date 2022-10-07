CHP ve değişim

İçinde bulunduğumuz 21. Asırda demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü, insan hak ve hürriyetleri yükselen değerlerdir. Dünyada insanlar, sosyal ve siyasî kurumlar bu değerler istikametinde değişim yaşamaktadır.

Türkiye’de CHP gibi, Cumhuriyetin kuruluşunda etkili olmuş, köklü siyasî geçmişe sahip partiler de bu değişim rüzgârından etkilendikleri ve müspet bir istikamete yöneldikleri müşahede edilmektedir.

Zira CHP, 1950 öncesinde tek partili sistemle ülkeyi yöneten, çok partili demokrasiye geçildikten, özellikle 1960’tan sonra yapılan genel seçimlerde seçmen kitlesinin yaklaşık % 25-30’unun tasvibini alan, Türkiye siyaset denkleminde önemli bir yeri olan ve hâlihazırda ana muhalefet vazifesini yürüten bir partidir.

Eski CHP, antidemokratik baskıcı uygulamalardan yana olup, dine irtica, dindarlara mürteci gözü ile bakıp manevî değerlere saldırgan bir yaklaşım sergilerken, şimdiki ise–içinde marjinal kalan bir grup dışında–demokrasiyi müdafaa eden, 1930’ların baskıcı ve zalimane uygulamalarını tasvip etmeyen, manevî değerlerle, dindar camia ile barışık olumlu bir yaklaşım göstermektedir.

CHP’nin böylesi demokratik bir yapıya evrilmesinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun şahsî gayret ve katkıları göz ardı edilemez. Onun, parti içindeki demokratik değişime ideolojik bir taassupla direnen aşırı unsurları, yağdan kıl çeker gibi, yapıyı sarsmadan etkisiz hale getirmesi ve değişimin yolunu açması takdire şayan bir başarıdır.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, başörtüsü istismarına köklü bir çözüm getirmeyi hedefleyen kanun teklifini Meclise getirmesi de dinî değerlerin siyasete alet edilmesi yolunu kapatması açısından çok müspet bir adım olmuştur.

Ülkemizde, demokrat olmayan dindar kimlikli ve Türk milliyetçiliğini bayraklaştıran hâkim siyasîlerin, CHP’nin demokrat bir çizgiye yönelmesinden pek memnun olmadıkları anlaşılmaktadır. Bunlar istiyorlar ki, CHP müstebid ve dine muarız tavrını sürdürsün. Onlar da bu tavrı siyaset meydanlarında ve ekranlarda istismar ederek dindar camiayı kendilerine destekçi yapabilsinler.

Yeni CHP’nin, eski CHP’nin aksine demokratik bir yapıya evrilmesi, diğer demokrat güçlerle, özellikle ahrar/ demokratlarla, demokrasi, hak ve hürriyetler meselesinde iş birliği yapması, 25 yıldan bu yana Türkiye’nin içine sürüklendiği antidemokratik dar boğazdan çıkıp, birinci sınıf bir demokrasiye kavuşması yolunda çok önemli bir adımdır.

Eğer o, bu adımı devam ettirirse ve ülkemiz Kemalizm’den kurtulup demokrasiye geçerse tarihe parlak bir sayfa eklemiş olur.

Demokrat bir CHP’nin katkısı olmadan, sadece ahrar/ demokratların gayretiyle ülkemizin birinci sınıf bir demokrasiye geçmesi çok zordur. Yakın geçmişte Adnan Menderes ve Süleyman Demirel liderliğindeki demokrat güçler, ülkemizi demokratikleştirme yolunda önemli mesafe aldıkları halde, o zamanki CHP onlara destek vermediği ve darbecilere ses çıkarmadığı için iyi bir sonuç alamamışlardır.

Son söz: İnşallah ahrar/ demokrat güçlerle, Hür Batı ülkelerindekine benzer sosyal demokrat bir CHP’nin iş birliği, yakın bir gelecekte Türkiye’yi tam bir demokrasiyle buluşturur, ülkemiz medeniyet, kalkınma ve refahta terakki eder, hür dünya nezdindeki eski saygın konumuna tekrar yükselir.

Zira Türkiye toplumu, yıllardır hüküm süren istibdattan ve müstebid yönetimlerden bîzâr olmuştur; demokrasiye, hak ve hürriyetlere hasret kalmıştır.