Deprem ve ayrıştırıcı siyaset

Amerika, Japonya gibi birinci sınıf bir demokrasinin uygulandığı ülkelerde deprem, sel, kasırga gibi vuku bulan afetler meselesinde iktidar, uygun zeminlerde muhalefetle bir araya gelir, onlarla meşveret eder, afetzedeleri rahatlatacak ortak çözümler üretir ve onları uygulamaya koyarlar.

Demokrasinin olmadığı, ya da bizdeki gibi şeklen bulunduğu tek adam rejimleriyle yönetilen ülkelerde iktidar, muhaliflerini siyasî rakip değil, adeta düşman gibi görür, onlarla bir araya gelip istişare yapmayı gurur ve kibrine yedirmez, her fırsatta onları hedef alan çıkışlar yapar. Onu örnek alan bir toplum kesimi de, benzer tavırları muhaliflere gösterir. Bunun sonucunda toplumda çatışma ve sürtüşmeler yaygınlaşır ve güven kaybolur.

Ülkemiz kısa bir süre önce Maraş merkezli, ağır can ve mal kayıplarına sebep olan bir deprem yaşadı. Normalde iktidar, yaşanan bu facia sürecinde hiçbir ayrımcılık yapmadan toplumun bütün kesimlerini yardıma çağırması, el birliği ile deprem yaralarını sarmaya çalışması lazım idi.

Nitekim iktidarın böyle bir talebi olmamasına rağmen memleketimizin her tarafından sivil toplum kuruluşları, belediye başkan ve ekipleri deprem bölgesine akın etti ve oradaki yardım çalışmalarına destek olmaya çalıştılar. Normalde bu teşebbüsler herkes tarafından takdir ve tebrik edilmesi lazım gelirdi.

Ancak medyaya yansıyan tavırlarıyla iktidar ortakları, sivil inisiyatiflerin, özellikle muhaliflerinin ve belediye ekiplerinin kurtarma işlemlerine dâhil olmalarından pek memnun olmadılar. İnhisar zihniyetiyle dinî değerlere kendilerinden olmayanların sahip olmalarını istemedikleri gibi, depremzedelere kendilerinden başka kimselerin, özellikle muhaliflerin yardıma koşmalarını istememektedirler.

Ezcümle hâkim siyasetin eski bir milletvekili bir bayan, deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarına ekibiyle katılan bir büyük şehir belediye başkanına kameralar önünde hakaret etti ve bölgeden kovulmasını istedi. Sosyal medyada bu talihsiz olay çok tepki çekmesine rağmen, onun mensup olduğu siyasî cenahtan “Biz bu bayanın davranışını onaylamıyoruz” tarzında bir kınamaya rastlanmadı.

Bu nasıl bir iştir? Yıkılan bina enkazları altında on binlerce insan, hayatlarının kurtarılmasını beklerken, iktidar mensubu siyasîlerin, puan kazanırlar diye muhaliflerin kurtarma çalışmalarından rahatsız olmaları ne kadar kötü bir tavırdır.

Elhasıl: Deprem olayı, Türkiye’nin demokrasiye ve demokratik bir yönetime ne kadar muhtaç olduğunu, tek adam rejimiyle bir yere varamayacağını göstermiştir. Önümüzdeki seçim bu iş için çok önemli bir fırsattır. Eğer halkın çoğu bu fırsatı kaçırırsa, ülkeyi şimdikinden daha zor bir dönem bekliyor demektir. Başta Ahrar/demokratlar olmak üzere, Türkiye’nin demokratikleşmesinden yana olan siyasî güçler, seçim meydanlara inerek demokratik bir usulle halkı böyle bir yanlışa düşmemesi için ikaz etmeleri acil bir zorunluluktur.

Cenab-ı Hak, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet, yakınlarına sabır ve metanet, yaralıları acil şifalar ihsan etsin. Milletimizin başı sağ olsun.