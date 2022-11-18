Demokratlar Kemalizm’e muhtaç mıdır?

Türkiye’de 1950 yılında çok partili demokratik bir döneme girilmesinden sonra seçimleri defalarca kazarak ülke yönetimine geçen DP, AP, DYP, günümüzde DP çatısında buluşan Ahrar/ Demokratlar, hür Batı ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de birinci sınıf bir demokrasinin tesisini gaye edinen siyasî güçlerdir.

Kemalizm ise, demokrasiye zıt, içinde insan hak ve hürriyetlerini, adaleti barındırmayan, farklı fikirlere hayat hakkı tanımayan, dinî ve manevî değerleri fert ve toplum hayatının dışına çıkarmayı hedefleyen, bir kişinin görüşlerini anayasa, kanun ve tüzüklerle topluma zoraki dayatan otoriter, baskıcı bir ideolojidir. Kemalistler de bu ideolojiye taassup derecesinde inanıp bağlanan az sayıdaki bir kesimdir.

1950’den 2000’lere kadarki süreçte, değişik aralıklarla Adnan Menderes ve Süleyman Demirel’in başında bulunduğu Demokrat yönetimlerinde, ülkemizde insan hakları ve hürriyetler genişlemiş, din ve vicdan hürriyetlerinin önü açılmış, ilim, fen, sanayi ve tarımda sıçrama kaydedilmiştir. Buna paralel olarak anayasa, kanun ve mevzuatta yer alan Kemalizm’in kayıtları çözülmüştür. Türkiye o dönemlerde dış dünyada demokrasi ve kalkınmada örnek gösterilen saygın bir konuma yükselmiştir.

Türkiye’nin bu müspet duruma gelmesini hazmedemeyen iç ve dış fesat odakları, 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 yıllarında Kemalist askerleri kışkırtıp onlara açık veya gizli darbeler yaptırarak, Demokrat yönetimleri silâh zoruyla alaşağı etmişlerdir.

Darbeciler, devlet gücü ile yaptıkları algı operasyonlarıyla halkın çoğunu iğfal ederek Demokratlar yerine, demokrat olmayan, hem kendileri hem de Kemalizm ile uyum içinde çalışacak siyasîlerin önünü açarak onları iktidara taşımışlardır.

Günümüzde bu anlayıştaki siyasîlerin, Cumhur İttifakı adını verdikleri bir ittifak ile iş başında olması sebebiyle hâlâ devlet çarkı bu ideoloji ile dönmekte, bu yüzden ülkemiz ahlâkî ve ekonomik krizlere maruz kalarak geri kalmaktadır.

Cumhur İttifakı’na mukabil kurulan Millet İttifakı’nda yer alan Demokrat siyasîler, bir yandan demokrasi mücadelesi verirken, diğer yandan Kemalizm’i sahiplendiği müşahede edilmektedir. Kişi aynı anda hem Demokrat hem Kemalist olamaz, eğer olmaya çalışıyorsa beyhude, yanlış bir işi yapıyor, demokrat anlayışını sorgulanabilir hale getiriyor demektir.

Halkın tasvip etmediği bu ideolojiye sahip çıkmak demokratlara bir şey kazandırmaz, bilâkis çok şey kaybettirir. Zira halk, onları bu durumda görürse, “Bunlar da Kemalist imiş” diyerek farklı, yanlış adreslere yönelmeleri kuvvetle muhtemeldir.

Son söz: Demokratlar, selefleri Adnan Menderes ve Süleyman Demirel gibi iyi bir kadro ve gerçekçi projelerle acilen meydanlara çıkarak, yalnız ve yalnız demokrasi vurgusu yapmaları, mevcut siyasîlerden bizâr olan halkı, özellikle yanlış adreslere dağılmış Demokrat kitleyi kendilerine destek vermeye ikna etmeleri lâzımdır.

Onlar bu işi başarırlarsa, siyasette oluşan ve uzun bir süreden beri doldurulamayan merkez sağ boşluğunu doldurmuş ve Millet İttifakı’ndaki yerlerini güçlü bir konuma yükseltmiş olurlar. Bu iş için zaman ve zemin çok müsaittir.