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31 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Demokrat Kemalist, Kemalist demokrat olabilir mi?

İbrahim ERSOYLU
31 Mayıs 2019, Cuma
Demokrasi; halkın hür iradesiyle idarecilerini seçmesi, çok partili sistem, insan hak ve hürriyetleri, din ve vicdan hürriyeti, adalet, kanun hâkimiyeti, meşveret (meclis), yasama, yürütme ve yargının bağımsız olması, farklı fikir mensuplarının bir arada ve barış içinde yaşaması gibi evrensel değerleri ifade eder.

Demokrat kişi; bu değerleri kabul eden, içselleştiren ve hayata uygulanmasını savunan kişi demektir.

Kemalizm ise; M. Kemal’in görüşlerine bina edilen, tek parti tek şef yönetimine dayanan, içinde demokrasi, insan hak ve hürriyetleri, din ve vicdan hürriyetinin olmadığı, yasama, yürütme ve yargının baştaki idareciye bağlandığı, seküler / maddeci dünya görüşünü savunan, dinî değerleri kabul etmeyen bir ideolojidir.

Kemalist kişi ise; Kemalizm’e inanan, onu içselleştiren ve devlet gücü aracıyla sosyal ve siyasî hayata hâkim olmasını savunan kişidir.

Buna göre gerçek bir demokrat Kemalist olamaz. Kemalist de, ondan vazgeçmedikçe demokrat olamaz. Birisinin hem demokrat, hem Kemalist olması gerçekçi olmaz.

Ülkemiz, 1950’ye kadar demokrasinin olmadığı katı Kemalist ideoloji ile yönetilmişti. Sonra çok partili demokrasi yönetimine geçildi. Devlet sistemi; anayasa, kanunlar ve yönetmenlikler nispeten demokratikleştirildi. Bunun sonucunda ülkemiz kalkınırken, farklı görüş sahibi insanlar huzur içinde bir arada yaşama imkânına kavuşmuşlardır. Ancak daha sonra demokrasiyi hazmetmeyen güçler, askerî darbeleri devreye sokarak sistemi eski haline getirmişlerdir.

Görünüşte ülkemiz bugün demokrasi ile yönetilmektedir. Ancak uygulama anayasa, kanun ve tüzüklerle Kemalizm’e göre yapılmaktadır. Devlet vatandaşlarına Kemalizm’i zoraki dayatarak, onları takiyye yapmaya/ farklı görünmeye zorlamaktadır.

Bu dayatma, konumunu ve makamını korumak kaygısıyla, devletin hışmına maruz kalmamak için, içinden ona inanmadığı halde dışından Kemalist olarak görünmeye çalışan, bir kısmı bürokraside olan önemli bir kesimi, çift kişilikli fertler haline getirmektedir. Haddizatında bu dayatma işi, vatandaşlarının ihlâsını bozmaktadır.

Dayatma sonucu, sayıları az da olsa samimî Kemalistler yanında, dindar Kemalistler, demokrat Kemalistler gibi ucube farklı Kemalist türleri zuhur etmiştir. Samimî olanlar, ideolojilerinin istismar edildiğini görerek bu durumdan rahatsız olmaktadırlar.

Elhasıl: En doğrusu devletin bütün kurum ve kurallarıyla demokratikleşerek vatandaşlarının ihlâsına yardım etmesidir. O zaman isteyen kendi hür iradesiyle Kemalist olacak, istemeyen olmayacaktır.

Demokrasiye geçilmesi durumunda hürriyetçi demokrat ülkelerde olduğu gibi toplumun fertleri adalet, hukuk, meşveret kanun hâkimiyeti, insan hak ve hürriyetleri gibi evrensel değerlerinin ortak paydasında birleşerek huzur ve güven içinde bir arada yaşarlarken, ülkenin kalkınma ve ilerlemesinin yolu açılmış olacaktır.

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