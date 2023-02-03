"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 53

Din adına siyasetin ağır bedeli

İbrahim ERSOYLU
03 Şubat 2023, Cuma
Üstad Bediüzzaman, siyaset yoluyla dine hizmet edilemeyeceğini imanî ferasetiyle idrak ederek, Asr-ı Saadetin/Peygamber Efendimizin iman ve Kur’an hizmet metodunu takip etmiştir.

O, bütün mesaisini bu işe teksif ederek ülkemizde milyonlarca Nur Talebesi yetiştirmiş, imanî ve ahlâkî uyanışa vesile olmuştur.

O, ülkede toplum bütün katmanlarının % 60, 70’i tam mütedeyyin olmadan, dindar kimlikle parti kurup iktidara talip olunmaması gerektiğini, aksi halde siyasîlerin dini siyasete alet etmek zorunda kalacaklarını, bu durumdan dinin çok zarar göreceğini beyan etmiştir. (Emirdağ L.2, s.492)

O, Ahrar/ demokrat siyasî cereyana nokta-ı istinat olmuş, onun temsilcisi olan partilere destek vermiş ve Nur Talebelerine onlara destek vermelerini tavsiye etmiştir. (Age, s.350)

Mısır’da 1928 yılında kurulan, İhvan-ı Müslimin/ Müslüman Kardeşler Cemiyeti sivil, hasbi iman ve Kur’an hizmetini yeterli görmeyerek, parti kurarak siyasî boğuşmalara dâhil olmuştur. Cemiyet, iktidara gelmek için yaptığı siyasî mücadeleler gerekçe gösterilerek Mısır ve Suriye’de tek adam rejimlerinin katliamlarına maruz kalmış, on binlerce mensubunu şehit vermiştir. Cemiyet birkaç ay evvel bundan böyle artık siyasete karışmayacağını, yalnız dinî hizmetlere yoğunlaşacağını sözcüsü vasıtasıyla beyan etti.

Ne yazık ki Türkiye, İhvan Cemiyetin Mısır’da yaşadığı acı ve talihsiz tecrübenin benzerine sahne oldu. Nur Talebelerinin aksi yöndeki ısrarlı uyarılarına rağmen, 1970’lerde dindar kimlikle meydana çıkan ve devlet yönetimine talip olan Milli Nizam Partisi, AYM tarafından kapatılınca Milli Selamet Partisi kurulmuştur. Her ne kadar bu parti, dindar kesimde bir parça taban bulmuş olsa da, Nur Talebelerinin 1980’e kadar ittifak ve ittihat içinde Risale-i Nur’un siyasî ölçülerine sadakat gösterip demokrat güçlere destek vermeleri sebebiyle, tek başlarına iktidara gelecek bir güce ulaşamamıştır.

Aynı cereyan mensupları, Refah Partisi ile, dindar camianın desteğini alarak 1995 seçimini kazanmıştır. Parti, ancak Koalisyonla iktidara gelmiş, yanlış politikalarla ülkeyi 28 Şubat duvarına çarpmıştır. 28 Şubat darbecileri, onu bahane ederek dindar camiaya ve İHL ve Kur’an Kurslarının yolun kapatarak dinî hizmetlere ağır bir darbe vurmuşlardır.

Refah Partisinden ayrılan bir grup, İhvan Cemiyetinden ve yaşadıkları acı tecrübelerden ders almayarak, 2000’lerin başında AKP’yi kurarak meydana çıkmış, 28 Şubat sürecinin mağdurları pozisyonunda 2002 seçimini kazanarak tek başına iktidara gelmişlerdir. 20 yıl sonra tek adam rejimiyle AKP iktidarının ülkeyi getirdiği nokta hüsran olmuştur. Yanlış politikalarla demokrasi askıya alınmış, adalet, hak ve hürriyetlere ağır bir darbe vurulmuş, ülke ekonomi yönünden iflasın eşiğine getirilmiş, dinî cemaat ve kurumlar siyasallaştırılarak toplum nezdine etkisizleştirilmiş, önemli bir kitle dinden soğutulmuş, toplumda dindarlık endeksi aşağıya düşmüştür.

Elhasıl: Mısır ve Türkiye’de yaşanan acı tecrübeler, din adına siyasetin, çıkmaz sokak olduğunu, bulunduğu ülkeye, oradaki dinî hizmetlere ve bu hizmetleri yapan dinî gruplara ağır bedeller ödettiğini göstermiştir.

Önümüzde 2023 seçim fırsatı vardır. Ülkemizdeki muhafazakâr kitle, yaşanan yakıcı tecrübeden ders alarak, AKP iktidarının parlak propagandasına kanmayarak ülkemizde demokrasi, adalet ve hürriyetleri yeniden tesis etmeyi hedefleyen Millet İttifakı’na destek vermesi vatan ve millet menfaati için zarurîdir.

Okunma Sayısı: 284
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 102'ye yükseldi

    Uluslararası Af Örgütü: İsrail, insanlığa karşı suç işliyor - Caniler adaletten kaçıyor

    500-600 yıllık Kur'an-ı Kerim cüzleri korumaya alındı

    Müslüman karşıtı nefretle ortak mücadele şart

    Fenerbahçe, Adana'dan 1 puanla döndü

    EYT teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

    İETT otobüsü durakta bekleyen yolculara çarptı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    9 ülkenin Ankara büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

    Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı içeren eylem izni iptal edildi

    Stoltenberg: Çin ders çıkarıyor

    İmran Han'ın müttefiki gözaltına alındı

    Netice gerçekten ortada

    Başörtüsüne destek vererek önyargıları kıralım

    Uygun fiyatla et satışına yoğun ilgi

    Kuraklık salgın gibi ilerliyor - 50 yılda dünyadaki sulak alanların yüzde 35’i yok oldu

    EYT görüşmeleri protestoyla başladı

    Ocak’ta dış ticaret açığı rekor kırdı

    Doğu kar altında

    Gram altın uçtu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “OHAL-KHK mağduriyetleri bitecek”
    İbrahim ERSOYLU

    Din adına siyasetin ağır bedeli
    M. Latif SALİHOĞLU

    Seçimlerde “yarış” olur, “savaş” değil
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u selâsede dualar makbuldür
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Gerçekten Allah’a tevekkül ediyor muyuz?
    Genel

    Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 102'ye yükseldi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim Aktaşcı

    Altılı takrir
    Cevher İLHAN

    İfade hürriyeti mutabakatı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.